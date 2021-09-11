Загитова будет ведущей вместе с Медведевой, а для Соловьева нашли новую Бузову? Чем удивит новый «Ледниковый период»

У Ильи Авербуха много идей — вопрос в возможности их реализовать.

У «Ледникового периода» в прошлом году были отличные рейтинги, а в этом он может дать для Первого рекордные цифры. Официально о старте проекта еще не объявляли, но некоторые приглашенные в него звезды проговорились, что тренировки уже начались. Это значит, что планы на новый сезон у телеканала серьезные и, скорее всего, осенью мы увидим новый сезон околоспортивного шоу. Вопрос только в каком формате и с каким составом? По слухам нас ждет немало сюрпризов — от Евгении Медведевой в дуэте с Алиной Загитовой до сестер Авериных и Ксении Бородиной. Вообще, вся информация вокруг подготовки шоу пока носит неофициальный характер. И, скорее всего, все еще может многократно поменяться. Опыт внезапных снятий и экстренных замен у «Ледникового периода» в прошлом уже был.

Вместо Бузовой партнером Соловьева будет Бородина?

В прошлом году многие (и отчасти справедливо) возмущались, когда Первый канал в ущерб трансляции произвольной программы девушек на российском этапе «Гран-при» показывал запись «Ледникового периода». Но надо признать — теледоля у проекта в разы существеннее, чем у любого соревнования по фигурному катанию. Возможно, это говорит о низком интересе к спорту в стране. Однако менеджеры телеканала вынуждены считаться с текущим положением дел, а значит делать ставку не на реальный спорт, а на его имитацию. Поэтому, хотя Алексей Ягудин и говорит, что до сих пор до конца не ясно, будет проводиться следующий сезон или нет, о принципиальном решении можно говорить как о факте. Помешать его старту может только разве что резкое ужесточение коронавирусных ограничений. Что в Москве и в целом по России маловероятно.

Две недели назад на катке заметили бывшую ведущую «Дома-2» Ксению Бородину. Любопытно, что партнером Бородиной стал (по заявлениям различных СМИ) олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев. В прошлом сезоне он выступал с другой ведущей главного российского телешоу о любви Ольгой Бузовой. «Ксюша и Дмитрий тренируются уже более двух недель на одном из закрытых павильонов с оборудованным катком! Можно сказать смело, у Ксении довольно неплохо получается», — цитируют журналисты неназванный источник со съемочной площадки. Важно, что сам Соловьев опровергать партнерство с 38-летней актрисой не стал, отметив правда, что окончательно пары еще не сформировали. Соответственно, и о каких-либо перспективах говорить еще рано.

Помешать Авериным может чемпионат мира в Японии

Заинтересовался фигурным катанием, глядя на бывшую возлюбленную и экс-молодой человек Бузовой — блогер Dava. Точнее, Давид Манукян. Для него партнершу еще не выбрали, но настрой на участие у Давида, судя по всему, серьезный. Ранее он занимал второе место на проекте «Танцы со звездами», теперь Манукян пробует свои силы на льду. Для продюсеров «Ледникового периода» Dava мог бы стать отличной медийной заменой Бузовой. Во-первых, мужчины Ольги (пусть и бывшие) всегда притягивают особое внимание зрителей и СМИ. Взять хотя бы футболиста Дмитрия Тарасова. Во-вторых, и у самого Давида неплохая аудитория — в Instagram на него подписаны более 13 миллионов человек, и почти четыре миллиона на YouTube. Одними только сториз со съемок он обеспечит рейтинги ледовому шоу. Пробуется в проекте и телеведущая-блогер Ида Галич, но, как говорят представители шоу пока что у нее получается не очень, и подписание контракта маловероятно.

По неофициальной информации, переговоры велись с сестрами Авериными. Они начались сразу после Олимпиады в Токио, которая завершилась для них судейским скандалом. На эмоциях от поражения Арина с Диной заговорили о вероятном завершении карьеры. И как минимум — о пропуске предстоящего ЧМ по художественной гимнастике. Другое мнение на ситуацию было у их тренера Ирины Винер-Усмановой. Знаменитый специалист настояла на том, что близняшки поехали на турнир Японию. ЧМ запланирован на конец октября, а значит, с учетом времени на подготовку, сохранить силы еще и на «Ледниковый период» будет крайне сложно.

Прямо сейчас на ледовые занятия гимнасток точно никто не отпустит, к тому же у Дины тяжелая травма и она нуждается в операции. После тяжелого сезона девушку лучше оставить в покое, а не рисковать ее здоровьем и отправлять исполнять сложные поддержки. Единственное, возможно, на соревнования поедет только одна из сестер. Ведь у нас есть неплохой резерв — Лала Крамаренко и Дарья Трубникова. Тогда друга сестра (скорее всего, Арина) может и согласиться на предложение Авербуха. Существует резервный вариант в лице Александры Солдатовой. В Instagram ее аудитория 444 тысячи подписчиков. У совместного аккаунта Авериных не многим больше — около 600 тысяч.

Медведева готова выступить в паре с Энбертом?

С участниками из числа профессиональных фигуристов ясности больше. Вероятно, костяк оставят участники с прошлого сезона с небольшими дополнениями. О желании выступить в «Ледниковом периоде», например, говорит Елизавета Нугуманова. Но она действующая спортсменка, и прямо сейчас это невозможно. В прошлом году приглашения ждала Наталья Забияко. В этом — уже не хочет, бывшая парница сконцентрировалась на кинокарьере. Много спекуляций по поводу Евгении Медведевой и Алине Загитовой. Косвенно анонсировали их появление в новом сезоне шоу как Алексей Ягудин, так и Илья Авербух.

Еще в прошлом году разрабатывался концепт, при котором обе девушки будут вдвоем ведущими шоу, но тогда была против сторона Алины. Если сейчас недоразумения улажены, то к подобному варианту могут вернуться. Либо оставить нетронутым сложившийся тандем Загитовой с Ягудиным, а Медведеву представить в качестве участника. В этом плане интересным был бы ход с заявкой пары Евгении и Александра Энберта, с которым она прямо сейчас выступает вместе в шоу «Анна Каренина» в Сочи. Создатель шоу — тоже Илья Авербух.

«Я буду очень счастлив, если и Женя, и Алина будут участвовать в новом сезоне проекта Первого канала «Ледниковый период». А в каком качестве — уже не так принципиально. Я уверен, что эти спортсменки будут интересны в любом качестве», — считает продюсер. Роль Кити Щербацкой выступлениям в телешоу не помешает — к моменту начала съемок прокаты на берегу Черного моря ледовая труппа завершит. Другой разговор, что два профессиональных фигуриста в одном паре — это нечестно по отношению к другим участникам проекта.

Предварительная дата первого рабочего дня следующего сезона — 28 сентября. Съемки будут раз в неделю по вечерам. Примерно можно наметить и судейскую бригаду. В нее точно войдут Татьяна Тарасова, Татьяна Навка и другие знаменитости, отошедшие от большого спорта. Действующих тренеров пригласить будет сложнее. В олимпийский год мало кто хочет отвлекаться ради коммерческого мероприятия даже на пару часов ради. Критично важны медийные люди вне катка. И здесь можно вспомнить слова Ягудина в беседе с «СЭ» о желании позвать Филиппа Киркорова и Николая Валуева. В каждой шутке есть доля правды, и, если в качестве участников звать их нелогично, то вот за судейскую панель — почему нет? Впрочем, пока что время у Авербуха и его команды есть и наверняка нас ждет немало сюрпризов.