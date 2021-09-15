Акатьева против Самоделкиной и Берестовской. Сможет ли кто-то обыграть штаб Тутберидзе?

Интриги четвертого этапа юниорской серии «Гран-при» в Красноярске.

В Красноярске стартует четвертый этап серии «Гран-при» среди юниоров. На первые два старта в Куршавель российских участников не пустили, так как они не могут привиться ни по возрасту (большинству нет 18 лет), ни официально признанной во Франции вакциной. Наши спортсмены впервые участвовали в серии с этапа в Словакии, а теперь Россия организует собственный старт. У хозяев дома и расширенная квота, но в условиях коронавируса, а также из-за того, что многие фигуристы пропустили два первых этапа в Красноярске, в некоторых видах у нас будет до пяти участников. Такой ход практически лишает нас международной интриги, зато дает возможность увидеть большую группу отечественных талантов.

Иностранных конкурентов не будет

За короткий промежуток в пару лет в Красноярске прошел и чемпионат России, и универсиада, а первенство России среди юниоров и город принимал всего полгода назад. В сентябре 2021-го Сибирь встречает, по сути, то же российское первенство, где, правда, наравне с нашими фигуристами для массовки приглашены иностранцы. В самом популярном виде — женском одиночном — конкуренции среди представителей других сборных точно не будет. От России заявлены пять девушек, и ситуация, при которой кто-то не под триколором сместит россиянок даже с четвертого или пятого места (не говоря уже про первые три), практически нереальна. Примерно такая же история и в других дисциплинах. Ситуацию могли бы исправить японцы, но их пока нет ни на одном зарубежном этапе — детям до 18 поездки за границу в Стране восходящего солнца не рекомендуют.

В заявочных списках выделяется разве что американка Кэти Вонг, участвовавшая во взрослом чемпионате США. Но ее лучший результат в карьере — 164 балла с небольшим. Показанный, кстати, в России — на этапе юниорского «Гран-при» в Челябинске два года назад. Знакома зрителям может быть и Виктория Ющенкова, которая тренируется в Санкт-Петербурге у Дмитрия Лапшина и Марины Кисловой. «СЭ» писал о том, что в прошлом году она вопреки правилам ФФККР заявилась на внутренний российский старт и была соперницей Анны Щербаковой на этапе Кубка России в Сызрани. Обладая при этом паспортом Израиля и выступая за эту страну.

Хотя какая она конкурентка Щербаковой или кому-либо еще из группы Этери Тутберидзе? Виктория заняла на том старте девятое место из девяти (впрочем, результат был все равно аннулирован после публикации материала в «СЭ»). Больше 126 баллов в карьере она не набирала. И не за произвольную, а по сумме двух программ. Еще в Красноярск едут воспитанница ЦСКА из Белоруссии Варвара Кисель и потенциальная любимица всех комментаторов мира — Апиксана Тангсатапорнфан из Таиланда. Если у вас получилось выговорить ее фамилию с первого раза задумайтесь об участии в конкурсе дикторов.

В битву Тутберидзе с Плющенко врывается группа Давыдова

Впрочем, переживать из-за отсутствия сильных зарубежных спортсменов не стоит. Их перекроет новое поколение российской молодежи. Так, нас ждет второй сезон главной юниорской битвы прошлого года — Софья Самоделкина против Софьи Акатьевой. Акатьева — претендент на продолжение доминирования «Самбо-70» у девушек во время следующего олимпийского цикла. Самоделкина — альтернативный кандидат из команды Сергея Давыдова (каток ЦСКА). Успехи Софьи могут стать шагом в борьбе с привилегированным положением «Хрустального». Прошлый сезон Самоделкиной не удался, и новый пока идет неважно — на прошлом старте она была только 12-й. Но к «Гран-при» она должна настроиться на чистые прокаты. В ее выступлениях есть еще одна интрига — именно Софья, вероятно, станет первой девушкой, исполнившей на официальном старте четверной риттбергер. Прыжок исполняли на тренировках Александра Трусова и кореянка Юн Ю, но до пробы элемента перед судьями у них так и не дошло. Самоделкина еще прошлой весной пыталась исполнить этот квад и наверняка не откажется от идеи и этой осенью.

Давыдов везет в Красноярск трех фигуристок. Помимо Самоделкиной это еще Елизавета Куликова и Елизавета Берестовская. Берестовская владеет четверными, а в мае пробовалась у Тутберидзе. Этери ее забраковала, сорвался и переход в «Ангелы Плющенко». Сергей принял фигуристку обратно и теперь настраивает Елизавету доказать, что все вокруг ошибались насчет ее перспектив. Будет в Красноярске и ученица Плющенко Анастасия Зинина — она в августе исполнила два четверных тулупа на первенстве Москвы и обыграла в том числе Берестовскую с Самоделкиной. У парней интересно понаблюдать за Артемом Ковалевым, который теперь тренируется отдельно от школы Плющенко с Александром Волковым и Глебом Лутфуллиным из команды Алексея Мишина. В танцах за победу поспорят Ирина Хавронина и Дарио Чиризано с Софьей Леонтьевой и Даниилом Горелкиным. В парах — полное обновление, и сложно делать прогнозы. Сделаем ставку на самых опытных ребят — Екатерину Петушкову и Евгения Маликова.

Расписание «Гран-при»

16 сентября

Танцы на льду, ритм-танец 10.15

Пары, короткая программа 12.55

Юноши, короткая программа 15.00

17 сентября

Девушки, короткая программа 8.15

Пары, произвольная программа 12.30

Юноши, произвольная программа 14.00

18 сентября

Танцы на льду, произвольный танец 7.30

Девушки, произвольная программа 10.30

Время — московское.

Российские участники:

Юноши. Андрей Анисимов, Артем Ковалев, Глеб Лутфуллин, Егор Рухин, Федор Зонов.

Девушки. Софья Акатьева, Елизавета Куликова, Елизавета Берестовская, Софья Самоделкина, Анастасия Зинина.

Танцы. Ирина Хавронина/Дарио Чиризано, Софья Леонтьева/Даниил Горелкин, Ольга Мамченкова/Марк Волков, Алиса Овсянкина/Матвей Самохин, Елизавета Шичина/Гордей Хубулов.

Пары. Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков, Наталья Хабибуллина/Илья Княжук, Екатерина Петушкова/Евгений Маликов, Екатерина Сторублевцева/Артем Грицаенко.