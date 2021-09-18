Нужен ли Трусовой тройной аксель? Александра снова упала, но лидирует в Америке

Короткая программа — слабое место для нашей звездной фигуристки.

U.S. International Classic. Женщины. Короткая программа

1. Александра Трусова (Россия) — 74,75

2. Ен Чон Пак (Корея) — 71,07

3. Габриэла Иццо (США) — 63,93

На предсезонном челленджере U.S. Figure Skating Classic двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова лидирует после короткой программы. Она набрала 74,75 балла и заняла первое место даже несмотря на падение. Спортсменке снова не удается чисто исполнить тройной аксель. На этот раз попытка визуально была увереннее, нежели неделю назад в Челябинске на контрольных прокатах сборной России, но без идеального исполнения бороться с конкурентками на более серьезных стартах Александре будет трудно. К тому же и к художественной части ее короткой есть вполне справедливые вопросы.

Короткая программа может стать причиной поражения на Олимпиаде

Челленджер в США для Трусовой — это возможность в последний раз проверить себя в боевых условиях перед стартом «Гран-при». Она давно не выезжала за рубеж, а последний раз была на официальном старте в марте на чемпионате мира в Стокгольме. Конечно, оценки ставили и на контрольных прокатах в Челябинске, но во-первых — это были ознакомительные оценки в приватной форме. А во-вторых, это были оценки российских судей, которые часто очень отличаются от того, что мы видим от их зарубежных коллег. Поэтому крайне любопытно было узнать, как оценят Александру на международном уровне после путешествия к Евгению Плющенко и обратно. Судя по короткой — вполне лояльно. Даже удивительно, что выступление Трусовой и тем более ее оценки на мелком старте в Норвуде вызвал такой широкий интерес. Инфоповодов после проката мало, но все же порассуждать о перспективах ученицы «Самбо-70» в разрезе стартующего олимпийского сезона можно вполне.

Тем более, с учетом успешной как с точки зрения технического набора (пять четверных) и хореографического наполнения (отсылки к популярному герою Disney Круэлле и любви фигуристки к собакам) произвольной к короткой были справедливые вопросы. С пятью чисто исполненными квадами шансов обойти ее не будет возможности как у Анны Щербаковы с ее лутцами, так и у Камилы Валиевой с ее сальховыми и тулупами.

Но много та же Валиева при собственном чистом прокате с четверными в произвольной не уступит точно. А в короткой получит приличный задел, который перекроет всю разницу и лишит авантюру с пятью четверными всякого смысла. Прямо сейчас короткая выглядит ахиллесовой пятой Александры, которая может помешать ее претензиям на олимпийский успех. Свой козырь в виде четверных она использовать не может — квады в короткой у женщин запрещены, несмотря на все усилия федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) повлиять на эту ситуацию. Триксель же в базовой стоимости сравним с четверным тулупом, но его Международный союз конькобежцев по странной логике в короткой допускает. В результате владеющие элементом спортсменки получают стратегическое преимущество. Валиева и так набирала бы больше Трусовой при равном техническом наборе за счет превосходства в артистических качествах, а так перевес становится критическим.

Трусовой вместо погони за трикселем лучше переработать хореографию

Казалось бы, единственный путь для Трусовой — это работа над тройным акселем. Спортсменка и ее тренерский штаб прекрасно понимают необходимость и важную значимость задачи и работают над ней уже третий год. Александре и нового пса обещали за успешный прыжок в три с половиной оборота, и похвалу от Этери Тутберидзе, да и сама девушка видит, как ей необходим этот прыжок в арсенал для побед. Но против фактов не пойдешь. Трусова хоть и научилась прыжку и кое-как исполняет его на тренировках в соревновательном прокате она чисто не выезжала с трикселя ни разу. И если честно большие сомнения, что в принципе у нее это получится. Есть вопросы к изначальной постановке прыжка.

Как и над другими ультра-си с тройным акселем Трусовой помогал Сергей Дудаков. Он мастер четверных, но вот тройной аксель для него поставить задача не из легких. Успешно он справился с ней только в случае с Валиевой. Косторная уже владела прыжком после занятий у Елены Жгун, а помог восстановить элемент ей Сергей Розанов. Дарье Усачевой прыжок так и не покорился, несмотря на долгие планы по подготовке и мечты войти в клуб трикселисток. Не смогла освоить тройной аксель и трехкратная чемпионка России Щербакова. Трусова с оговорками, но владеет элементом. Но при детальном разборе очевидно, что ее тройной аксель — это скорее двойной прыжок, но сильно перекрученный. Она не выдает дополнительный оборот до конца, ей словно не хватает пары вращений, из-за чего и случаются падения — прыжок идет в недокрут.

В случае с турниром в США судьи зачли ей полное число оборотов, но из-за кардинальной проблемы с техникой без падений обойтись все равно не вышло. На тренировках, где нет ни такой физической нагрузки, ни сравнимого давления за счет разных хитростей она еще сохраняет равновесие, но вот на соревнованиях, похоже, вариантов совладать с коварным прыжком у нее нет. У Трусовой отличный двойной аксель — высокий и пролетный, но это не значит, что она сможет делать успешно и тройной. Здесь не всегда прослеживается прямая последовательность. У Александры идеальное тело для четверных, в то же время многие специалисты считают, что для трикселя ей не хватает определенных особенностей мышечного каркаса.

И в таком случае стоит, возможно, отказаться от борьбы за элемент вовсе. При чистых прокатах без трикселя Трусова может набирать 78-80 баллов, так на идеальное выступление ей и стоит настраиваться. В то же время Александре с ее командой было бы здорово решить другой спорный момент, связанный с короткой программой — творческую составляющую. Известно, что работал над программой Даниил Глейхенгауз прямо во время своей командировки в Мексику и до конца отшлифовать все не смог. Так может настало время заняться этим сейчас? Отправляться в Пекин с короткой в нынешнем виде будет явно не лучшей идеей. Судьи и так не жалуют хореографию Трусовой, а так у них есть все причины снижать ей оценки за компоненты.