«Удивлена, что они еще в живых». В российском фигурном катании собирается новая звездная группа

Денис Ходыкин наконец нашел партнершу и будет кататься рядом с сыном одесского рэпера.

В предстоящем сезоне противостояние российских пар будет самым принципиальным среди всех видов — и еще более принципиальным, чем раньше. Уход Бойковой/Козловского сделает столкновение групп Москвиной и Тутберидзе еще более отчетливым. В каждой из них по две мощные пары — наверняка увеличится вес пары Кадырова/Колесов (в глазах судей, конечно, а не ньютоновский), которую придется подтягивать к Мишиной и Галлямову, как в свое время подтянули их самих. Тарасова и Морозов тоже никуда не уходят и будут цементировать лидирующие позиции «Хрустального» в протоколах.

Но самой интересной и неординарной в сезоне может стать третья группа — Сергея Рослякова и Бетины Поповой. Именно в ней катаются Алена Косторная и Георгий Куница. В одиночном катании подход к чемпионке Европы найти не сумел никто. Вопрос, сможет ли она настроить себя на рабочий лад в парном, где от перепадов настроения Алены зависит судьба другого человека. Вчера стало известно, что партнершу обрел призер чемпионата Европы Денис Ходыкин — он встал с участницей чемпионата России Таисией Собининой, которая минувший сезон провела в «Ангелах Плющенко». И они уже нацелились на четверные элементы. Нехилый тизер, согласитесь.

Причем в этой же группе уже делают четверные сестра Ходыкина Валерия и Алексей Белкин. Ну и вишенка на противопоказанном фигуристам торте — рядом со всеми ними катается сын рэпера из Одессы Доминика Джокера Мартин Бреславский.

«СЭ» поговорил с Бетиной Поповой о перспективах новых пар.

Таисия Собинина и Денис Ходыкин. Фото Соцсети

Общаются как дельфины

— Бетина, как вообще появилась на свет пара Собинина/Ходыкин?

— Тася сама написала Денису, на тот момент мы уже просматривали нескольких девочек, сколько точно — не скажу, но на самом деле это было еще в начале пути. Денис согласился, позвал ее на просмотр. Она пришла, и — не люблю такое говорить — они сразу поехали, совпали по всем рычагам. И что самое главное — по характерам, они на каком-то своем вайбе. У них своя волна. Как дельфины общаются на ультразвуке — так и они.

— Если верить статистике, Таисия с каждым партнером не дольше сезона. Не боязно за Дениса? Или, наоборот, стимул сразу выигрывать чемпионат России?

— Не могу сказать, что мы пристально наблюдали за нюансами карьеры Таси и могли с ходу перечислить, сколько с кем она каталась. Ознакомились скорее с ее прокатами и творчеством. За Дениса совершенно не боязно, потому что Денис сильный, и он не отпустит. Просто возьмет и никуда не отпустит.

— Акробатическую программу будешь им готовить, как Денису с Дашей Павлюченко?

— Тася сама по себе очень ловкая, прыгучая, гибкая в этом плане. Они с Денисом нашли друг друга, потому что она умеет делать сальто, рондаты, фляки и прочее. Здесь они совпали полностью. Работа над программами кипит, идет полным ходом, дорабатываем уже произвольную. Короткую ребята только что катали на импровизированных показательных выступлениях на сборах и почти справились с поставленными задачами по меркам июня. Время еще есть, глаза у них горят. Они хотят усложняться. И нам остается только останавливать их и беречь.

— Сергей Росляков говорил про возможность четверных элементов.

— Сергей Сергеевич видит в них потенциал четверных, и мне тут нечего добавить, они правда тройные элементы собрали чуть ли не на первой-второй тренировке, получаются очень даже уверенно и стабильно. Сейчас я думаю, что четверные — возможная история для них. Здесь только вопрос наработки и времени.

— Какие планы по результатам в следующем сезоне?

— Спортсмены хотят занимать первые места. Если говорить о Денисе и Тасе в частности. Думаю, у ребят стоят задачи не плестись где-то в конце. Если получится, врываться в топ-3. Тут, конечно, стоит вопрос работы и стабильности. Эта пара складывается не на короткую перспективу, а на долгосрочную, но хочется, чтобы результат всегда приходил как можно быстрее.

— Рейтинг Дениса, опыт международных соревнований для судей может сыграть какую-то роль?

— Думаю, рейтинг Дениса международный сгорел. Да и сейчас международный рейтинг не имеет вообще никакой важности. Важно, как ты катаешься на внутренней арене, потому что наша федерация создает невероятные возможности для фигуристов. Сезон провели фантастический, следующий будет не хуже, думаю. Вид спорта развивается, и проходят такие турниры, которые даже ISU не может нам предоставить. Так что решать будет само катание.

— Пока писал фамилию «Собинина», телефон несколько раз исправил на «Собянина». Про это шутки появились?

— Шутка про Собянина есть, да. Тут был комментарий к новости о создании пары — мол, как похорошел Ходыкин при Собининой, мы посмеялись.

Алена Косторная и Георгий Куница с тренером Сергеем Росляковым. Фото Соцсети

Свадьба Косторной и Куницы пока помогает

— Алена Косторная и Георгий Куница очень обрадовались появлению новой пары в группе, полагаю?

— Алена с Гошей работают по своему плану. У нас нет, скажем, противопоставления и прямой конкуренции пар, они совершенно разные, нельзя всех под одну гребенку грести. Алена с Гошей чуть менее опытны в парном катании, у них другие задачи стоят. Но зато у них прыжковая сторона выделяется. Каждый работает по своему плану, подходим индивидуально, оглядываться на других времени совершенно нет. Им не друг до друга, им бы выжить на этих сборах. И оставить хоть какие-то силы.

— С весом у всех нормально летом?

— Отлично, потому что летом идут сборы, а они включают в себя огромное количество ОФП, совершенно сумасшедшее. Порой смотрю на их тренировки и удивляюсь — боже, почему они вообще до сих пор в живых? Такой объем нагрузки совершенно спокойно выносят — очень много нагрузки на полу, на льду — тоже. Тут особо не отъешься.

Алена с Гошей усиленно работают. Они проделали огромный путь, уже освоили все тройные парные элементы, а это реально сложная работа. Сейчас остается собирать это все в программы. Они сделаны, остается вкатывать, увеличивать объемы и выносливость, потому что в плане одиночных вещей ребятам нет равных. В парном они тоже очень сильно прогрессируют, в связках, взаимодействии, высоких поддержках, выбросах, подкрутках — во всем этом нужно развиваться, они это делают. Результат есть. Замечательно, что у пар есть спарринг, времени смотреть на других нет, но они друг друга подстегивают, двигают в правильном направлении, надеюсь.

На показательных выступлениях сейчас Алена с Гошей катались уже с тройной подкруткой целиковый короткий прокат, и она у них получилась. Огромный шаг вперед для них, потому что до этого они всегда исполняли ее двойным элементом. Когда делаешь тройной — совсем другой уровень нагрузки. Радостно за ребят. Все идет, костюмы шьем, программы дорабатываем.

— Свадьба сказывается положительно?

— Свадьбы еще не было — было предложение очень романтичное, к которому Гоша готовился, безумно нервничал, но слава богу, все прошло как надо. К свадьбе ребята готовятся, я бы сказала, очень тщательно. Алена мне показывала разные фотографии, делилась планами, как это будет красиво. В общем, у них кипит и личная жизнь, и рабочая. Мне кажется, это их разжигает во всех планах. Пока это точно помогает.

На самом деле в конкуренции у нас и молодые ребята не сильно отстают. У нас есть Маша Симонова с Мартином Бреславским, которые в этом сезоне попали в юниорскую сборную после серебра на первенстве по старшему возрасту. У нас есть сестра Дениса Ходыкина и Белкин. Встали в пару буквально в конце сезона. За три месяца уже успели на соревнованиях показать четверную подкрутку, что тоже огромное достижение. У нас не очень понятно, кто кого подстегивает — старшие младших или наоборот.

Мартин, если кому интересно, — это сын рэпера Доминика Джокера. История невероятная — он катался когда-то давно танцором со мной в одной группе, потом вернулся в одиночное катание. А теперь я его тренирую как парника. У нас вообще неординарная группа. (Смеется.)