После контрольных прокатов ни один из наших одиночников не убедил в своей состоятельности.

В марте этого года казалось, что Россия наконец-то вернула себе три квоты на мужской олимпийский турнир. Михаил Коляда и Евгений Семененко успешно выступили на чемпионате мира в Стокгольме и должны были обеспечить дополнительную заявку для мужчин в Пекине. Но теперь, чтобы лишить Олимпиаду комичных ситуаций с попаданием на Игры откровенно слабых спортсменов, квоту нужно подтверждать на квалификационном старте. Им стал Nebelhorn Trophy — предсезонный «челленджер» в Германии. Только не до конца было ясно, кого туда отправлять, особенно с учетом снятия по странным обстоятельствам первоначального кандидата — Дмитрия Алиева. Выбрали Марка Кондратюка, и есть ощущение, что тем самым ФФККР подписала приговор нашему мужскому одиночному разряду.

Вместо Марка было много других кандидатов, правда, в Челябинске все ошибались

Сразу скажем, что Коляда и Семененко участвовать в этом старте не имели права. В этом и весь смысл затеи — стране необходимо доказать, что у нее есть сильные спортсмены помимо тех, кто завоевал дополнительную квоту на ЧМ. К тому же по контрольным прокатам в Челябинске идеальной форму подопечных Алексея Мишина также не назвать. Первоначально ехать должен был Алиев, но прямо во время прокатов он решает сняться. Формулировки размытые — Дмитрий говорит о проблемах со здоровьем и коллективном решении российской делегации. Заявление странное, особенно с учетом того, что Алиев не собирается сидеть без стартов до начала серии «Гран-при», а планирует поехать, например, на «челленджер» в Венгрию. По срокам соревнования в Будапеште и Оберстдорфе пройдут примерно в одно время. Так почему же Алиев отказывается от одного старта и спешит на другой? Боится ответственной миссии? Впрочем, с учетом его выступлений на контрольных прокатах особо расстраиваться отказу не стоит.

Вообще лучшим по итогам контрольного среза в Челябинске нужно считать Александра Самарина. Фигурист из группы Светланы Соколовской восстановился после травм и вновь готов показывать сильный технический контент. С презентацией в его случае все сложнее (команда Самарина говорит, что работа над хореографией — признак женственности), но в этом году для Александра нашли интересные образы. В интервью после проката Самарин отмечал, что был бы не против поездки в Германию, но решает не он. Перед произвольной называлась фамилия Макара Игнатова — но и второй ученик Евгения Рукавицына не впечатлил. Очень хотел помочь сборной Петр Гуменник, правда, прокатом с четырьмя падениями он свое имя из числа претендентов вычеркнул. Теоретически могла бы сработать ставка на Андрея Мозалева. В его катании есть изюминка, а в техническом арсенале — четверной флип. Но и Андрей собраться перед Челябинском не сумел.

Кондратюку нужно занимать место не ниже шестого — и конкуренты у него будут

В любом случае любой из вариантов в разы логичнее и надежнее, чем идея с приглашением Марка Кондратюка. Он влюбил в себя многих успешными прокатами на чемпионате России и особенно на Кубке Первого канала. Дерзкая хореография и стабильность — давно мы не видели такого от российских одиночников. К тому же Марк — многогранная личность и интеллектуал. Он художник абстрактных стилей, проводит выставки, пишет рассказы и стихи. Но мы ничего не знали и не слышали о Кондратюке до ЧР-2021. Дальше Марк не смог доказать состоятельность своих претензий на чемпионат мира по итогам финала Кубка России и завершил сезон. Новый начал с презентации необычных программ: в произвольной он катает под артхаусную рок-оперу «Иисус Христос — суперзвезда», а в короткой играется с восточными мотивами из турецкого сериала «Великолепный век». Постановки спорные, но имеют право на жизнь. Важнее другой вопрос — на что рассчитывала федерация, отправляя на важнейшую миссию спортсмена без международного опыта? Кондратюк пока что не готов к большим турнирам, поэтому Соколовская определила его в юниорскую серию «Гран-при». Там Марк хотя бы наберет рейтинг и примелькается зарубежным судьям.

Важен и психологический аспект. Пропустивший большие юниорские старты Кондратюк должен постепенно на себе прочувствовать все сложности выступлений за сборную. А теперь на него взвалили огромный груз ответственности. Конечно, победы на Nebelhorn Trophy от него никто не требует. По правилам необходимо финишировать в шестерке сильнейших. Из реально топовых спортсменов в Германии будет только американец Винсент Чжоу. Но поедут в Оберстдорф также с десяток средних спортсменов, которым также необходимо подтверждать олимпийские лицензии. Те же Адам Сяо Хим Фа и Владимир Литвинцев не хуже нашего Марка, а благодаря устоявшемуся реноме у них есть и преимущество. Немец Пол Фенц, канадец Роман Садовский, австралиец Брендан Керри и армянин Славик Айрапятен — у всех них схожий контент с текущими возможностями Кондратюка, а компоненты благодаря известности наверняка будут выше. Так что седьмое место — не фантастический сценарий. Хочется верить в Марка и пожелать ему удачи, но логика в действиях ФФККР если и прослеживается, то весьма специфическая.