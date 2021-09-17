Акатьева выдала мощнейший дебют на международном старте. Россиянки круто выступают в Красноярске

На домашнем этапе юниорского «Гран-при» ученица Тутберидзе лидирует с солидным отрывом.

Гран-при среди юниоров. Этап в Красноярске

Девушки. Короткая программа

1. Софья Акатьева (Россия) — 75,89

2. Елизавета Куликова (Россия) — 67,08

3. Анастасия Зинина (Россия) — 67,02

4. Елизавета Берестовская (Россия) — 64,91

5. Варвара Кисель (Белоруссия) — 63,66

6. Софья Самоделкина (Россия) — 60,76

На этапе юниорского «Гран-при» в Красноярске выступает пять российских одиночниц. И картина, которая была на соревнованиях в Кошице, повторилась вновь. Снова сразу четыре россиянки захватили первые четыре места в турнирной таблице.

Акатьева — безупречна

14-летняя ученица Этери Тутберидзе сегодня была единственной из россиянок, кто выступил без ошибок. Для нее это был первый международный старт в карьере. И назвать дебют сильным будет очень мягко — он был мощнейшим. Все вращения и дорожка шагов на четвертый уровень, стартовый каскад — безупречный тройной аксель в комбинации с тройным тупулом, этот элемент принес Софье почти 15 баллов за технику. Далее — без видимых усилий двойной аксель и тройной флип, обязательный для юниоров в текущем сезоне.

Сумасшедшие 44,60 за технику и 75,89 балла по сумме за короткую программу. Акатьева выступала уверенно и совершенно безупречно. И оторвалась от ближайшей соперницы на целых 8 баллов. А в ее арсенале есть еще и четверной тулуп. И в случае безошибочного катания — с двумя тулупами и тройным акселем — вряд ли кто-то сможет догнать ученицу Тутберидзе на этих соревнованиях.

У Куликовой — неясное ребро на флипе

13-летняя Елизавета также дебютировала в юниорской серии «Гран-при». И у нее это получилось без ошибок — судьи лишь поставили восклицательный знак на тройном флипе, что означает «неясное ребро». Но, как известно, на баллах это не сильно отражается. Остальные элементы Куликова сделала на плюсы — двойной аксель и каскад тройной флип + тройной тулуп. Вращения оценили на четвертый уровень, дорожку шагов — на третий.

Фигуристка пока не владеет элементами ультра-си, поэтому ей было особенно важно выступить чисто — по сути, это ее единственный козырь. И у нее все получилось — 67,08 балла за короткую программу позволили ей стать второй — сразу после Софьи Акатьевой.

Зинина с помаркой приземлилась с акселя

14-летняя фигуристка, которая тренируется в группе Евгения Плющенко, пока не выучила тройной аксель. В этот раз у Анастасии возникли проблемы с двойным. Но это была единственная проблема Зининой в короткой программе.

С тройным флипом фигуристка справилась, каскад тройной лутц + тройной тулуп во второй половине программы также не вызвал у нее никаких проблем. По сумме фигуристка набрала 67,02 балла. И ей есть чем удивлять в произвольной. Известно, что Анастасия владеет четверным тулупом, который она уже успешно исполняла в своих программах.

Месяц назад фигуристка сделала два тулупа в произвольной программе на первенстве Москвы среди юниоров, и это помогло ей одержать победу на этих соревнованиях. Пока Зинина третья — 67,02 балла.

Берестовская ошиблась в каскаде

13-летняя Елизавета без проблем справилась с первыми двумя прыжками — двойным акселем и тройным флипом, а вот каскад лутц + тулуп получился менее уверенным у фигуристки. Она приземлила лутц без особых усилий, а вот тулуп у Берестовской получился с ошибкой на приземлении.

Вращения фигуристки судьи оценили на четвертый уровень, дорожку шагов — на третий. Елизавета потеряла 1,6 балла в каскаде, но тем не менее, набрала почти 65 баллов. В произвольной программе у Берестовской есть свои козыри: спортсменка владеет четверным тулупом, а также исполняла четверной лутц.

Тулуп фигуристка успешно исполняла на нескольких соревнованиях. Правда, три недели назад этот элемент у нее получился с недокрутом — на первенстве Москвы. Но теперь — шанс исполнить его вновь, но с блеском.

Самоделкина осталась без каскада

Софья упала на лед с первого же элемента — тройного акселя, который планировался в комбинации, и осталась без каскада. Второй же прыжковый — двойной аксель — уже не вызвал у нее проблем, как и тройной флип. Однако ошибка на трикселе обошлась 14-летней россиянке очень дорого.

Фигуристка получила за свой прокат 60,76 балла. Этот результат отбросил Софью аж на шестую строчку. Но у Самоделкиной еще есть шансы реабилитироваться в произвольной программе, хоть и это будет непросто. Ведь до лидирующей Акатьевой — целых 15 баллов.

А козыри у Софьи — одни из самых внушительных среди всех российских фигуристок на этом этапе. На тренировках перед этапом в Красноярске спортсменка исполняла четверные лутц и риттбергер, также она владеет четверными сальховом и тулупом. В общем, ей есть чем отыгрывать баллы. Осталось выбрать оптимальный контент и сделать его чисто.