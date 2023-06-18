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Сегодня, 19:00

Экс-россиянка меняет гражданство в третий раз. Фигуристка Ефимова переезжает в США

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
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Алиса Ефимова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Алиса Ефимова с тренерами Тамарой Москвиной и Олегом Васильевым.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Алиса Ефимова и Александр Коровин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Алиса нашла нового партнера за океаном и снова меняет флаг.

Драматичный путь бывшей российской фигуристки Алисы Ефимовой продолжается. Спортсменка выступала за Финляндию как одиночница, затем каталась за Россию и Германию в парном катании. Последний партнер Алисы, немец Рубен Бломмарт, принял решение о завершении карьеры из-за сокращения финансирования и депрессии. До него Александр Коровин посчитал их пару бесперспективной. Но Ефимова по-прежнему намерена кататься дальше — с новым партнером и за другую страну.

Флаг

Пара Алисы с Рубеном Бломмартом на фоне других европейских дуэтов казалась достаточно перспективной. Однако комплекс проблем, включая снижение финансирования пары, побудил партнера завершить карьеру. Также он не скрывал, что имеет место и психологическая составляющая.

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Ефимова же после решения 31-летнего немца искала для себя новые возможности тренироваться и соревноваться. А немецкая федерация не стала препятствовать ее переходу, несмотря на то что тандем Алисы с Рубеном считался сильным в рамках этой страны.

Со своим новым партнером, американцем Мишей Митрофановым, фигуристка сможет выступать на международных стартах лишь через год — ей предстоит пройти карантин и целый сезон выступать на внутренних турнирах. Но это не остановило спортсменку и ее желание кататься дальше.

«Я получила релиз от немецкой федерации фигурного катания, она меня отпустила. Так как по правилам ISU мне год после перехода нельзя выступать на международных соревнованиях, мы с нового сезона будем на внутренних стартах. Наши тренеры — Ольга Ганичева и Алексей Летов», — сообщила Ефимова matchtv.ru.

Алиса Ефимова с тренерами Тамарой Москвиной и Олегом Васильевым.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Партнер

Пару Ефимовой составит американский фигурист с русскими корнями. 26-летний Миша Митрофанов долго и упорно шел к статусу лидера сборной США в паре с Одри Лю, однако их тандем внезапно распался. Уже в марте 2023 года спортсмен выступал в шоу с Хейзел Коллиер.

Вместе с Лю Миша катался с 2016 года. Они боролись за олимпийские путевки, побеждали на чемпионате четырех континентов, брали медали этапов «Гран-при». Но всегда оставалось ощущение, что этому дуэту чего-то не хватает.

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Об этом Митрофанов рассказывал в интервью «СЭ». И делился планами: их пара нацелена на Олимпийские игры 2026 года: «Конечно, хочется большего. Но мы рассчитываем уже на 2026-й».

Однако этому не суждено было случиться. Теперь американец с русскими корнями будет бороться за попадание на Игры в дуэте с финской фигуристкой.

Алиса Ефимова и Александр Коровин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Перспективы

Тренерами новой пары стали Ольга Ганичева и Алексей Летов — уже знакомые Митрофанову. Сильной стороной его пары с Лю считалась прыжковая техника. А вот у Ефимовой прыжки всегда шли не очень хорошо.

Проблема с этой составляющей даже стала в некотором роде причиной распада их пары с Александром Коровиным. Алиса часто падала, так что партнер потерял веру в их будущее. Некоторое время фигуристка работала исключительно над прыжками, прежде чем встала в пару с немцем Бломмартом.

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«Я с пониманием отношусь к Сашиному решению. Он не верит в то, что наша пара может достичь успеха. Спасибо, что он искренне это озвучил, а не предпринимал что-то у меня за спиной. Мы оба остались в клубе, никто нас не выгонял. Сейчас я занимаюсь прыжками у Олега Татаурова и параллельно ищу нового партнера, уже есть планы по просмотрам», — говорила Ефимова matchtv.ru после расставания с Коровиным.

Так что новое сотрудничество может помочь Алисе улучшить свои навыки и обрести наконец-то возможность тренироваться и выступать. А насколько перспективным станет новое сотрудничество, покажет время.

Фигурное катание
Алиса Ефимова / Рубен Бломмерт
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