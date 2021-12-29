Интервью о том, как у актрисы изменилось отношение к спорту после съемок сериала.

Если перед новогодними каникулами вы мучаетесь в поисках подходящего сериала, но при этом в голове у вас до сих пор крутятся сюжеты с последнего чемпионата России, то скоротать время до главных стартов сезона вам может помочь «Последний аксель». Анарио Мамедов подготовил продуманную драму о текущем положении дел в нашем фигурном катании, которую рассказывает через историю Екатерины Воробьевой, молодой спортсменки из провинции. Ее путь на экране воплотила Ангелина Загребина.

Это первая по-настоящему знаковая роль для выпускницы театрального института имени Щепкина, которая заставила Загребину по-другому посмотреть на отношения между тренером и подопечным, важность достижения результата и всю глубину душевных переживаний фигуристки. О том, как проходили съемки, как на сериал отреагировала аудитория, и о параллелях между спортом и актерским искусством Ангелина рассказала в интервью «СЭ».

Ангелина Загребина в сериале «Последний аксель». Фото SPACE Production, MEGOGO

Фанаты пишут каждый о своем — не нравится, как шнурки завязаны, или отношения

— Актрису на главную роль в сериале «Последний аксель» выбирали больше года. Как вы думаете, почему режиссер остановился на вашей кандидатуре?

— Я сказала ему, что отлично стою на коньках, и улыбнулась!

— Хорошо, а что лично вас привлекло в проекте, мотивировало пойти на пробы?

— Мне в этой истории был интересен путь Кати Воробьевой: отчаянный, смелый. Это неоднозначная героиня, многие ее поступки могут вызывать у зрителя двоякие чувства. У неё есть своя правда. Есть сила. Есть цель и желания. Она обычный человек: со своими ошибками, пороками и с большой любовью внутри. Ей пришлось рано повзрослеть и взять ответственность за свою младшую сестрёнку Аню, а это уже о многом говорит.

— Вы готовы были к ледовым тренировкам? Были сложности, травмы?

— Один раз во время съёмки я шлепнулась на лёд так сильно, что разодрала колено в кровь. Через секунду вскочила и побежала к режиссёру с криками: «Давайте снимать! Давайте снимать! Не нужна искусственная кровь — все натуральное!» — и тут же повторила свой элемент на то же колено.

— Образ вашей героини в соревновательном платье сравнивают с Загитовой. Вы лично находили в себе схожие черты с Алиной?

— На съёмочной площадке было много сравнений, кто на кого похож. Сценаристы, художники, гримёры, наверное, опирались на образы наших прекрасных фигуристок, чтобы как можно точнее передать дух этого вида спорта и дать зрителю веру в историю, происходящую на экране, но задачи кого-то изобразить не было. Так же как и в линии с родителями Кати, мы не показываем пальцем на конкретного человека, который ужасно поступает со своей семьей, мы говорим, что такое встречается, и, к сожалению, очень часто. Скажу так, мы хотели, чтобы зритель прочувствовал каждую деталь и нашёл себя в ком-то из персонажей или в какой-то ситуации.

— Интересно, а фанаты Загитовой или других фигуристок вам уже писали? Считается, что сообщество фанатов фигурного катания токсичное.

— Знаете, пишут! Пишут каждый о своём, о разном. Кому-то не нравится, как шнурки завязаны, кому-то кажется, что отношения в коллективе такими быть не могут. Не знаю, что им на это отвечать. Может, стоит обратить внимание на другие вещи... попробовать понять героев. И не забывать, что существует художественная правда. А «токсики» везде и всегда были.

— Актер и известный спортсмен испытывают схожие проблемы в связи со своей популярностью? Вы сталкивались с хейтом?

— Наверное, это есть, но меня почему-то всегда стороной обходят такие вещи. Дело в том, что я их просто не слышу. Думаю, что это зависит от тебя самого, с какими мыслями ты живешь и какими людьми себя окружаешь. А в остальном — все вкусовщина.

Ангелина Загребина в сериале «Последний аксель». Фото SPACE Production, MEGOGO

Эмоциональный опыт приобретается не с годами, а в силу жизненных обстоятельств

— После нескольких месяцев на льду не хотели бы себя попробовать в деле? Возможно, ждете звонка Ильи Авербуха, чтобы попасть на следующий сезон «Ледникового периода»?

— Когда съёмки подходили к концу, у меня в голове почему-то складывалось ощущение того, что я могу пойти сейчас и прыгнуть! Что именно, не знаю, но хотелось очень! Вообще, я не следила за фигурным катанием до проекта, а когда случайно видела по телевизору прокаты, думала, как же это легко: едешь себе... покрутился, руку поднял красиво, улыбнулся, дальше поехал. Но когда я увидела это воочию, стало не по себе. Насколько это мощно, затратно физически и эмоционально, это не просто труд, это спартанское воспитание. Всегда было любопытно: а в шоу «Ледниковый период» так же все строго и серьезно?

— Читал, что вы готовы пойти на многое ради хорошей роли. Получается также, как спортсмен на многие жертвы ради олимпийской медали?

— Давайте уточню, что в предыдущем интервью мои слова не совсем правильно интерпретировали. Я имела в виду, что есть принципы в нашей профессии, которые заставляют нас меняться ради ролей, как физически, так и морально. И не нужно этого бояться. И жертвенность тут ни при чём. Если это твоё любимое дело и ты в нем заинтересован, ну какая же это жертва? И если говорить в этом смысле, то я сейчас нахожусь в начале своего пути, и мне все очень интересно попробовать и узнать. И если я чего-то очень сильно захочу, то сделаю все, чтобы получить свою золотую медаль.

— Тема возрастного ценза — одна из ключевых как в современном фигурном катании, так и в сериале. На чьей вы стороне — поклонников «зрелого женского» или за чистый спорт? Либо артистизм не зависит от возраста?

— На мой взгляд, есть опыт эмоциональный, который приобретается не с годами, а в силу жизненных обстоятельств. Так что артистизм от возраста не зависит точно. А вот физическая составляющая порой решает за нас все сама. Кто-то может и в 24 исполнять безумно сложные элементы и побеждать. Кто-то в 40 играет подростков. Но есть система, которая не стоит на месте, и новые поколения, которые придут покорять вершины.

— Есть ли «возрастной ценз» у актеров? Воспринимают ли вас уже как сформировавшуюся актрису, несмотря на то, что вы еще только выпускница?

— У актёров кино возрастной ценз зависит от внешности и голоса в основном. Недавно меня пригласили на пробы на 14-летнюю девочку. Это очень мило, но очевидно, что не туда. Бывает, приходишь на встречу с режиссером и он помогает тебе как новорожденному котёнку: разжевывает все, объясняет. Это всегда очень хорошо, не потому, что за тебя все делают, а ты видишь, как человек относится к своей работе, это подкупает. А бывает и по-другому — когда ты в глазах группы взрослый состоявшийся актёр и сам все должен уметь сделать. К себе я отношусь требовательно и следую профессиональным критериям.

Ангелина Загребина в сериале «Последний аксель». Фото SPACE Production, MEGOGO

Медведева — настоящий профи, очень собранный и выдающийся человек

— Евгению Медведеву многие полюбили именно за счет эмоций, которая она оставляет у зрителей. На площадке она также показала себя здорово в профессиональном плане?

— Евгения — очень интересный человек. Ее строгость, харизма, обаяние проявляются, даже когда она просто стоит на месте. Я восхищаюсь ее выступлениями. Она талантливая девушка и безусловно выдающийся спортсмен. Во время съёмок она была очень собранна, выполняла задачи четко и искренне, настоящий профи, что тут ещё сказать.

— Алексей Ягудин имеет многолетний опыт работы в театре, несколько раз появлялся ранее в кино. На съемках в кадре он выглядел так же уверенно?

— О, это сверхчеловек! Даже когда смена переходит за 12 часов, и вот ночь, ты стараешься соображать изо всех сил, но внимание потихоньку рассеивается, Алексей включён в процесс на тысячу процентов. Шутит, объясняет, как, что лучше сделать, рассказывает истории. Ну а его голос, нам всем так известный, заставлял с первой секунды поверить в Султана Алмазовича.

— Вы будете продолжать следить за фигурным катанием в дальнейшем? Смотреть чемпионат Европы, Олимпиаду? Может, лично приедете на соревнования?

— Точно буду. Я теперь как будто участник всего происходящего, знаю все тонкости, поэтому интересно наблюдать. Так что я болею и переживаю за наших ребят и желаю им здоровья и успехов!

— Чему в итоге учит зрителя ваш сериал и героиня? Что на спорте жизнь не должна зацикливаться?

— Не знаю. Я не думала кого-то чему-то учить. Моя героиня не зацикливается на спорте, как вы могли уже понять. Скорее это единственная ее возможность вытащить себя и сестру из той жизни, которая у них была. История Дины Лопатиной говорит о том, что есть такие люди, которые не видят продолжения без своего дела. Но мне кажется, сегодня мы имеем большой диапазон выбора, поэтому не нужно отчаиваться, нужно просто посмотреть вокруг, выбрать что-то новое и начать познавать в этом себя и мир.

— Вы бы отдали своего ребенка в фигурное катание?

— Нет. Просто нет, без комментариев.