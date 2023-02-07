Москвичка из группы Тутберидзе хочет стать депутатом в Казахстане. Ее мама жалела о смене гражданства дочери

Фигуристка Элизабет Турсынбаева провела почти всю жизнь в России, но политическую карьеру будет строить в Казахстане.

Этери Тутберидзе практически не работала с иностранцами. За несколькими, но вместе с тем важными исключениями. Среди них — Элизабет Турсынбаева. Представительница сборной Казахстана в команде Этери с детства, однако на время ей приходилось уезжать из-за гражданства другой страны. Затем Турсынбаева вернулась и именно под руководством Тутберидзе завоевала главную медаль в своей карьере — серебро чемпионата мира в женском одиночном катании. К тому же именно Элизабет стала первой взрослой фигуристкой, кому покорился на официальных международных соревнованиях четверной прыжок. Вся жизнь Турсынбаевой так или иначе была связана с Россией, но все это время она выступала за Казахстан и теперь хочет стать депутатом в Алматы. Как так вышло?

Элизабет Турсынбаева. Фото Global Look Press

Выбор в пользу Казахстана

Давно мы не слышали новостей из жизни Турсынбаевой. Элизабет официально завершила карьеру только осенью 2021-го, хотя последний раз мы видели ее на соревнованиях в 2019 году. Элизабет получила травму перед стартом сезона-2019/20 и форсировала подготовку — фигуристка вышла на старт, несмотря на рекомендации врачей не спешить с возвращением на лед. Это и привело к рецидиву, после которого о возобновлении спортивной карьеры уже не могло идти и речи. Турсынбаева еще появлялась на льду, но разве что в шоу. В остальное время она искала себя. Поступила в МГИМО на международную журналистику, занималась музыкой, путешествовала. Фигуристка жила на две страны, но в последнее время, видимо, все-таки сделала выбор в пользу Казахстана. Она открыла в Алматы академию фигурного катания, а теперь стала кандидатом в депутаты маслихата города — городской Думы.

«Я испытываю большую ответственность и честь за возможность в будущем стать человеком-представителем, который бы смог делать изменения в лучшую сторону. Это только начало. Легко быть аутсайдером и жаловаться на систему, намного сложнее действовать, поэтому для меня это непростой шаг», — написала Турсынбаева в соцсетях послание своим избирателям. Шансы на победу у Элизабет высокие, она выдвигается от правящей партии «Аманат» и имеет широкую известность и поддержку в городе. Так что это может быть началом серьезной политической карьеры. Она не первая и не последняя спортсменка, которая выбрала такой путь, но важное отличие Турсынбаевой — ее происхождение. Несмотря на то что Элизабет представляла Казахстан, она большую часть карьеры (а вместе с тем и жизни) провела в России. И теперь возникает логичный вопрос — может ли она стать политиком в Казахстане?

Начнем с главного — родилась Турсынбаева в Москве. И папа, и мама у Турсынбаевой — иммигранты. Приехали в 90-е в Москву на заработки, папа — из Казахстана, мама — из Киргизии. Все детство Элизабет провела в России, да и спортом начала заниматься в столице. Фигуристка показывала неплохие результаты на уровне первенства Москвы, быстро овладела всем арсеналом тройных прыжков. Ее даже приглашали в сборную города, а в будущем видели в составе сборной России. Но уже тогда уровень конкуренции в российском женском одиночном был настолько высок, что семья Элизабет не верила в реальность таких перспектив. Выход в таком случае один — смена гражданства. При выборе новой родины предпочли Казахстан. Повлиял внезапный интерес к этому виду спорта в соседней стране на фоне успехов другого известного одиночника — Дениса Тена.

Брайан Орсер и Элизабет Турсынбаева. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Уход от Тутберидзе к Орсеру

Как раз в 2013 году Тен стал серебряным призером ЧМ, уступив канадцу Патрику Чану чуть больше балла. От Турсунбаевой ждали успехов в женском одиночном катании. Для этого пришлось переехать. Перед Олимпиадой в Сочи тренерам сборной России запретили заниматься с иностранными спортсменами. Поэтому Элизабет, которая успела в Москве познакомиться как с тренерами «Москвича» Натальей Дубинской и Александром Шубиным, так и с тренерами ЦСКА Еленой Буяновой и Светланой Соколовской, а затем закрепилась у Тутберидзе в «Хрустальном», пришлось переехать в Канаду к Брайану Орсеру. Благо финансовую поддержку в Казахстане обеспечили. У Орсера Элизабет тренировалась до 2018 года и вышла с ним в мировую элиту, но всегда хотела вернуться к Этери. Так как переход был вынужденным, Тутберидзе сохраняла дружеские отношения с Турсынбаевой и регулярно с ней общалась.

Первые попытки зайти на четверной прыжок Турсынбаева делала при Орсере — есть видео еще из 2017 года, когда Элизабет прыгает четверной сальхов в Cricket Club. Однако есть мнение, что ставила прыжок казахстанской фигуристке именно Этери. На летних сборах с российским тренером Турсынбаева даже вдохновила Александру Трусову — тяга россиянки к четверным родилась после того, как она увидела квады Элизабет.

Турсынбаева дождалась окончания олимпийского цикла и вернулась из Торонто в Москву летом 2018 — менять тренера до Игр она не видела смысла. Обратный переход Элизабет совпал с переходом Евгении Медведевой от Тутберидзе к Орсеру. Причем на ЧМ-2019 Турсынбаева заняла второе место, а Медведева с новой командой — только третье. На том ЧМ в Сайтаме Элизабет и вписала себя в историю, первой из взрослых фигуристок исполнив на международных соревнованиях четверной прыжок.

Элизабет Турсынбаева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Разочарование мамы

Формально тот успех Турсынбаевой был успехом казахстанского фигурного катания. Но если разбираться серьезно — велика ли доля соседней страны в медали москвички, готовившейся под началом российского и канадского тренера? До завершения карьеры она даже не прилетала в Алматы или Астану без лишней необходимости. Девушка ранее даже не знала казахского языка. Выбор флага для нее был только лишь возможностью выступать на чемпионате мира без необходимости проходить строгий отбор. А также получать гарантированную поддержку от государства.

Причем не всегда семья Турсынбаевой воспринимала такую поддержку с благодарностью. К примеру, два года назад разгорелся большой скандал — мама заявила, что жалеет о смене гражданства дочери. «Нам с мужем казалось, что ребенку это ускорит путь к главным стартам, — говорила мама Элизабет Падишахан Султаналиева. — Но мы не предвидели трудности выступления за страну, где нет фигурного катания».

Падихашан также заявила, что другие дети и внуки будут выступать за Россию. Кстати, брат Турсынбаевой Тимур сейчас тренируется с Тутберидзе в Москве. В Казахстане это интервью встретили с недоумением, хотя слова Султангалиевой вырвали из контекста. Она имела в виду, что судьи не могли воспринимать всерьез девушку из Казахстана. Кроме того, за большими сборными всегда есть закулисная поддержка, которой Турсынбаева была лишена. Тем не менее в жесткой предвыборной гонке конкуренты Элизабет наверняка припомнят девушке слова ее матери, как и в целом связи с Россией. Хотя есть ощущение, что желание жить в Казахстане и развивать спорт в этой стране у Элизабет искреннее. И опыт работы в лучших школах мира по фигурному катанию ей в этом только поможет.