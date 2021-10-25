Удивительное судейство в фигурном катании: россиянам прощают ошибки! Чудеса на «Гран-при США»

Разбор судейства на этапе «Гран-при» в Лас-Вегасе и удивление со знаком плюс.

Прежде чем начинать неблагородное дело копания в судействе, надо восхититься нашей федерацией. Во многих видах спорта мы привыкли рассуждать о том, как нас обижают, не уважают, «а вот в советское время такое бы не допустили!» и далее по тексту. Вот абсолютная чемпионка мира гимнастка Ангелина Мельникова разразилась таким постом в соцсетях:

Ангелина Мельникова.

И ведь права Ангелина. Телеканалы не соизволили показать ее победу на чемпионате мира. Говорят, и художественную гимнастику показывать не планируют. А под конец чемпионата у Ангелины после протеста японцев еще и золото отобрали. Фигурное катание у нас показывают, оно ежедневно генерирует новые темы. Поэтому берем лупу, очки, можно трубку, и раздуваем... то есть разбираемся в деталях.

Усачеву простили за технику?

Главный вывод: сейчас есть вид спорта, в котором мы держим ситуацию под контролем. Часть оценки в фигурном катании — это лоббизм, это показывают история и статистика. Корейцы до сих пор бесятся из-за золотой медали Сотниковой в Сочи — но это их проблемы. В отличие от бобслеистов и биатлонистов, там у нас ничего не отберут. Ну, пока точно.

Здесь мы натыкаемся на моральную дилемму. Вроде бы это наши фигуристки, и мы должны соединиться в едином порыве и скандировать «Рос-си-я!». С другой — есть объективные моменты, правила. Предлагаю компромисс — накануне ночью мы поболели, Ягудин сломал мебель, а сегодня, остыв, можем поанализировать. Тем более что интересы как минимум одной российской фигуристки были затронуты.

Несколько наблюдений. Во-первых, судьи очень по-разному отработали два дня соревнований у девушек. В короткой ни одна из первых семи фигуристок не получила ни недокрута, ни отметки за ребра на флипе или лутце. В произвольной их получили все 12, кроме Эмбер Гленн из США. Как мы понимаем, не может так резко измениться техника у всех фигуристок. Видимо, после короткой судьи собрались и решили — надо бы с ними построже. В принципе, здесь нет никакой проблемы, покуда принципы одни для всех.

Но есть основания считать, что это не совсем так. На второй день восклицательные знаки появились у лутцев Усачевой, флипа Трусовой, лутца Сакамото, несколько недокрутов на 90 градусов у Ен Ю и один у Синицыной. А что, если бы судьи сразу решили судить все? Многие болельщики пишут — мол, какая разница, в один день всем «моргнули», в другой наказали. А разница есть.

Вот, например, лутц. Вот он у Усачевой в короткой:

У Сакамото:

У Ен Ю:

И Синицыной:

Согласитесь, есть разница. У Усачевой должны были забрать в каждой оценке судей, согласно правилам, от -1 до -2 при сохранении базовой стоимости. Балл бы она потеряла. Напомню, Усачева выиграла 0,34 балла у Ен Ю и 1,38 у Сакамото.

Наших соперников тоже прощали

Правда, тут же находим и обратную вещь. У Ен Ю вполне можно было засчитать еще два недокрута на q в короткой программе. На акселе она бы ничего не потеряла — и так упала, а вот на тулупе в каскаде он точно был. Так что и ей бы оценку понизили на 2, и свой балл бы она тоже потеряла.

А вот Сакамото, судя по повторам с неудобных ракурсов, не должна была потерять ничего. Но даже если мы и у нее заберем балл, то почему должна страдать Синицына — которая все в короткой докрутила и прыгнула чисто? Если быть совсем иезуитом (хотя кто я сейчас, если не он), у Трусовой можно было найти ребро на флипе, но оно большого влияния на результат не оказало.

Симптоматично, что сами судьи имеют очень разные виды на то, кто должен был брать серебро. Например, у Ен Ю разброс в произвольной программе 11 баллов, у Усачевой — 14, а у Сакамото — все 18. По мнению судьи из США, Усачева вообще проиграла произвольную Синицыной. А вот канадка, наоборот, засунула Ксению под Мияхару и Гленн.

Оценки фигуристок.

Синицыну обделили компонентами?

На что точно могут напирать корейцы — так это на оценку за компоненты. Она весьма субъективна, но определенные правила есть и здесь. Например, Ксения Синицына с ее необычной хореографией Илоны Протасени и Веры Арутюнян получила за компоненты по сумме двух программ 96,17. Усачева — 104,02, Трусова — 104,48. Полное ощущение, что компоненты русских фигуристок действуют как сообщающиеся сосуды. Трусовой даже могли бы поставить побольше в произвольной, но будто нужнее было Дарье, поэтому баллы утекли к ней.

Сакамото обыграла наших по компонентам еле-еле — 104,87, а Ен Ю собрала 101,86. Почему — никто ей не объяснит, и об этом бесполезно спорить. Но вот то, что признанная катальщица Сатоко Мияхара проиграла обеим россиянкам (103,34), это повод снова почувствовать гордость за федерацию. Понятно, что она уже давно не докручивает прыжки. Понятно, что Мияхара выступала в первой разминке в произвольной программе, а компонентная оценка зависит от технической. Но не настолько же, что она проигрывает в навыках катания то Трусовой, то Усачевой.

Но да ладно — обыгрываем японцев, и ладно. Это их проблемы. Но почему такие низкие компоненты у Синицыной? Ей не хватило из общего котла? Ее компоненты на стартовом взрослом турнире — самые низкие из топовых российских фигуристок за весь олимпийский цикл. Даже Трусова на первом взрослом этапе Гран-при в 2019 году получила 100,86. А я помню, как, простите, плевались даже наши ветераны или просили не спрашивать про нее два года назад. Сейчас Александра сама говорит, что сильно изменилась, она стала намного более выразительной фигуристкой. Восхищаемся вместе. Но тогдашняя Трусова обыгрывает нынешнюю Синицыну... Своеобразно.

У Усачевой, как вы понимаете, тоже был дебют, и она обыграла Трусову на 3 балла. Вот это можно понять.

Усачева сделала большой шаг к русскому финалу «Гран-при»

Что из всего этого следует? В фигурном катании создалась уникальная для зимнего вида спорта ситуация, когда в спорных случаях россиянки оказываются выше. Остальные могут хоть с мясом свои локти выесть, а это так. Почему еще были важны эти сотые? Ведь в Вегасе решалась судьба финала «Гран-при».

В американских выборах есть очень несправедливая система winner-takes-all (на фоне звучит АВВА). Выиграл ты большой штат со счетом 49,4-49,5% и забрал всех выборщиков. Ты на коне, в остальных можешь проигрывать хоть 20 на 80.

Вот Усачева сделала ровно то же самое. Выиграла важнейшие 13 очков вместо 11 и 9, опередив двух соперниц на сотые. Шесть россиянок в Осаке — вполне реальный вариант. И вместо того чтобы подтащить японку и кореянку, Усачеву оставили выше. Важнейший эпизод закулисной борьбы олимпийского сезона.