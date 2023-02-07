Москвичка из группы Тутберидзе хочет стать депутатом в Казахстане. Ее мама жалела о смене гражданства дочери
Этери Тутберидзе практически не работала с иностранцами. За несколькими, но вместе с тем важными исключениями. Среди них — Элизабет Турсынбаева. Представительница сборной Казахстана в команде Этери с детства, однако на время ей приходилось уезжать из-за гражданства другой страны. Затем Турсынбаева вернулась и именно под руководством Тутберидзе завоевала главную медаль в своей карьере — серебро чемпионата мира в женском одиночном катании. К тому же именно Элизабет стала первой взрослой фигуристкой, кому покорился на официальных международных соревнованиях четверной прыжок. Вся жизнь Турсынбаевой так или иначе была связана с Россией, но все это время она выступала за Казахстан и теперь хочет стать депутатом в Алматы. Как так вышло?
Выбор в пользу Казахстана
Давно мы не слышали новостей из жизни Турсынбаевой. Элизабет официально завершила карьеру только осенью 2021-го, хотя последний раз мы видели ее на соревнованиях в 2019 году. Элизабет получила травму перед стартом сезона-2019/20 и форсировала подготовку — фигуристка вышла на старт, несмотря на рекомендации врачей не спешить с возвращением на лед. Это и привело к рецидиву, после которого о возобновлении спортивной карьеры уже не могло идти и речи. Турсынбаева еще появлялась на льду, но разве что в шоу. В остальное время она искала себя. Поступила в МГИМО на международную журналистику, занималась музыкой, путешествовала. Фигуристка жила на две страны, но в последнее время, видимо, все-таки сделала выбор в пользу Казахстана. Она открыла в Алматы академию фигурного катания, а теперь стала кандидатом в депутаты маслихата города — городской Думы.
«Я испытываю большую ответственность и честь за возможность в будущем стать человеком-представителем, который бы смог делать изменения в лучшую сторону. Это только начало. Легко быть аутсайдером и жаловаться на систему, намного сложнее действовать, поэтому для меня это непростой шаг», — написала Турсынбаева в соцсетях послание своим избирателям. Шансы на победу у Элизабет высокие, она выдвигается от правящей партии «Аманат» и имеет широкую известность и поддержку в городе. Так что это может быть началом серьезной политической карьеры. Она не первая и не последняя спортсменка, которая выбрала такой путь, но важное отличие Турсынбаевой — ее происхождение. Несмотря на то что Элизабет представляла Казахстан, она большую часть карьеры (а вместе с тем и жизни) провела в России. И теперь возникает логичный вопрос — может ли она стать политиком в Казахстане?
Начнем с главного — родилась Турсынбаева в Москве. И папа, и мама у Турсынбаевой — иммигранты. Приехали в 90-е в Москву на заработки, папа — из Казахстана, мама — из Киргизии. Все детство Элизабет провела в России, да и спортом начала заниматься в столице. Фигуристка показывала неплохие результаты на уровне первенства Москвы, быстро овладела всем арсеналом тройных прыжков. Ее даже приглашали в сборную города, а в будущем видели в составе сборной России. Но уже тогда уровень конкуренции в российском женском одиночном был настолько высок, что семья Элизабет не верила в реальность таких перспектив. Выход в таком случае один — смена гражданства. При выборе новой родины предпочли Казахстан. Повлиял внезапный интерес к этому виду спорта в соседней стране на фоне успехов другого известного одиночника — Дениса Тена.
Уход от Тутберидзе к Орсеру
Как раз в 2013 году Тен стал серебряным призером ЧМ, уступив канадцу Патрику Чану чуть больше балла. От Турсунбаевой ждали успехов в женском одиночном катании. Для этого пришлось переехать. Перед Олимпиадой в Сочи тренерам сборной России запретили заниматься с иностранными спортсменами. Поэтому Элизабет, которая успела в Москве познакомиться как с тренерами «Москвича» Натальей Дубинской и Александром Шубиным, так и с тренерами ЦСКА Еленой Буяновой и Светланой Соколовской, а затем закрепилась у Тутберидзе в «Хрустальном», пришлось переехать в Канаду к Брайану Орсеру. Благо финансовую поддержку в Казахстане обеспечили. У Орсера Элизабет тренировалась до 2018 года и вышла с ним в мировую элиту, но всегда хотела вернуться к Этери. Так как переход был вынужденным, Тутберидзе сохраняла дружеские отношения с Турсынбаевой и регулярно с ней общалась.
Первые попытки зайти на четверной прыжок Турсынбаева делала при Орсере — есть видео еще из 2017 года, когда Элизабет прыгает четверной сальхов в Cricket Club. Однако есть мнение, что ставила прыжок казахстанской фигуристке именно Этери. На летних сборах с российским тренером Турсынбаева даже вдохновила Александру Трусову — тяга россиянки к четверным родилась после того, как она увидела квады Элизабет.
Турсынбаева дождалась окончания олимпийского цикла и вернулась из Торонто в Москву летом 2018 — менять тренера до Игр она не видела смысла. Обратный переход Элизабет совпал с переходом Евгении Медведевой от Тутберидзе к Орсеру. Причем на ЧМ-2019 Турсынбаева заняла второе место, а Медведева с новой командой — только третье. На том ЧМ в Сайтаме Элизабет и вписала себя в историю, первой из взрослых фигуристок исполнив на международных соревнованиях четверной прыжок.
Разочарование мамы
Формально тот успех Турсынбаевой был успехом казахстанского фигурного катания. Но если разбираться серьезно — велика ли доля соседней страны в медали москвички, готовившейся под началом российского и канадского тренера? До завершения карьеры она даже не прилетала в Алматы или Астану без лишней необходимости. Девушка ранее даже не знала казахского языка. Выбор флага для нее был только лишь возможностью выступать на чемпионате мира без необходимости проходить строгий отбор. А также получать гарантированную поддержку от государства.
Причем не всегда семья Турсынбаевой воспринимала такую поддержку с благодарностью. К примеру, два года назад разгорелся большой скандал — мама заявила, что жалеет о смене гражданства дочери. «Нам с мужем казалось, что ребенку это ускорит путь к главным стартам, — говорила мама Элизабет Падишахан Султаналиева. — Но мы не предвидели трудности выступления за страну, где нет фигурного катания».
Падихашан также заявила, что другие дети и внуки будут выступать за Россию. Кстати, брат Турсынбаевой Тимур сейчас тренируется с Тутберидзе в Москве. В Казахстане это интервью встретили с недоумением, хотя слова Султангалиевой вырвали из контекста. Она имела в виду, что судьи не могли воспринимать всерьез девушку из Казахстана. Кроме того, за большими сборными всегда есть закулисная поддержка, которой Турсынбаева была лишена. Тем не менее в жесткой предвыборной гонке конкуренты Элизабет наверняка припомнят девушке слова ее матери, как и в целом связи с Россией. Хотя есть ощущение, что желание жить в Казахстане и развивать спорт в этой стране у Элизабет искреннее. И опыт работы в лучших школах мира по фигурному катанию ей в этом только поможет.