Акатьева с огромным отрывом выиграла первый международный титул. Россиянки заняли в Красноярске пять первых мест

Ученица Тутберидзе опередила соперниц больше чем на 25 баллов.

Юниорский Гран-при. Этап в Красноярске

Девушки. Итоговое положение

1. Софья Акатьева (Россия) — 233,08

2. Анастасия Зинина (Россия) — 206,20

3. Софья Самоделкина (Россия) — 202,39

4. Елизавета Куликова (Россия) — 196,83

5. Елизавета Берестовская (Россия) — 196,07

6. Кейт Ванг (США) — 170,93

После первого дня красноярского этапа «Гран-при» картину для российского болельщика портило лишь шестое место Софьи Самоделкиной, которая осталась без каскада в короткой программе. Но произвольная программа вновь показала — россиянки лучше всех.

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Берестовская не справилась с четверным тулупом

Елизавета после первого дня соревнований шла четвертой, показав неплохое катание и потеряв уверенность лишь в каскаде. Чтобы претендовать на попадание в тройку, фигуристке нужно было идти на прыжок ультра-си. Попытка получилась не самой удачной.

Берестовская приземлила четверной тулуп в четверть и потеряла на нем почти половину базовой стоимости элемента. Остальные элементы фигуристка исполнила уже на плюсы: тройной лутц, тройной флип, двойной аксель и каскады: тройной лутц + тройной тулуп, тройной риттбергер + двойной тулуп, двойной аксель + ойлер + тройной сальхов. Непрыжковые элементы — вращения и дорожку шагов — Елизавета исполнила на четвертый уровень. Достойное выступление и четвёртое место по итогам произвольной программы. Но ошибка на тулупе аукнулась спортсменке — пятое место по итогам этапа.

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Куликова без ультра-си, но с проблемами на флипе

Елизавета Куликова — единственная россиянка на данном этапе, которая пока не владеет никакими элементами ультра-си. И задачей для нее было — откататься чисто. В короткой программе это позволило ей стать второй — сразу после Софьи Акатьевой и ее потрясающего тройного акселя.

Во второй день цель была прежней. И она ее добилась. Фигуристка исполнила двойной аксель, тройной лутц, тройной флип, тройной сальхов, каскады: тройной лутц + ойлер + сальхов, двойной аксель + тройной тулуп, тройной риттбергер + тройной тулуп. Сомнения у судей вызвал лишь флип — снова в протоколах появилось неясное ребро.

Вращения у Куликовой оценили на четвертый уровень, дорожку шагов — на третий. В целом — хорошее выступление, но без ультра-си сегодня никуда. Поэтому лишь 196,83 балла по сумме и четвертое место на этапе.

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Самоделкина ворвалась в тройку призеров с тремя четверными

Софье было тяжелее, чем другим российским фигуристкам. Ведь неудачное выступление в короткой программе отбросило ее аж на шестую строчку. И если остальные ещё могли выбирать контент — то Самоделкиной жизненно необходимо было идти ва-банк, чтобы оказаться в первой тройке.

И она пошла на четверной лутц, который на тренировках в Красноярске исполняла неоднократно. Прыжок был приземлен в четверть — но для старта программы это уже мощная заявка. Далее Софья прыгнула четверной сальхов — на солидные плюсы. И ещё один квад-сальхов — уже в каскаде с двойным тулупом, и тут четверной прыжок был приземлён в четверть.

Дальше Самоделкина прыгнула двойной аксель, каскад тройной лутц + тройной тулуп, каскад тройной лутц + ойлер + тройной сальхов (на последний прилетело две галки в протоколе) и завершила прыжковый контент тройным флипом.

Конечно, все недокруты попортили картину. И в сумме за две программы Софья набрала 202,39 балла. Но реабилитироваться за неудачу в короткой фигуристке удалось. И эта бронза точно пойдёт ей на пользу.

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Зинина — неидеальна, но с двумя квадами

У этой фигуристки из группы Евгения Плющенко уже был опыт выступления с двумя квадами в этом сезоне. И ничего удивительного, что Анастасия пошла на них вновь.

Стартовый каскад — четверной тулуп + двойной тулуп получился на хорошие плюсы. А вот второй четверной тулуп получился с ошибкой на выезде. Были проблемы и с другими элементами: тройной тулуп в каскаде с тройным лутцем был приземлён в четверть, а дорожку шагов оценили на третий уровень. С остальными прыжковыми элементами Зинина справилась: тройной риттбергер, двойной аксель, каскад тройной флип + ойлер + тройной сальхов и одиночный тройной лутц.

В итоге Анастасия получила в сумме за два проката 206,20 балла и заняла итоговую вторую строчку — сразу за Софьей Акатьевой. Это меньше, чем фигуристка получила на первенстве Москвы, — 209,05. Но тулупы тогда Зинина исполнила чище, чем сегодня. Да и соревноваться с Акатьевой и ее четырьмя (!) ультра-си в произвольной — это совершенно другое.

Космос от Акатьевой и более 25 баллов отрыва

А именно — 26,88 балла до ближайшей соперницы Софьи — Анастасии Зининой. У ученицы Этери Тутберидзе был солидный запас баллов после короткой программы — целых 8. Но расслабляться — это не для нее: Акатьева исполнила четыре элемента ультра-си в произвольной программе.

Начала Софья с мощного тройного акселя, затем сделала каскад из четверного и тройного тулупов, допустила ошибку на четверном сальхове, прыгнула тройной риттбергер, каскад четверной тулуп + ойлер + тройной сальхов с ошибкой, каскад тройной флип + тройной тулуп и одиночный тройной лутц. На таком фоне две ошибки на прыжках, на которых фигуристка потеряла три балла, просто забыты.

Да и одно из вращений потеряло уровень — но кому это интересно. 233,08 балла по сумме за две программы. Для сравнения — Анна Щербакова получила в сумме 226,04 балла на победном для себя чемпионате мира в Стокгольме. Комментарии излишни.

После проката Акатьевой кажется, что это уже какой-то совершенно другой уровень. По возрасту Софья не может участвовать в предстоящих Олимпийских играх. Но можно быть совершено спокойными — в России подрастает совершенно точно претендентка на золото Олимпиады уже 2026 года.