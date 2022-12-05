Валиева богаче всех. Сколько уже заработали наши фигуристы в этом сезоне?

Считаем призовые на российских турнирах.

После объявленного Федерацией фигурного катания России призового фонда в 100 миллионов рублей в сезоне-2022/23 этот вид спорта впору уподобить теннису или гольфу — теперь в нем можно абсолютно официально считать, кто больше всех заработал своими профессиональными навыками. Что «СЭ» и сделал по итогам первой половины сезона.

Как считали?

Мы учитывали призовые:

— за этапы «Гран-при России» среди взрослых;

— за этапы «Гран-при», или Кубка федерации, среди юниоров;

— за прыжковый турнир в командном и личном разряде.

Все это открытая информация, которая публиковалась на официальной презентации руководством федерации и Первого канала.

Подчеркнем: мы не знаем, как распределят между собой гонорар за прыжковый чемпионат члены команд Плющенко, Тутберидзе и Мишина, но по умолчанию делили выигранный бонус на количество членов команды, то есть восемь. Мы также не знаем, сколько конкретно из заработанного доходит до спортсмена, однако у нас есть слова победителя этапа «Гран-при» Андрея Багина, что из первоначального числа «надо вычесть, и остается точно не 400 тысяч» (в его случае). Можно предположить, что остается меньше половины — до 30 процентов уходит тренеру, часть на налоги, не исключено, что определенный процент удерживают за собой организаторы. В случае с парами и танцами и вовсе сумму сразу приходится делить на два. Так или иначе, начало эры больших призовых — большая веха для фигурного катания в России.

Также, по информации «СЭ», призовые платили призерам Мемориала Панина-Коломенкина, но только питерским фигуристам, и официально городская федерация их не подтверждала, так что данные цифры мы не учитываем. Как и различные бонусы от своих школ, в том числе премии в 30 тысяч рублей, выплачиваемые Евгением Плющенко своим ученикам за победу на этапе «Гран-при».

13 миллионеров и сотня облагодетельствованных

Лидер рейтинга — ожидаемо Камила Валиева. А вот Григорий Федоров из ЦСКА на втором месте — это настоящая сенсация. В воскресенье после победы в прыжковом турнире в Петербурге он опоздал на автобус фигуристов — долго раздавал автографы. И потом пришлось запихивать свой чек в миллион рублей в такси. Недалеко от него за счет побед на «Гран-при» Дмитрий Алиев и Петр Гуменник благодаря участию в команде Плющенко — победительнице прыжкового командника.

Дмитрий Алиев. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Полный список миллионеров выглядит так (суммы в рублях):

1. Камила Валиева — 2 375 000.

2. Григорий Федоров — 1 400 000.

3. Дмитрий Алиев — 1 375 000.

4. Петр Гуменник — 1 325 000.

5. Елизавета Туктамышева — 1 250 000.

6. Софья Муравьева — 1 225 000.

7-8. Анастасия Мишина — 1 125 000.

7-8. Александр Галлямов — 1 125 000.

9-11. Софья Самоделкина — 1 050 000.

9-11. Евгений Семененко — 1 050 000.

9-11. Глеб Лутфуллин — 1 050 000.

12-13. Вероника Жилина — 1 025 000.

12-13. Софья Титова — 1 025 000.

В топ-13 по три представителя группы Алексея Мишина и Евгения Плющенко, двое от Тамары Москвиной (пара Мишина/Галлямов) плюс представитель клуба Москвиной Петр Гуменник, занимающийся у Вероники Дайнеко, двое от Светланы Соколовской, по одному ученику Этери Тутберидзе и Евгения Рукавицына.

Меньше миллиона заработал 121 фигурист. Вот список героев полностью:

875 000: Софья Акатьева.

775 000: Арсений Федотов, Евгения Тарасова, Владимир Морозов.

750 000: Александра Бойкова, Дмитрий Козловский, Александр Самарин.

725 000: Никита Сарновский.

700 000: Марк Кондратюк.

Марк Кондратюк. Федор Успенский, Фото «СЭ»

675 000: Алиса Двоеглазова, Андрей Мозалев.

625 000: Макар Игнатов.

500 000: Елизавета Худайбердиева, Егор Базин, Аннабель Морозов, Девид Нарижный, Аделия Петросян, Александра Трусова.

450 000: Юлия Артемьева, Алексей Брюханов, Екатерина Чикмарева, Матвей Янченков, Михаил Коляда.

400 000: Софья Тютюнина, Андрей Багин, Василиса Кагановская, Валерий Ангелопол, Наталья Хабибуллина, Илья Княжук.

300 000: Елизавета Шанаева, Павел Дрозд, Лев Лазарев, Вероника Яметова, Илья Яблоков, Алексей Ерохов.

250 000: Ясмина Кадырова, Валерий Колесов, Ирина Хавронина, Дарио Чиризано, Елизавета Пасечник, Максим Некрасов, Анастасия Мухортова, Дмитрий Евгеньев.

200 000: Любовь Рубцова, Александр Голубев, Елизавета Лабутина, Дарья Бояринцева, Роман Плешков, Андрей Ковалев, Иван Попов, Ксения Синицына, Анастасия Зинина, Ксения Гущина, Софья Леонтьева, Даниил Горелкин, Анна Щербакова, Егор Гончаров.

150 000: Анна Коломенская, Артем Фролов, Анна Румак, Глеб Гончаров, Николай Угожаев.

125 000: Майя Шегай, Игорь Шамшуров.

100 000: Анастасия Егорова, Родион Маринский, Анна Москалева, Максим Ложкин, Федор Зонов, Семен Соловьев, Андрей Кутовой, Елизавета Куликова, Агата Петрова, Алиса Юрова, Виктория Морозова, Полина Усова, Михаил Антонов, Елизавета Осокина, Артем Грицаенко, Александра Кравченко, Александр Шустицкий, Алиса Крайнюкова, Семен Нетсев, Николай Логинов, Яна Матвейшина, Тимофей Субботин.

75 000: Мария Дыбкова, Кирилл Хвалько, Василиса Григорьева, Евгений Артющенко, Юлия Чуркина, Борис Фролов.

50 000: Лидия Плескачева, Дарья Садкова, Мария Агаева, Анастасия Марасанова, Эдуард Карартынян, Владислав Дикиджи, Кирилл Кропылев, Алиса Овсянкина, Матвей Самохин, Елизавета Романова, Валерий Назаров, Милана Кузьмина, Дмитрий Студеникин.

25 000: Варвара Черемных, Даниил Бутенко, Анастасия Чернышова, Владислав Антонышев, Ева Хмелькова, Андрей Рудь, Валерия Халитова, Петр Шаровиков, Елизавета Шичина, Гордей Хубулов, София Алексова, Илья Владимиров, Арина Горшенина, Илья Макаров, Мария Сорокина, Арсений Антропов.

Следующая возможность заработать будет у фигуристов в конце декабря в Красноярске. За победу в чемпионате страны заплатят 2,5 миллиона рублей, серебро — 1,5 миллиона, бронзу — 1 миллион.