105 оборотов в одной программе. Как королева вращений украла чужое изобретение и стала чемпионкой

Швейцарка Дениз Бильманн в 59 лет принимала участие в батле на льду с юными фигуристками и уступила им совсем немного.

Дениз Бильманн не становилась многократной чемпионкой мира и Европы, не выигрывала Олимпийские игры. Тем не менее швейцарская фигуристка оставила свой вклад в истории мирового фигурного катания. И до сих пор демонстрирует свои навыки на льду.

Кто такая Дениз Бильманн

Швейцарская фигуристка тренировалась у своей матери Хайди Бильманн и Отто Хюгина. Свои первые соревнования Дениз выиграла в возрасте 8 лет. Когда ей было 11, она стала чемпионкой Швейцарии среди юниоров. К 13 годам Бильманн выучила пять тройных прыжков.

Дениз трижды становилась чемпионкой Швейцарии, а в сезоне-1980/81 выиграла чемпионаты мира и Европы. На олимпийских играх Бильманн становилась четвертой. Фигуристка является одной из самых известных спортсменок Швейцарии — в 1979 и 1981 годах она была признана спортсменом года. Однако ее популярность не ограничивается только Европой.

Она хорошо известна в Америке — дважды была признана одной из самых влиятельных фигуристок в США. Дениз по-прежнему считается одной из лучших профессиональных фигуристок в мире. Ее катание с техническими элементами и уникальной хореографией делают ее настоящей артисткой на льду, которая востребована и по сей день.

Вклад в фигурное катание

Дениз считается первой женщиной, выполнившей тройной лутц на соревнованиях, а также она одной из первых прыгнула тройной риттбергер и первой получила оценку 6,0. Но всемирно известной она стала благодаря вращению, названному в ее честь, — бильману.

Иными словами — заклон с захватом, когда фигурист, вращаясь на одной ноге, берется двумя руками за переднюю часть конька и поднимает ногу высоко над головой. Это один из самых узнаваемых элементов спорта, который популяризировала именно Бильманн.

Она не была первой, кто его исполнил. Считается, что первой его сделала в середине 1960-х Тамара Москвина, хоть и несколько в другой позиции. Также подобный пируэт исполняла еще одна швейцарская фигуристка — Карин Итен. Но она не поднимала ногу до того же уровня, что Бильманн.

Дениз же делала это вращение (как и другие) с максимальной растяжкой и на большой скорости, а также с огромным количеством оборотов. Так, в 1981 году в произвольной программе во всех вращениях она сделала 105 оборотов со скоростью 1,8 оборота в секунду.

Ее катание отличалось сочетанием сложной техники и артистичностью с музыкальностью, что делает ее востребованной и по сей день.

Жизнь после окончания карьеры

Несмотря на всю уникальность ее катания, Дениз не очень хорошо выполняла обязательные фигуры. Это не позволяло ей становиться призером на крупных турнирах — так, на Олимпийских играх 1980 года в Лейк-Плэсид она выиграла золотую медаль в произвольной программе, но стала лишь четвертой по итогам турнира. А в 1981 году, предварительно поработав над качеством фигур, Бильманн стала чемпионкой Европы и мира.

В 1981 году Дениз перешла в профессионалы. С тех пор она много гастролировала в качестве приглашенной звезды с «Праздником на ледовых аренах» по всей Европе. Она также участвовала в соревнованиях и 11 раз завоевывала титул чемпиона мира среди профессионалов. В 1995 году она была признана швейцарской спортсменкой века.

В марте 2014 года Бильманн была удостоена одной из самых высоких наград, которые может получить фигуристка, — попала во Всемирный зал славы фигурного катания за свою карьеру. Она стала первой представительницей Швейцарии, удостоенной этой чести.

Среди ее увлечений — украшения. Фигуристка во время карьеры отказывалась от них из-за риска травм. Но теперь разработала первую коллекцию ювелирных изделий. Также Дениз продолжает тренировки и до сих пор — даже в свои 59 лет — исполняет бильман!

В марте прошлого года она поучаствовала в батле с юными фигуристками. Она проиграла пари 11-летней спортсменке, сделавшей 58 оборотов. Но Бильманн в 59 лет сделала 49...

Секретом своей молодости Дениз называет здоровый образ жизни: она почти не употребляет спиртное, пьет по три литра воды в день, не курит, не ест мясо и регулярно тренируется. Фигуристка также много времени проводит на свежем воздухе. Все это помогает ей оставаться в отличной форме. И до сих пор радовать публику своими знаменитыми вращениями.