Ягудин в роли Глейхенгауза, Медведева играет саму себя, а Хромых прыгает четверные. Стоит ли смотреть «Последний аксель»?

Новый сериал о фигурном катании удивляет.

Не так давно в Сети вышел дебютный эпизод нового кинопроекта о фигурном катании «Последний аксель». Первый сезон сериала включает в себя восемь серий по 40 минут, за которые продюсеры и режиссеры планируют рассказать историю 17-летней фигуристки из провинции. Главная героиня мечтает сделать прорыв в своей карьере, но для этого ей нужно попасть на просмотр к лучшему тренеру страны Марине Артаковой. Трудно не найти здесь аллюзию на Этери Тутберидзе. И это не единственный факт, который обеспечил шоу рейтинги еще до старта. В актерском составе — Алексей Ягудин и Евгения Медведева. Причем Ягудин играет далеко не эпизодическую роль. Кроме того, в постановке ледовых сцен авторам сериала помогали профессиональные спортсмены и тренеры. Так что получилось и не получилось у режиссера Анарио Мамедова?

Образ Тутберидзе на экране получился недоработанным

Перед премьерой попадались отзывы кинокритиков, которые ожидали встретить «Молодежку» в сеттинге фигурного катания. Так вот, если вам нужна легкая комедия о похождениях фигуристок — «Последний аксель» явно не для вас. Верите в величие тренеров и безгрешность каждой фигуристки — тоже лучше пройдите мимо. Никаких единорогов и шуток. Мамедов создал тяжелую драму, которая живописует российскую действительность. Первая серия начинается с убийства, заканчивается самоубийством. Нарочито тусклая картинка, безучастная полиция, беспорядки на улицах Москвы... Юная Катя Воробьева в 17 лет может и выпить в баре, и провести ночь со случайным парнем. У нее убили отца, сестра оказалась в детском доме, а карьера, несмотря на хорошие данные, идет под откос...

Последний шанс — закрепиться в школе Артаковой. Насмешка над Тутберидзе и катком «Хрустальный» здесь настолько очевидна, что это можно поставить авторам в укор. Например, разговоры про переходы на каток некоего Виноградова и болезненное отношение к этому вопросу Артаковой или призывы защитить возрастным цензом спорт от 14-летних чемпионок с четверными. И все же вместо остроумной сатиры периодически получается грубый шарж. Марина Артакова здесь суровая и беспринципная женщина, которая сделает все ради побед своих спортсменов на соревновании. Не важно, что для выполнения ее требований нужно сажать себя на строжайшую диету. Отношение к девушкам такое: «Продукты фабрики» — один просрочился, берем другого. Есть ли значение, что за этим «продуктом» стоит человеческая жизнь?

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Оператором был чемпион мира по юниорам, а снимали на катке у Мишина

В этом и есть основная идея сериала — показать, насколько тяжело достаются олимпийские медали. И задать вопрос: а стоит ли оно того? Один шанс на миллион, что тебя возьмет в нужное время нужный тренер. Шанс на миллион, что вы сработаетесь. Шанс на миллион, что в самый ответственный момент все получится именно так, как ты хочешь... А что на кону? Здоровье, нервы, вся жизнь. Отдать всего себя на плаху с призрачной надеждой на то, что где-то вдалеке ждет успех. Спорт в сериале занимает ключевое место и не отходит на второй план, как во многих других проектах (например, американском Spinning Out). В то же время через спорт строится трагедия человека. «Наш фильм про человека, не про спорт, а такие истории всегда выигрывают, — поясняет Алексей Ягудин. — Чем бы ты ни занимался, главное — личность. Именно жизненные перипетии часто влияют на спортивные достижения».

Помимо актерской работы, Алексей выступил в роли консультанта и давал советы продюсерам, даже когда сам не находился на съемочной площадке. Участие в обсуждении сюжета профессионалов чувствуется — Мамедов не допускает грубых ошибок. Опять же вспоминается проект от Netflix, где главная героиня с пиететом говорила о тройном тулупе как о пятерном прыжке. Кадры с катка сняты с разных ракурсов, движения естественны, к операторской работе в принципе не может быть вопросов. Снимали ледовые сцены на катке Алексея Мишина «Юбилейный» в Санкт-Петербурге, а оператором выступил Нодари Майсурардзе, чемпион мира среди юниоров. Здорово подобрали и дублеров — среди них были реальные спортсменки Тутберидзе. Так что присмотритесь, в кадре будет даже Майя Хромых, и она исполняет четверной.

Ягудин и Медведева на льду не появятся

Актрису на главную роль искали больше года, и Ангелина Загребина справляется неплохо. Единственное, сложно поверить, что она еще школьница. Хотя Загребиной нет еще и 23, в кадре у нее скорее образ уже зрелой женщины, нежели тонкой девушки. В то же время актеры второго плана Арсений Попов, Никита Елисеев и Федор Федотов помогают ей раскрыться. Выбор Елены Подкаминской для роли Артковой выглядит удачным в эстетическом плане, только полностью войти в образ ей пока не удается. Но такое ощущение после первого эпизода, и дальше может быть больше сложных сцен с Подкаминской. Любопытно, будет ли она выходить на лед, ведь у нее уже был опыт участия в «Ледниковом периоде» в паре с хореографом Петром Чернышевым.

Вот кого точно не стоит ждать на льду, так это Ягудина. При этом по своим первым сценам Алексей приятно удивляет. Ему не впервой быть актером: Алексей ранее уже выступал в различных московских театрах, например, участвовал в музыкальной комедии Романа Самгина «Горько!», у Надежды Бабкиной. Есть у него и опыт в кино: он играл моряка Игоря Петелина в «Сердце капитана Немова» Владимира Фатьянова. Непонятно только почему местного Даниила Глейхенгауза зовут Султаном Алмазовичем. Евгения Медведева исполнила эпизодическую роль и сыграла саму себя. Ориентировочно ее стоит ждать ближе к середине сезона, но многого не ждите. Вряд ли мы увидим больше пяти минут экранного времени. Судя по трейлеру, Медведева как-то связана с сыном Артаковой. Семейные отношения тренера — еще одна аллюзия в сторону Тутберидзе, разве что вместо дочери у Марии сын. Разбирать сериал более детально — риск не удержаться от спойлеров. При этом очевидно — шанса на внимание болельщиков сериал точно заслужил.