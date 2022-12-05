«Почему эта мразь в России?» Сотрудницу ISU атаковали российские фанаты фигурного катания

Неожиданные последствия визита на чемпионат России по прыжкам в Санкт-Петербург.

Казалось бы, сейчас в нашем спорте важен любой международный контакт — фигуристы своим чемпионатом по прыжкам показали, что в России способны делать шоу мирового уровня, гендиректор федерации Александр Коган рассказал, что ему уже звонили коллеги из-за рубежа.

Поэтому то, что во дворце «Юбилейный» присутствовала Татьяна Фладе, немецкая журналистка из медиакоманды Международного союза конькобежцев, можно считать положительным знаком. Именно Фладе переводила мероприятия с участием российских фигуристов на международных соревнованиях, пока они там участвовали. Если вы смотрели пресс-конференции или просто следите за фигурным катанием чуть пристальнее среднего, наверняка ее помните.

Фладе знает минимум четыре языка, в том числе русский и китайский, любит Россию и регулярно приезжает сюда на соревнования. Здорово, что некоторые иностранцы выражают солидарность с Россией. Однако не всем приезд Татьяны пришелся по душе. Что произошло?

Лицо Фладе привело в бешенство блогера Елену Родину, которая успела нашуметь в мире фигурного катания. Сложно вспомнить людей, на которых она не наезжала. Четыре года назад, когда гремели пхенчханские страсти, говорила, что «раскроила бы табло Загитовой», обвиняла в предательстве Елизавету Туктамышеву, врача Филиппа Шветского — в алкоголизме и так далее. При этом блогер пишет песни, под которые катаются фигуристы на шоу. Персонаж нетривиальный.

И в этот раз Родина в самых нелестных выражениях предложила разобраться с работницей ISU. Поприветствовала ее в лучших традициях русского гостеприимства, когда половину слов мы как СМИ не можем цитировать, и пообещала месть. Даже составила шаблон для обращения к депутату, который вроде как должен остановить подобное непотребство — якобы Фладе поддержала санкции против России и вообще — враг.

И месть действительно случилась. Группа фанатов атаковала Instagram* (соцсеть запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) Фладе и начала выяснять, что она делает в нашей стране. Хотя, как оказалось, сотрудница ISU вообще даже против лишения России международных стартов: «Я считаю такое отстранение неправильным». Правда, Фладе, насколько я знаю, работает в Международном союзе вне штата, и воспринимать ее позицию как официальное мнение организации никак нельзя.

Были и открытые оскорбления и пожелания убираться из России. Параллельно на странице появились украинские фанаты, которые оказались недовольны тем, что немка отправилась в Россию, и обещали жаловаться ее руководству.

Фладе сделала самое логичное — после нескольких ответов и попыток вразумить публику отключила комментарии.

По нашей информации, с Татьяной все хорошо, она не в обиде на хейтеров и уже покинула Россию. Спорить с ними действительно бесполезно, как правильно она заметила. Но если так будут встречать каждого иностранца, который готов работать на соревнованиях в нашей стране, никаких мостов навести не удастся. Так что если на чемпионате России в Красноярске вы увидите Татьяну — выразите ей поддержку, а не обливайте помоями.