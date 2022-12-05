«Специалистов приходится оплачивать родителям». Рассказ юной звезды фигурного катания Ксении Гущиной

Интервью перспективной фигуристки, две недели назад разделившей пьедестал с Софьей Самоделкиной и Александрой Трусовой.

Летом 16-летняя Ксения Гущина переехала из Перми в Санкт-Петербург и начала работать с Кириллом Давыденко, тренером чемпиона мира среди юниоров Андрея Мозалева. И хотя фигуристка дебютировала на чемпионате России еще в прошлом году, многие познакомились с ней именно благодаря серии российских «Гран-при». Гущина отобралась на чемпионат страны в этом году и за две недели до турнира рассказала корреспонденту «СЭ» о том, как пришла в фигурное катание, почему переехала в Петербург, и поделилась своими целями на этот сезон и в целом в спорте.

В финансирование входят лед и ОФП, все остальное — за счет родителей

— Как ты пришла в фигурное катание?

— Родители отдали меня в фигурное катание. Сначала это было для здоровья. Потом как-то затянулось. Видела разных фигуристов и фигуристок, но какой-то мечты не было в таком возрасте, что прямо хочу заниматься фигурным катанием.

— В какой момент поняла, что хочешь заниматься этим профессионально?

— Наверное, когда начало получаться занимать первые места, стоять на пьедестале. Тогда я поняла, что это моя жизнь.

— Ты начинала заниматься в Перми. Хватало ли там льда, как проходили тренировки?

— В принципе, льда было достаточно. Были занятия по общей физической подготовке, хореографии, дополнительно привлекались специалисты по танцам, актерскому мастерству. С развитием фигурного катания в Пермском крае дела обстоят хорошо, но не для всех видов. В приоритете парное катание, сейчас добавились танцы на льду. С одиночным катанием все сложнее. В программу финансирования входят лед и общая физическая подготовка, все остальное — хореография, работа над программами, танцы, восстановление спортсмена — за счет родителей. Обидно, в одиночном катании тоже есть хорошие и перспективные девочки, но из-за высокой конкуренции не всегда удается стоять на пьедестале. А чтобы быть конкурентоспособными, нужны специалисты, которых должны оплачивать родители.

— А почему решили переехать в Петербург?

— Так получилось, что с Ольгой Сергеевной Старцевой, моим первым тренером, расторгли договор. Специалиста уровня Старцевой в школе нет, поэтому совместно с Ольгой Сергеевной было принято решение попробовать себя в другой школе. Она сама выбрала мне школу и тренера, которому хотела бы меня передать. Дальше была моя работа — трехнедельные сборы с Оренбурге с новой командой. В конце сборов я услышала заветное «да». Затем три дня на переезд — и я в Санкт-Петербурге.

— Тренер тоже теперь работает в Петербурге?

— Нет, она осталась в Перми. В социальных сетях я ее отмечаю и благодарю за прошлое сотрудничество. Мы с Ольгой Сергеевной вместе работали почти десять лет. Я считаю, что это большое количество времени.

Ксения Гущина. Федор Успенский, Фото «СЭ»

В последний год в Перми почти не было хореографии

— Почему выбрали именно Давыденко?

— Это был выбор Ольги Сергеевны, она увидела мое развитие с этим специалистом. Думаю, что она не ошиблась.

— В организации тренировок есть какие-то изменения?

— В тренировочном процессе ничего не изменилось. Тренер составляет план, и в зависимости от моего состояния идет работа. У меня достаточно льда, есть занятия по хореографии, общей и специальной физической подготовке.

— На ледовых тренировках больше катаете целиком программы или отрабатываете конкретные элементы?

— Это зависит от соревнований — если они близки, то стараемся накатывать программы. Над отдельными элементами тоже работаем, но больше идет накат программ. Если до соревнований достаточно времени, то можем посвятить целую тренировку одному прыжку, разобрать, чтобы все было четко, не было никаких маленьких ошибок.

— У тебя есть любимый элемент?

— Если из прыжков, то это флип. Вращения я не очень сильно люблю, но самый любимый — бедуинский прыжок. Дорожки мне тоже нравится катать под музыку.

— В этом сезоне многие отмечали твои классные вращения, дорожки и вторую оценку. Как-то отдельно уделяете этому внимание?

— Мне кажется, в Петербурге стали больше обращать на это внимание, чем в Перми, хотя там тоже старались над этим работать. Не очень сильно получалось. Не было правильных специалистов — у нас, особенно в последний год, было мало хореографии, почти что не было. Поэтому, скорее всего, не очень хорошо получалось.

— Ты сама замечаешь, что вторая оценка выросла?

— Да, раньше были семерки, а в этом году и восьмерки бывают на соревнованиях. И сама тоже замечаю, что стало лучше.

— В этом году еще получается более стабильно выкатывать все элементы.

— Мы стараемся напрыгивать прыжки, делать их в связках, чтобы потом было легче делать в программах. Вот и все, другого способа нет. Можем много раз катать программы на тренировках, если что-то не получилось, перекатывать. Также и отдельно можем напрыгивать прыжки много раз.

Ксения Гущина. Федор Успенский, Фото «СЭ»

В этом сезоне хочу выучить прыжок ультра-си

— Какая у тебя цель в фигурном катании?

— Именно в этом сезоне я хочу выучить какой-нибудь прыжок ультра-си. Хотелось бы в ближайшее время. А глобально — это, конечно, чемпионат мира и Олимпиада.

— Ты уже пробовала делать ультра-си на тренировках?

— Я пробовала, но сейчас пока что не прыгаю. Мы готовимся к соревнованиям, немножко отошли от этого. Вообще хочу прыгнуть тройной аксель, потому что его можно и в короткую, и в произвольную вставлять. Больше шансов в короткой набрать больше баллов. А также какой-нибудь четверной тоже очень хочу выучить. Аксель пока пробовала на удочке прыгать, сальхов сама, но пока не очень хорошо получилось.

— В Петербург ты переехала с родителями?

— Да, с родителями, мама живет со мной постоянно, а папа с сестрой приезжают. Они остались в Перми. У сестры — школа, у папы — работа. Еще у нас в Перми домашние животные — собака, кошка и черепаха, их сложно перевезти.

— Сложно, что часть семьи осталась в Перми?

— Я уже привыкла. Почти весь день у меня занят, домой я прихожу только вечером. Скучать не успеваю.

— Ты же еще перешла в другую школу. Получается совмещать с тренировками?

— В школу хожу на два-три урока в день, как получается. Беру задания иногда, делаю, сдаю все. В Петербурге учиться примерно так же по сложности, как и в Перми. Сейчас и тройки тоже есть, но это так, не очень страшно. По физкультуре пятерки (смеется).

— Чем занимаешься в свободное время?

— Его не так много, стараюсь учиться, так как скоро сдавать экзамены. Когда получается, то бывают еще достаточно часто репетиторы. Хожу гулять, Санкт-Петербург — очень красивый город.

— Недавно вы с Андреем Мозалевым в Мариинский театр ходили. Как тебе?

— Интересно, в Перми не удавалось выбраться в театр. В Мариинке смотрели балет «Спящая красавица». Но часто ходить не получается, это достаточно большое событие.

— А вообще у тебя есть кумиры в фигурном катании?

— Мне Евгения Медведева нравилась. И сейчас тоже. Как прыгает четверные прыжки Камила Валиева — хотелось бы тоже так прыгать. А так если не выступаю на соревнованиях, то смотрю программы других фигуристов. Если выступаю, то обычно не получается. Больше всего запомнились произвольные Жени Медведевой и Саши Трусовой на Олимпиадах.

Ксения Гущина. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Призовые за «Гран-при» уже потратила

— Как оценишь свое выступление в серии «Гран-при»?

— Выступления получились не очень хорошими, особенно произвольная на этапе в Самаре, много ошибок было. Скорее всего, переволновалась. Просто надо работать, и все. Скорее всего, это общее волнение. Не думала, что могу попасть в тройку.

— Призовые уже на что-то потратила?

— Да, но на что — секрет.

— Имеет какое-то значение, если ты выступаешь на одном турнире с известными фигуристками?

— На выступления настраиваюсь сама, стараюсь абстрагироваться от всех, не важно, кто со мной выступает. Главное, сделать свою работу, а потом уже смотреть, что делают другие. Особого значения не придаю, кто со мной выступает. Если есть время, то могу посмотреть, как откатались другие.

— В Самаре ты выступала как раз с Сашей Трусовой. Видела, как она каталась?

— Посмотреть не успела, потому что я ушла в раздевалку переодеваться, она почти сразу после меня выступала. А пообщаться удалось, раньше не знали друг друга. Саша открытая, веселая, добрая.

— Следующий турнир — чемпионат России. Какая там цель?

— Хорошо откатать обе программы, потом думать о результате. Главная цель — сделать свою работу. Будет ли меньше волнения по сравнению с прошлым годом, не могу сказать, надеюсь, что да.