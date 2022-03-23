Ученица Тутберидзе на Кубке Первого канала удивит сложнейшим контентом. А Игнатов — первый россиянин с четырьмя квадами
Кубок Первого канала задумывался как дополнительная возможность соревновательной практики для фигуристов. Дарья Усачева назвала этот турнир самым памятным для себя. Камила Валиева здесь впервые чисто исполнила тройной аксель. А Марк Кондратюк на этом турнире стал настоящей звездой. Но это все уже прошлогодняя история. Кто из фигуристов будет удивлять в этом году? «СЭ» рассказывает о спортсменах, которые могут стать звездами на Кубке Первого канала в эти выходные.
Состав участников Кубка Первого канала
Танцы: Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин.
Мужчины: Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Евгений Семененко.
Женщины: Камила Валиева, Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых, Анна Щербакова.
Парное катание: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Евгения Тарасова/Владимир Морозов.
Состав участников прыжкового турнира:
Мужчины: Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Евгений Семененко.
Женщины: Софья Акатьева, Камила Валиева, Вероника Жилина, Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых, Анна Щербакова.
Парное катание: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Евгения Тарасова/Владимир Морозов.
Аделия Петросян
14-летняя фигуристка стала четвертой на чемпионате России в декабре, исполнила два четверных риттбергера в произвольной программе. Но самой лучшей среди юниорок. Правда, в Санкт-Петербурге не выступала Софья Акатьева, которой в личном противостоянии Аделия регулярно уступает, что и было в финале Кубка России среди юниоров в феврале.
На юниорском первенстве страны удача отвернулась от юной спортсменки — на первом риттбергере был степ-аут, а со второго и вовсе случилось падение. Но это не повод списывать фигуристку со счетов. На днях в Сети появился ролик, на котором Аделия исполнила тройной аксель и четверной флип в каскаде с тройным тулупом. Настоящая мощь.
Как известно, группа Этери Тутберидзе публикует в своих социальных сетях прыжки, которые регулярно получаются у фигуристов на тренировках. А значит, стоит их ожидать и на соревнованиях. С таким мощным контентом Петросян вполне может стать одной из лучших в командном турнире среди женщин. А также заявить о себе по полной.
Софья Самоделкина
Ученица Сергея Давыдова поразила своим контентом на скромном турнире памяти Сергея Гринькова. В произвольной программе она пошла на пять элементов ультра-си: четверные флип, лутц, сальхов, тулуп и тройной аксель. Получилось не все, но это не отменяет эффекта «вау!» от амбиций 15-летней фигуристки.
Скорее всего, Соня пойдет на такой же контент и на Кубке Первого канала. И это также дает ей шансы на то, чтобы стать украшением этих соревнований. Пока Самоделкина все время оказывалась в тени учениц Этери Тутберидзе — все той же Софьи Акатьевой, к примеру. Но с таким контентом, при чистом исполнении, она вполне может в будущем ее обыгрывать.
Но даже если не все получится — на турнире памяти Гринькова, к примеру, не получились четверные лутц и тулуп, а также были ошибки на вращениях, — Софье нужно пробовать и накатывать этот контент. Александра Трусова приземлила свои долгожданные пять четверных прыжков только на Олимпийских играх.
Макар Игнатов
21-летний фигурист в текущем сезоне стал первым российским фигуристом, которому удалось приземлить четыре четверных прыжка в произвольной программе. Это случилось на этапе серии «Гран-при» в Японии. Увы, низкие компоненты не дали ему зацепиться за медаль на этих соревнованиях — он стал лишь четвертым. Но достижение это не отменяет.
На чемпионате России Макар шел третьим после короткой программы. В произвольной программе Игнатов исполнил сложнейший четверной риттбергер, но многочисленные ошибки на приземлении с других элементов откинули его на 10-е место. Но Макар снова в деле.
Он выиграл финал Кубка России, где вновь сделал четыре четверных прыжка. Сумма баллов была не самой высокой — остановился в 0,15 до 260. Но четыре четверных! Явно примерно такого же контента стоит ожидать и на Кубке Первого канала.
У Игнатова есть слабые места: вращения и вторая оценка. Но в целом у него было достаточно времени (с этапов «Гран-при» и чемпионата России), чтоб над этим поработать. А так как турнир несет коммерческий характер, это явно будет оценено судьями. А дальше — кто знает. Может, именно здесь Макар ворвется в элиту мужской одиночки.
Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин
Среди спортивных пар весь сезон не было интриги в плане состава сборной — было понятно, что у нас в стране три пары топ-уровня, которые поедут на чемпионаты Европы и мира, а также на Олимпиаду. Этот сценарий и наблюдался весь сезон. Однако теперь может произойти смена власти.
Евгения Тарасова и Владимир Морозов пока думают, стоит ли им кататься дальше. Две питерские пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Александра Бойкова/Дмитрий Козловский остаются точно. Оба дуэта полны амбиций и желания и явно будут и дальше спорить между собой за место первой пары страны. А вот третье место в сборной — в случае завершения карьеры Тарасовой и Морозовым — вероятнее всего, займут амбициозные Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.
Эта пара отличается своим стилем: они сочетают сложные элементы классического парного катания с акробатическими. Выглядит это интересно. В нынешнем сезоне у них очень красивые постановки: короткая программа — под композицию Be Italian и «Лебединое озеро» в произвольной.
Если говорить о технике, у пары есть в активе и более сложный каскад тройной тулуп+тройной тулуп+двойной тулуп, который сейчас почти никто не делает, и тодес «вперед-наружу». Ранее пара также прыгала флип, но в настоящее время в их планах вставить в программы лутц — об этом Ходыкин рассказывал в интервью Sport24.
На Игры пара не попала. У них было достаточно времени, чтобы доработать свои программы и технические огрехи. При чистом исполнении вполне могут ворваться в тройку наших топовых пар. За этими ребятами будет очень интересно наблюдать — за счет их уникального стиля и сложнейших элементов.