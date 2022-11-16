«Если бы болото замерзло на подольше, Туктамышеву бы обыграли!» Фигуристка из тайги рассказывает про минус 70 и жизнь с медведями

Самое удивительное интервью сезона.

Одно из главных достижений «Гран-при России» по фигурному катанию — широкое представительство регионов. Многим это не нравится и хочется смотреть только на Валиеву и Туктамышеву, но на этапах получили возможность выступать самые разные фигуристы из городов по всей России.

Единственная не упавшая

На прошедшем четвертом этапе в Москве в женском одиночном катании выступала 16-летняя Анна Ромасюк. Ей покорилось необычное достижение — она стала единственной, кто ни разу не упал за две программы. Среди всех 12 фигуристок, включая Туктамышеву, Муравьеву и Акатьеву. Заняла она, правда, девятое место, впрочем, от топ-5 была недалеко — в 15 баллах.

Но это объяснимо — Анна катается, пожалуй, в самом маленьком городке среди участников «Гран-при» во всех видах. Это Покачи, 17-тысячный, по сути, поселок посреди тайги. Стала мастером спорта и не собирается бросать спорт. После ее прокатов ей и тренеру Наталье Катаевой пишут и звонят знакомые из города. Видя вживую эмоции людей, понимаешь, насколько это важно, чтобы люди из таких маленьких городков тоже имели возможность выступить вместе со звездами в Москве.

«СЭ» поговорил с Анной и ее тренером — и это получилось забавно.

Анна Ромасюк. Фото Соцсети

По городу ходят медведи. Никто не убегает — все снимают

— Анна, расскажи, что за город такой — Покачи.

Анна: — В тайге, Ханты-Мансийский автономный округ. Олени у нас по улицам не ходят, если что.

— Ну все, тогда я пошел.

Наталья: — У нас медведи по улицам ходят, это правда.

— И что тогда, все убегают по домам?

Наталья: — Наоборот (смеется), сразу снимать начинают, из машин, ну да, немного бегают от них. Летальных случаев не было. Рядом с городом дачи, вот там медвежонок ходил, его потом усыпили, увезли, возле «Ледового» ходили вроде бы. Лисы у нас по городу гуляют спокойно. Можно ледовое шоу сделать с ними.

Анна: — Вокруг же тайга, да. В городе есть градообразующее предприятие, которое занимается добычей нефти. Но у меня мама работает в больнице, папа вообще в другом городе.

— Тяжело жить?

Анна: — Смотря кто где работает. В «Лукойле» все хорошо. В остальном... ну, непросто.

Наталья: — Мы же живем как-то. Вообще у нас хорошо, весь город под камерами, преступность на нуле, все друг друга знают.

— Просто фигурное катание — вид спорта не дешевый. А учитывая конкуренцию... Может, лучше в нефтянку?

Анна: — Вообще не дешевый. Но хочется оставаться в фигурном катании. Я вот учу ультра-си, четверной сальхов тренирую. Хочу остаться в спорте, о других вариантах пока не думаю.

— Тренируешься в Покачах?

Анна: — Да. Но планирую переезжать в Петербург, учиться в университете Лесгафта. Тренироваться у Алексея Николаевича Мишина очень хочется. Нет, он об этом не знает (смеется). Но всегда хотелось. (В этот момент катается Елизавета Туктамышева, и Наталья Катаева точно предсказывает ее баллы в короткой — между 83 и 85. В итоге 84,05.)

— Как ты оказалась на «Гран-при России»?

Анна: — Заявки на «Гран-при» же региональные федерации подают, отобралась. Надо было выиграть в своем округе.

Наталья: — Она, между прочим, многократная чемпионка Югры!

— Но при этом я видел тебя в соцсетях в военной форме с голубым беретом. Это секретная школа ВДВ?

Анна: — Нет (смеется). У нас каждый год проходил смотр строя и песни в школе, классу в первый год раздали береты. Сказали хранить. Каждый год мы маршируем. Последний раз — под «Катюшу».

— Может, программу уже под нее поставить?

Анна: — И прямо в берете катать.

Наталья: — Тогда дедакшн за костюм поставят. Если не закреплен.

Анна Ромасюк. Фото Соцсети

Мы, фигуристы, в бары не ходим

— Как у вас по температурам?

Анна: — Минус 60 градусов было, несколько лет назад было минус 70. В такую погоду обычно по домам сидят, конечно. Но я на тренировку ходила. Минут семь до катка. Пешком шла, нормально, укутанная.

Наталья: — Брови белые, все лицо белое. Вода легко замерзает в руках. У нас еще климат влажный. Везде же тайга, болота.

Анна: — Жить можно, как видите (смеется). Летом очень даже тепло, голубые озера у нас красивые есть рядом с городом.

— А льда у вас много? В смысле тренировочного.

Анна: — Лед есть, но с расписанием когда как, всегда по-разному. Зависит от хоккеистов. На самом деле много маленьких детей приходит на каток, я бы сказала, что фигурное катание у нас развито.

Наталья: — Сейчас я вам расскажу, как на самом деле. Когда те самые болота в тайге замерзают, мы на них катаемся (смеется). Просто наше болото растаяло, поэтому немножко недоработали. Если бы оно не растаяло, мы бы «дупель» (двойной аксель. — Прим. «СЭ») доделали. Если бы круглый год болото замерзало, то и Туктамышеву бы обыграли! А так мы успеваем два месяца в году на нем прокататься, и все.

— Наконец-то человек говорит не про борьбу самого с собой и что «лед скользкий».

Наталья: — Ну, если скользкий, можно посыпать его песком. Или солью. Будет не сильно скользкий.

— А вы зачем стали тренером в фигурном катании? Можно же нефть добывать, она дорогая.

Наталья: — Я не из Покачей, в отличие от Ани. Родилась в Екатеринбурге. Открывался ледовый дворец, ой, ну то есть не дворец, а наше болото вот это. Я была на открытии, выступала. Пригласили тренировать. Я вскоре закончила кататься, приехала.

— А катались на каком уровне?

Наталья: — Я в синхронном катании выступала. Жаль, что ему уделяется меньше внимания, потому что неолимпийский вид. Если бы был в олимпийской программе, внимания было бы больше. Оно очень смотрибельно, особенно вживую. Просто не все площадки позволяют проводить, плюс медалей нужно много, денег, места в Олимпийской деревне. Все упирается в финансирование.

— Вам не скучно после Екатеринбурга в Покачах?

Наталья: — Вообще нет. Я работаю, училась параллельно. А вообще единственное развлечение — болото наше. Ну и зимой убегать от медведей и лис.

— А рыбалка? Динамитом.

Наталья: — Аня, почему мы с тобой ни разу не ходили на рыбалку?

Анна: — Да мне как-то не очень нравится. Тем более в болоте вряд ли рыба вкусная.

Наталья: — На самом деле у нас муксун — очень вкусная рыба.

Анна Ромасюк. Фото Соцсети

— Просто после Екатеринбурга как-то... в кино может захотеться, в бар.

Наталья: — Ой, что вы! Мы в бары не ходим, мы же фигуристы. Таким не занимаемся. Вообще у нас классно, приезжайте. И мы с Аней были очень рады здесь выступить.