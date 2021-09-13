Если Трусова прыгнет пять четверных на Олимпиаде, то Валиева остается без золота?

Разбираемся с базовой стоимостью программ лидеров сборной России после феноменального выступления Александры Трусовой на контрольных прокатах в Челябинске.

Открытые прокаты сборной России закончились мегакрутым выступлением Александры Трусовой. Королева четверных прыжков наконец исполнила свою мечту и приземлила пять квадов. Пока не на соревнованиях, но перед публикой. В интервью после произвольной программы Саша рассказала, что сейчас у нее четверных столько же, сколько и собак, и поделилась желанием исполнить такой же прыжковых набор уже на соревнованиях. Причем Трусова не имела в виду конкретно чемпионат мира или Олимпиаду — видимо, подойдет любой старт. А еще фигуристка уговаривает тренеров включить тройной аксель не только в короткую программу, но и в произвольную. Хотя такой контент у нее пока не получается даже на тренировках.

После такого проката все разговоры были только о Саше и ее повысившихся шансах на олимпийское золото — уж пять квадов никому не перебить. Здесь прогнозы будут немного расплывчатыми: все будет зависеть от крепости психики. Но в Челябинске мы увидели, что такое возможно, и именно в этом кроется шанс на золото Игр для Саши. Во всяком случае, прикинуть базовую стоимость программы с пятью четверными можно легко.

Королева базовой стоимости

Окунемся в статистику: в воскресенье на открытых прокатах Трусова исполнила пять четверных — флип, сальхов, тулуп и два лутца (один из них в каскаде). При этом оба лутца были сделаны во второй половине программы и принесли соответствующую надбавку. Если взять все эти чистые прыжки, включая каскады, вращения и дорожку на максимальный уровень сложности, то базовая оценка будет равна почти 96 баллам. Плюсы считать здесь бессмысленно, потому что многое зависит от исполнения и настроения судей. Компоненты тоже учесть почти нереально, но при хорошем прокате они вряд ли будут меньше 70 баллов. То есть потенциально перебить такую программу в женском катании невозможно, если мы берем только чистые прокаты.

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Посчитать максимальный контент Камилы Валиевой, которую сейчас называют главной претенденткой на золото Игр-2022, сейчас сложно — она явно стремится к трем четверным и трикселю в произвольной, но пока обе попытки (в финале Кубка России и на открытых прокатах) закончились неудачно. Но при четвертом уровне всех элементов базовая стоимость программы будет примерно 85 баллов. Компоненты и надбавки от судей у Камилы будут повыше, но вопрос в том, хватит ли ей их, чтобы нивелировать разницу в технической базе.

Наконец, нужно упомянуть и Анну Щербакову, у которой вообще ультра-си на прокатах не было, но пока что это все из-за последствий перелома пальца ноги. За образец ее оптимальной программы можно взять прокат на чемпионате России-2020, когда Аня сделала два четверных лутца и квад флип. В общей сложности, учитывая риттовый каскад с лутцем, базовая стоимость ее произвольной доходит до 88 баллов.

Неучтенные нюансы

Базовая стоимость — это, конечно, хорошо, но ведь в фигурном катании это далеко не все. Выше уже упоминались и надбавки от судей, и компоненты. При чистых прокатах даже с помощью них очень сложно перекрыть прыжковый набор Трусовой, но здесь на первый план выходит любая помарка. В Челябинске у Саши, например, не было верного ребра на флипе или докрутов на некоторых прыжках, а дорожку шагов ей редко оценивают выше третьего уровня. В погоне за прыжками может понизиться и качество исполнения вращений. У Валиевой и Щербаковой с этим все гораздо лучше — они реже срывают непрыжковые элементы и получают за них больше баллов.

Здесь еще не учтен один фактор — короткая программа. Валиева и Трусова прыгают тройной аксель, Щербакова — нет. Зато Аня вставляет каскад тройной лутц + тройной риттбергер, который приближает ее к трикселисткам.

Если судить таким образом, то тройка лидеров в нашей сборной уже есть. Но в случае, если они оступятся, есть и кем заменить. Алена Косторная, Майя Хромых, Дарья Усачева и Елизавета Туктамышева уступают по базовой стоимости, но тоже могут откататься чисто, и тогда стоит только дождаться ошибки лидеров. В этом случае никому из призеров прошедшего чемпионата мира нельзя кататься таким же образом, как они это сделали в Стокгольме, — там идеальных прокатов не получилось ни у кого. Сейчас кто-то может выглядеть сильнее, чем другие, но место в заветной тройке не гарантировано пока даже Камиле Валиевой. Фигуристка этого и не отрицает и всегда говорит, что сначала нужно отобраться и выступить. Это же касается и остальных спортсменок. Заранее делать однозначные выводы не нужно.

Так может ли в итоге Трусова стать олимпийской чемпионкой? Да, конечно, у нее на это есть все шансы. Потеряны ли шансы Валиевой после невнятного выступления в произвольной на открытых прокатах? Нет, ведь это первый пока прокат в сезоне на публике. Может ли Щербакова не отобраться в сборную, ведь пока Анна выступает без четверных? Мы все знаем, как эта фигуристка умеет собираться даже в самых сложных условиях, так что паниковать ее болельщикам рано. Что насчет остальных девушек? Для них тоже не все потеряно — как бы банально ни звучало, всем нужно в первую очередь откататься чисто.

Олимпиада — это непростой старт. Но едва ли не сложнее отбор на нее — через чемпионат России и Европы и всю первую половину сезона. В истории так бывает, что признанные лидеры не всегда могут воспользоваться моментом, а те, кто находится под меньшим прессингом, наоборот, иногда совершают невероятное. Тем более в такую эпоху четверных и тройных акселей — как мы можем видеть, ни в 17, ни в 18 лет, ни даже в 24 года они никуда не деваются. Даются сложнее из-за особенностей психики, но сохранить их точно можно. Только вместе с техникой остается поработать еще и над нервами — ключевым фактором в фигурном катании.