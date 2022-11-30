Российские фигуристки разучились прыгать четверные. Конец эпохи?

Исследование постолимпийского сезона от «СЭ» — никаких домыслов, только цифры.

Четверные прыжки юных фигуристок в последний олимпийский цикл стали визитной карточкой российского фигурного катания. Через них подавался этот спорт массовой аудитории, каждый скрученный оборот приятно колыхал камеру сердца, отвечающую за патриотизм. Сейчас эта основа зашаталась.

Доминирование до Пекина и неясное будущее

На Олимпиаду российские фигуристки приехали — и едва не взяли все медали. Кто знает, как бы все повернулось, не будь допинг-дела Валиевой. Впрочем, будь оно рассмотрено пораньше, Валиева бы могла не доехать до Пекина — туда бы отправилась Туктамышева. Но это совсем другая история.

Суть в том, что наши девушки перед Пекином действительно буквально убивали соперниц своим контентом, улетев на космическом корабле на другую планету. На Олимпиаде Трусова приземлила пять четверных, Щербакова — два, Валиева — один.

Не прошло и года, как от прежних достижений почти не осталось следов. Нет, конечно, русские одиночницы все равно сильнейшие в мире. Но сейчас впервые с Сочи-2014 можно сказать, что российские мужчины выглядят лучше женщин. Не внешне, конечно, а по прыжкам и катанию. И визитная карточка с ультра-си спрятана до лучших времен в бумажник. Учитывая обстоятельства — как бы это не стало переломным моментом.

А обстоятельства два: 1) международная изоляция, бьющая по мотивации; 2) повышение возрастного ценза, что меняет долгосрочную подготовку. Есть и номер 3: нынешний сезон — постолимпийский, и это нормально, что фигуристки не хотят убиваться второй год подряд. Но проблемы есть не только у участниц Олимпиады, да и Марк Кондратюк спокойно разучил четверной лутц, что делает его прогресс еще более ценным. Хотя как спокойно — через падения и травмы, из-за которых пришлось лечь на реабилитацию.

Александра Трусова. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Падение на 25%

Теперь к цифрам. За эту серию «Гран-при» российские девушки сделали 37 попыток прыжков ультра-си — тройных акселей и четверных. Из них на положительную оценку оказались 18, то есть меньше половины — 48,6%.

Риск — дело благородное, и это нормально, что с более сложных прыжков люди будут чаще падать, но вот как выглядела ситуация год назад, когда наши лучшие сборники выступали на международном «Гран-при»:

1. Александра Трусова — 1/1 (4Lz 1/1).

2. Камила Валиева — 9/10 (3A 3/4, 4S 2/2, 4T 4/4).

3. Елизавета Туктамышева — 5/6 (3A 5/6).

4. Майя Хромых — 3/4 (4T 3/4).

5. Анна Щербакова — 2/3 (4F 2/2, 4Lz 0/1).

6. Алена Косторная — 0/3 (3A 0/3).

Итого 20 успешных попыток из 27 (74,1%).

Вы можете сказать, что на российском «Гран-при» статистика ухудшается из-за попыток номинально более слабых одиночниц, тех, кто не в сборной. Но это не так. Даже если убрать попытки Анастасии Зининой и Алины Горбачевой, радикального улучшения не произойдет: 17 из 31, или 54,8%.

У Камилы Валиевой и Александры Трусовой процент — ноль (0 попыток из 2). Это мы не считаем те попытки тулупа, которые Камила старалась сделать в Казани после своего проката до выставления оценок. В общей сложности в группе Этери Тутберидзе 5 из 14 (35,7%), в группе Светланы Соколовской, куда входит Софья Самоделкина, 1 из 6 (16,7%). По сути, весь успех — в тройных акселях Елизаветы Туктамышевой и Софьи Муравьевой.

Конкретно с четверными ситуация еще хуже. Если в прошлом сезоне международного «Гран-при» россиянки их сделали 12 из 14 (85,7%), то сейчас они скрылись в неизвестном направлении — 3 из 13 (23,1%) у лидеров. Опять же, не считаем Зинину и Горбачеву, да простят Настя и Алина.

За рубежом все совсем плохо

По информации «СЭ», к чемпионату России в «Хрустальном» активно восстанавливают четверные, в том числе Камила Валиева. Должны улучшиться Софья Акатьева и Аделия Петросян, то есть Тутберидзе хотелось бы восстановить бренд четверных и забрать весь подиум чемпионата России. Есть успешные попытки у Лизы Туктамышевой и Сони Муравьевой. Но мы снова упираемся в постолимпийский сезон.

Об этом говорила в недавних интервью Алена Косторная и намекала Анна Щербакова — возможно, оно того просто не стоит.

За рубежом ситуация не лучше. Если в прошлом сезоне за «Гран-при» одиночницы зашли на 14 прыжков ультра-си, из них сделав на плюсы 2 (но многие приземлив), то теперь 1 попытка из 9 — своим тройным акселем в Канаде честь мирового фигурного катания защитила японка Ринка Ватанабе.

Но все это значит, что нового поколения фигуристок-революционерок, подобных Трусовой, в мире сейчас нет. Да и в России на юниорском уровне просматривается пока только Вероника Жилина, но и она не всегда стабильна.

Вероника Жилина. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Мужчины выходят на первый план

Поэтому что мы точно должны отметить — у мужчин как раз-таки все наладилось. Много лет над ними издевались, девушки выиграли у них прыжковый турнир на Кубке Первого канала, Алексей Ягудин разносил в комментариях, а тут оказалось, что они-то совсем не хуже наших женщин. А в этом сезоне определенно ярче и в программах и техничнее в прыжках.

Вот так выглядит таблица самых успешных фигуристов-одиночников в этом сезоне «Гран-при». Самые успешные — Алиев и Семененко, но надо отдать должное и Кондратюку, который приземлил три старших квада — лутцы. Тройные акселя в случае мужчин считать не стал — для участника «Гран-при России» это обязательная программа.

66 успешных попыток четверных из 148 (44,6%). Процент близок к тому, что у девушек по общему ультра-си, но конкретно в четверных мужчины успешнее. Может, это и логично, но все годы до этого было наоборот. За рубежом четверных в этом сезоне пробовали больше — около 200, приземлили на плюсы примерно столько же — 45%. Но у ISU есть жирный аргумент — четверной аксель Ильи Малинина.

Этой статистикой никто не пытается критиковать наших девушек — они сделали для русского фигурного катания достаточно за последние годы. Но делать их по умолчанию богинями тоже не стоит. Как и унижать наших мужчин. Может быть, именно этот сезон станет переломным — теперь новые Плющенко и Ягудин будут гордостью России, а одиночницы начнут к ним тянуться. Не только в прямом смысле — как Трусова к группе Кондратюка в ЦСКА.