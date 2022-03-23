Кто может заявить о себе на Кубке Первого канала, который стартует 25 марта.

Кубок Первого канала задумывался как дополнительная возможность соревновательной практики для фигуристов. Дарья Усачева назвала этот турнир самым памятным для себя. Камила Валиева здесь впервые чисто исполнила тройной аксель. А Марк Кондратюк на этом турнире стал настоящей звездой. Но это все уже прошлогодняя история. Кто из фигуристов будет удивлять в этом году? «СЭ» рассказывает о спортсменах, которые могут стать звездами на Кубке Первого канала в эти выходные.

Состав участников Кубка Первого канала

Танцы: Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин.

Мужчины: Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Евгений Семененко.

Женщины: Камила Валиева, Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых, Анна Щербакова.

Парное катание: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

Состав участников прыжкового турнира:

Мужчины: Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Евгений Семененко.

Женщины: Софья Акатьева, Камила Валиева, Вероника Жилина, Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых, Анна Щербакова.

Парное катание: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

Аделия Петросян

14-летняя фигуристка стала четвертой на чемпионате России в декабре, исполнила два четверных риттбергера в произвольной программе. Но самой лучшей среди юниорок. Правда, в Санкт-Петербурге не выступала Софья Акатьева, которой в личном противостоянии Аделия регулярно уступает, что и было в финале Кубка России среди юниоров в феврале.

На юниорском первенстве страны удача отвернулась от юной спортсменки — на первом риттбергере был степ-аут, а со второго и вовсе случилось падение. Но это не повод списывать фигуристку со счетов. На днях в Сети появился ролик, на котором Аделия исполнила тройной аксель и четверной флип в каскаде с тройным тулупом. Настоящая мощь.

Как известно, группа Этери Тутберидзе публикует в своих социальных сетях прыжки, которые регулярно получаются у фигуристов на тренировках. А значит, стоит их ожидать и на соревнованиях. С таким мощным контентом Петросян вполне может стать одной из лучших в командном турнире среди женщин. А также заявить о себе по полной.

Аделия Петросян. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Софья Самоделкина

Ученица Сергея Давыдова поразила своим контентом на скромном турнире памяти Сергея Гринькова. В произвольной программе она пошла на пять элементов ультра-си: четверные флип, лутц, сальхов, тулуп и тройной аксель. Получилось не все, но это не отменяет эффекта «вау!» от амбиций 15-летней фигуристки.

Скорее всего, Соня пойдет на такой же контент и на Кубке Первого канала. И это также дает ей шансы на то, чтобы стать украшением этих соревнований. Пока Самоделкина все время оказывалась в тени учениц Этери Тутберидзе — все той же Софьи Акатьевой, к примеру. Но с таким контентом, при чистом исполнении, она вполне может в будущем ее обыгрывать.

Но даже если не все получится — на турнире памяти Гринькова, к примеру, не получились четверные лутц и тулуп, а также были ошибки на вращениях, — Софье нужно пробовать и накатывать этот контент. Александра Трусова приземлила свои долгожданные пять четверных прыжков только на Олимпийских играх.

Софья Самоделкина. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Макар Игнатов

21-летний фигурист в текущем сезоне стал первым российским фигуристом, которому удалось приземлить четыре четверных прыжка в произвольной программе. Это случилось на этапе серии «Гран-при» в Японии. Увы, низкие компоненты не дали ему зацепиться за медаль на этих соревнованиях — он стал лишь четвертым. Но достижение это не отменяет.

На чемпионате России Макар шел третьим после короткой программы. В произвольной программе Игнатов исполнил сложнейший четверной риттбергер, но многочисленные ошибки на приземлении с других элементов откинули его на 10-е место. Но Макар снова в деле.

Он выиграл финал Кубка России, где вновь сделал четыре четверных прыжка. Сумма баллов была не самой высокой — остановился в 0,15 до 260. Но четыре четверных! Явно примерно такого же контента стоит ожидать и на Кубке Первого канала.

У Игнатова есть слабые места: вращения и вторая оценка. Но в целом у него было достаточно времени (с этапов «Гран-при» и чемпионата России), чтоб над этим поработать. А так как турнир несет коммерческий характер, это явно будет оценено судьями. А дальше — кто знает. Может, именно здесь Макар ворвется в элиту мужской одиночки.

Макар Игнатов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин

Среди спортивных пар весь сезон не было интриги в плане состава сборной — было понятно, что у нас в стране три пары топ-уровня, которые поедут на чемпионаты Европы и мира, а также на Олимпиаду. Этот сценарий и наблюдался весь сезон. Однако теперь может произойти смена власти.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов пока думают, стоит ли им кататься дальше. Две питерские пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Александра Бойкова/Дмитрий Козловский остаются точно. Оба дуэта полны амбиций и желания и явно будут и дальше спорить между собой за место первой пары страны. А вот третье место в сборной — в случае завершения карьеры Тарасовой и Морозовым — вероятнее всего, займут амбициозные Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.

Эта пара отличается своим стилем: они сочетают сложные элементы классического парного катания с акробатическими. Выглядит это интересно. В нынешнем сезоне у них очень красивые постановки: короткая программа — под композицию Be Italian и «Лебединое озеро» в произвольной.

Если говорить о технике, у пары есть в активе и более сложный каскад тройной тулуп+тройной тулуп+двойной тулуп, который сейчас почти никто не делает, и тодес «вперед-наружу». Ранее пара также прыгала флип, но в настоящее время в их планах вставить в программы лутц — об этом Ходыкин рассказывал в интервью Sport24.

На Игры пара не попала. У них было достаточно времени, чтобы доработать свои программы и технические огрехи. При чистом исполнении вполне могут ворваться в тройку наших топовых пар. За этими ребятами будет очень интересно наблюдать — за счет их уникального стиля и сложнейших элементов.