Плющенко и «Самбо-70» снова устроили публичную перепалку. Пепел стучит в сердца

По итогам чемпионата России олимпийский чемпион и Ренат Лайшев вылили друг на друга новую порцию оскорблений.

Окончание чемпионата страны и приближение Нового года не убавило боевого настроения у главных антагонистов нашего фигурного катания — олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и руководства школы «Самбо-70», в структуру которого входит отделение «Хрустальный», возглавляемое знаменитым тренером Этери Тутберидзе. Ранее Плющенко и его супруга, продюсер Яна Рудковская, неоднократно отпускали шпильки в адрес штаба Тутберидзе и руководителя «Самбо-79» Рената Лайшева. И получали не менее жесткие ответы. Однажды дело чуть не дошло до боксерской дуэли между Плющенко и хореографом «Хрустального» Алексеем Железняковым. Сейчас все не настолько серьезно, но агрессия все равно зашкаливает. Что же произошло?

Я бы сделал контрольный прокат

Накануне YouTube-канал evgeniplushenkotzar videos опубликовал кадры общения с болельщиками Евгения Плющенко, Яны Рудковской и Саши Плющенко в одном из торговых центров Санкт-Петербурга в рамках промоакции. Дело было 26 декабря, сразу после завершения чемпионата страны, и олимпийский чемпион явно находился под впечатлением от странной истории со снятием балла с его ученицы Софьи Муравьевой, а также от тройной победы в женском одиночном катании воспитанниц «Хрустального». Споры о конкуренции за место в сборной между третьим призером Анной Щербаковой и занявшей непривычно низкое седьмое место Елизаветой Туктамышевой только начинали набирать обороты.

— Лиза сделала два 3,5 акселя — сложнейшая программа была. Анечка каталась без ультра-си. Точнее, она попыталась сделать четверной флип, но он не получился. Ошибка на тройном лутце — тройном риттбергере тоже была, — констатировал Плющенко. — Мы все всё видели и все всё понимаем... Я бы сделал контрольный прокат: Аня покаталась бы против Лизы — и посмотрели бы, кто действительно будет в хорошей форме. Я смотрел тренировки Щербаковой, она была вообще не в форме. Ни разу на тренировке не сделала четверного. Может, федерация что-нибудь придумает и сделает контрольный прокат. Думаю, еще не точная история, кто поедет третьим номером — Щербакова или Туктамышева.

Напомним, что в карьере самого Плющенко тоже был дополнительный контрольный прокат. В 2014 году он помог Евгению получить место в сборной России на домашней Олимпиаде, несмотря на то что чемпионат страны накануне выиграл Максим Ковтун.

Есть специалисты получше Плющенко

— А что Плющенко лезет, какое ему дело? Неравнодушие к фигурному катанию? — отреагировал на посягательства в отношении места Щербаковой в сборной Ренат Лайшев. — Ладно бы он за свою ученицу беспокоился. Муравьева явно проиграла, хоть она и хорошая девчонка. Что касается Щербаковой с Туктамышевой, это не его дело. Там есть специалисты получше него. В фигурном катании есть свои правила, законы. Там решают Горшков и тренерский совет, который возглавляет Чайковская. Предложить что-то могу и я. А вот согласятся ли они, это совсем другое дело. Я даже не задумывался об этом. Мне интересно, конечно, чтобы везде была только Щербакова. Но есть же правила в фигурном катании. Они же не лезут со своими прикидками к нам в дзюдо.

— Как только Тутберидзе удалось поймать жар-птицу в лице Камилы [Валиевой], сразу все заговорили о возрастном цензе, — отметил Лайшев в интервью Metaratings. — Знаете, как в анекдоте — «Почему все русских ненавидят»? Нет? «Потому что у них есть комплекс. Какой комплекс? Зенитно-ракетный». Вот у Тутберидзе есть зенитно-ракетный комплекс в лице своих учениц. Девочки проводят на льду огромное количество времени, ни один пацан столько кататься не будет. Видите, как «обрадовался» по итогам чемпионата России наш чемпион знаменитый, муж Рудковской. Не могу сказать, кто выиграет на чемпионате Европы, это очень сложный вопрос, но я каждой желаю только победы.

Идею Плющенко о дополнительных прокатах не поддержал и знаменитый постановщик и продюсер Илья Авербух. «Состав сборной на чемпионат Европы определен. Если на этом турнире кто-то провалится, возможны изменения, если федерация сочтет это необходимым. На данный момент никаких дополнительных прокатов делать, конечно, не стоит. Нужно дать девочкам спокойно готовиться к чемпионату Европы», — приводит слова Авербуха «Р-Спорт».

Весь мир и не может понять, откуда такие баллы

Понятно, что Плющенко и не рассчитывал на единогласную поддержку своих идей. Тем более что Евгений имеет к Туктамышевой лишь косвенное отношение — Елизавету тренирует Алексей Мишин, бывший наставник двукратного олимпийского чемпиона. Однако некоторые формулировки Лайшева вывели Плющенко и Рудковскую из состояния душевного равновесия. Вместе с фразой известной журналистки Елены Вайцеховской о противостоянии в короткой программе между Щербаковой и Муравьевой. «В этом конкретном прокате чемпионка мира оказалась хуже, чем девочка-ноунейм, за душой у которой нет пока ничего, кроме одной победы на этапе юниорского Гран-при», — написала Вайцеховская в Telegram.

— Я восемь месяцев не давал интервью, но тут нарушу молчание! Заметьте — я никого не трогал, ни на кого не нападал, трогают снова нас, — заявил Евгений «СЭ». — Я действительно рад, что я как начинающий тренер с четырехлетним опытом со своей спортсменкой (как там некоторые говорят, ноунеймом) — Соней Муравьевой, потрясающе катавшейся и сделавшей три акселя три с половиной — обыграл в одну калитку действующую чемпионку мира, которая не сделала ни одного ультра-си ни в короткой, ни в произвольной программе. Упала с четверного флипа и также допустила ошибку на каскаде. При этом получив в компонентах 9,75! Хорошо хоть не 10. (Смеется.)

Я радуюсь, что не только мой штаб обыграл ее, но и Софья Самоделкина с тем же акселем три с половиной и тремя четверными, это штаб Сергея Давыдова. Анна проиграла и Лизе Туктамышевой с двумя трикселями, то есть штабу Алексея Николаевича Мишина. И даже Аделии Петросян с двумя четверными риттбергерами, из их же штаба. Весь мир сбился со счета и не может понять, откуда там такие баллы.

Если мы теперь даем баллы за титулы, то у Туктамышевой их не меньше, так же как и желания поехать на Олимпийские игры. Если все промолчали, то это не значит, что все проглотили. Я-то радуюсь и смотрю на него (Лайшева. — Прим. «СЭ») как на сказочника. Ну хоть тут-то промолчи! Четыре девочки вынесли чемпионку мира. Четыре! Камон, как говорится. При всем уважении к Ане — откатать контент четырехлетней давности и выиграть у Самоделкиной с тремя квадами и трикселем при ее чистых прокатах... (Смеется.) Так что передайте Лайшеву, что я радуюсь, да, это он очень правильно заметил. Молодец! Все и всё понимают, думаю, и он тоже, как главный специалист-самбист фигурного катания.

Нет никакого условного Плющенко

Конфликт между семьей Плющенко и тренерским штабом Тутберидзе тянется уже несколько лет. В начале декабря после нескольких месяцев относительного затишья Яна Рудковская в интервью «СЭ» заявила с явным намеком на методы работы «Хрустального»:

— Как мама мальчика-спортсмена, жена спортсмена и сейчас тренера, я бы хотела, чтобы мой ребенок в спорте прошел долгую карьеру, как и мой муж. И не хочу, чтобы он закончил со спортом в 15 лет. Мы видим Юлю Липницкую, которая у нас работает, Алину Загитову, Женю Медведеву. Девочки не пошли на вторые Игры, как это делала, например, Ира Слуцкая, или та же Юна Ким, или Мао Асада, — отметила известный продюсер.

После этого в программе «Пусть говорят» Тутберидзе высказалась о Плющенко в достаточно пренебрежительном ключе.

— Существование конкурентов, которые переманивают ваших спортсменов, вас бодрит? — вопрос Тутберидзе в интервью Первому каналу. — Вот есть Плющенко, условно говоря.

— А он есть?

— Не знаю.

— Я тоже. Нет никакого условного Плющенко. Если наши спортсмены хороши, они будут желанны везде. Если они плохи, то никому не нужны. Мы стремимся к тому, чтобы они были сильными и желанными. Здесь вопрос от спортсмена, от доверия и понимания. Если доверия нет, ему позвонили или написали — как это работает, я не знаю... Если ты позвал — ты где-то обязан уже. Ты же разрушил там, ты обязан показать результат с этим спортсменом лучше, чем был там.