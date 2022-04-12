Ждем золото для Грузии и американский триумф. Как пройдет юниорский ЧМ без российских фигуристов?

Результаты многих удивят.

В Таллине стартует чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров. Так же как и на турнире среди взрослых, спортсменов из России и Белоруссии в Эстонии не допустят. Только если на большом ЧМ общий высокий уровень конкуренции позволял хоть сколько-нибудь заместить отсутствие российских лидеров сильными иностранцами, на юниорском уровне доминирование наших фигуристов ощущалось гораздо сильнее, и после введения санкций состоятельность турнира в некоторых видах вызывает огромные вопросы. С другой стороны, нас ждут необычные результаты и призеры из тех стран, которые ранее никогда на высоких местах замечены не были. Так какие интриги таит ЮЧМ-2022?

Карина Сафина и Лука Берулава. Фото Global Look Press

Шансы выиграть медаль в парах — один к трем

Россия — мировой лидер в фигурном катании. По итогам прошедшей в Пекине Олимпиады этот тезис будет как минимум спорный. Все-таки у нас только одно золото в личных дисциплинах, а в самом статусном виде — мужском одиночном — никто из наших парней на тройку лучших даже не претендовал. Зато на юниорском уровне безусловное лидерство нашей страны не поддается сомнениям. Судите сами, на последнем ЮЧМ-2020 у нас было три золотых награды из четырех, еще с полдесятка серебра да бронзы, а в парном катании мы и вовсе заняли весь пьедестал. В прошлые годы ситуация не сильно отличалась, а в этом году были шансы показать результат даже солиднее. На этапах юниорской серии «Гран-при» в парах, у девушек и в танцах по-хорошему равных нам не было, и разве что специфические правила и коронавирусные реалии дали шанс на победу иностранцам.

Российские прививки в Европе не признают, и из-за этого на первые два этапа во Франции сборную не допустили. Только такая оказия позволила иностранным спортсменам претендовать на финал серии. В противном случае финал «Гран-при» превратился бы в Открытый чемпионат России. ЮЧМ таковым быть не мог при любых обстоятельствах. Реалии регламента ISU не позволяют делегировать от страны больше трех участников, а ради количества и номинального географического разнообразия Международный союз конькобежцев готов звать любителей из стран третьего мира в ущерб реальным профессионалам из Японии, США или России. Но теперь россиян не будет ни в каком виде, и как проводить парный турнир юниоров — реально загадка. По сусекам наскребли всего 10 участников, то есть шанс выиграть медаль составляет 30 процентов! Один к трем! Шанс на золото один к десяти. Подобной удачи мир не видел давно.

Анастасия Голубева и Гектор Гиотопулос Мур. Фото Global Look Press

Историческое золото для Грузии выиграют пермяки Тутберидзе

Главными бенефициарами безусловно будут грузины Карина Сафина и Лука Берулава. Они едва не выиграли медаль на взрослом ЧМ и стали в Монпелье четвертыми после не самой удачной произвольной. Но с таким опытом и техническим набором на уровне юниоров равных им нет и близко. Только полный провал помешает пермским спортсменам выиграть историческую награду для Грузии. Порадуются за них не только Павел Слюсаренко и родная Пермь, но, вероятно, и Этери Тутберидзе, ведь с этого сезона пары Слюсаренко работают в одной команде с «Хрустальным». В битве за серебро и бронзу также русскоговорящие люди. Анастасия Голубева из Балашихи будет биться под флагом Австралии, Анастасия Смирнова и Данило Синица родом из Днепра — за США. Отметим и украинский дуэт Виолетта Серова/Иван Хобта. По ходу сезона он шел сразу за россиянами, значит, сейчас будет в числе фаворитов.

О перспективах канадцев, чехов, французов и итальянцев наивно даже вспоминать — они здесь лишь для массовки. Проблемы и в турнире девушек. Пусть количественно заявка выглядит прилично — 24 человека, но никого и близко уровня трех наших Софий — Самоделкиной, Акатьевой и Муравьевой — в Таллине не ожидается. Любопытно, что после первенства страны в Саранске многие иронизировали, что три Софьи едут в Софию. В итоге ЮЧМ лишился Болгарии (там не справились с коронавирусом), а затем и фавориток из России. О том, что большого количества прыжков ультра-си ждать не стоит, мы уже писали. Но это полбеды: у большинства участниц и к набору тройных есть вопросы. Спасти ситуацию могут разве что фигуристки из Японии и США. Эти две страны больше всего выиграли от отстранения России и разыграют между собой медали.

Илья Малинин. Фото Global Look Press

В турнире юношей главная звезда — сын русских эмигрантов Малинин

Главная претендентка на золото теперь Изабо Левито, у которой в запасе есть четверной прыжок. Любопытно, что без нашего участия снова не обходится — Левито тренирует российский тренер. Стоит обратить внимание и на Линдси Тонгрен, не сильно успешно пока сражавшуюся с тройным акселем, и двух японок — Ринку Ватанабе и Рион Сумиеши. Хотя не исключено, что погоня за сложными прыжками ничем хорошим не закончится и за счет стабильного контента и большего опыта вперед выйдет Нина Петрокина — представитель русской диаспоры Эстонии. Она уже была и на Олимпиаде, и на ЧЕ, и на взрослом ЧМ, так что турнир юниоров для нее не проблема. Не забываем и про всегда эффектных кореянок, особенно Су Ен Ви. Фактор Х — русская киприотка Стефания Яковлева и Елена Комова, москвичка из группы Светланы Пановой под флагом Великобритании.

В танцах на льду солировать будут американцы и канадцы, а также еще одни русские киприоты — Ангелина Яковлева и Илья Каранкевич. Турнир юношей без России также потеряет в красках, но все же не так критично, как остальные дисциплины. Безусловный фаворит — русский гений из Вашингтона Илья Малинин. Ученик Рафаэля Арутюняна и своих родителей (известных в прошлом советских и узбекских фигуристов) должен был разрывать всех еще на Олимпиаде в Пекине, куда его кощунственным образом не пустили. На ЧМ в Монпелье 17-летний вундеркинд не справился с волнением после яркой короткой, но на уровне юниоров любой исход, кроме золотого, будет полным провалом и огромной сенсацией. Держим кулачки за Михаила Шайдорова из Казахстана и Арлет Леванди (Эстония) — призеров этапов «Гран-при». Возможно, последним своим шансом воспользуется и Стивен Гоголев.