Скандал с российским фигуристом в Казахстане. Подопечных Жулина выгоняют из сборной

Доведенные до отчаяния фигуристы записали обращение к президенту страны.

Пока в России готовятся к новому сезону, в некоторых соседних странах кипят страсти. Например, в Казахстане фигурное катание плотно завязано на Россию — в Москве тренировалась Элизабет Турсынбаева, в Сочи работает лучший фигурист страны Михаил Шайдоров, другие спортсмены также готовятся в нашей стране.

Однако, судя по всему, не все в Казахстане заинтересованы в развитии вида спорта, в котором только начали проступать успехи. Но это еще допустимо — фигурным катанием не обязаны интересоваться все. Странно то, что им не хочет заниматься федерация этого вида спорта, которая после прихода новых руководителей решила лишить финансирования Шайдорова, а других просто выставить из сборной — по-видимому, приведя на их место других.

Нам прямым текстом сказали, что помогать не будут

В своих соцсетях опубликовали обращение к президенту Казахстана танцоры Гаухар Наурызова и Бойсангур Датиев, тренирующиеся в Москве у Александра Жулина. Датиев — россиянин, родился в Кирове, и именно на этом основании пару хотят исключить из сборной, хотя в марте 2022 года она пробилась на чемпионат мира. То, что они говорят в четырехминутном ролике, скандально.

Наурызова: «С Бойсангуром мы катаемся уже шесть лет, и ни разу за все эти годы мы не получили финансирование от нашей федерации. Ни оплаты поездки на соревнования, ни сборов, ни тренировок. Нам приходится зарабатывать. После тренировки мы не восстанавливаемся, а идем работать, чтобы их оплатить. Но, как бы нам ни было тяжело, мы продолжаем выступать за нашу страну, чтобы развивать фигурное катание и передавать знания будущим спортсменам Казахстана. В прошлом сезоне мы вышли на взрослый уровень, который ведет нас к Олимпиаде-2026. Это тернистая дорога, и только по этой причине мы начали обращаться за поддержкой к федерации. В этот момент к руководству федерации пришли Медер Маселов и исполнительный директор Олжас Бесбаев, которые препятствуют подготовке».

Датиев: «Я являюсь гражданином России, но во всем мире существует практика, что партнеры в танцах на льду и парном катании имеют возможность выступать с двумя разными паспортами. С 2017 года я самостоятельно, как все граждане, старался получить гражданство Республики Казахстан. Но безуспешно. Вот уже шесть лет я готов принять гражданство. Мы обращались за помощью в федерацию, министерство спорта. Новый президент и исполнительный директор прямым текстом сказали, что помогать финансово и по другим вопросам не будут».

Они хотят стереть нашу дисциплину

«СЭ» поговорил с Гаухар Наурызовой:

— Мы сами не понимаем их мотивацию, поэтому и пришел момент, когда надо публично говорить, чтобы до них дошло, — признается 21-летняя фигуристка. — Меня хотят отчислить из сборной, хотя в прошедшем сезоне говорили, что, если отберемся на чемпионат мира, помогут. Мы отобрались, но ничего не изменилось, все стало даже хуже. В письмах об отчислении ссылаются на то, что мой партнер — россиянин. Но в законодательстве нигде не написано, что в сборную должны зачислять по парам. Все это начало происходить после прихода новых руководителей федерации. Они, видимо, хотят просто стереть нашу дисциплину, танцы на льду.

— Раньше проблемы в казахстанском фигурном катании связывали с Оксаной Тен. Она как-то в этом замешана?

— Она потеряла свой пост после выборов. И стало только хуже.

Гаухар Наурызова и Бойсангур Датиев. Фото Global Look Press

— Каким образом вы зарабатываете после тренировок?

— Подкатки. Федерация не вкладывается в спортсменов. Я знаю, что недавно у нас появились сильные спонсоры, можно сказать, как «Газпром» в России, и большая часть денег выделяется шорт-трекистам, они ездят на сборы за границу. А с нами не выходят на контакт. Мы надеемся, что удастся достучаться до них. Нас поддерживают фигуристы, Союз спортсменов, общественность. Мы будем бороться, я родилась в Казахстане, хочу представлять эту страну и развивать спорт в нашей стране.

Михаил Шайдоров в разговоре с «СЭ» поддержал обращение. Он, на минуточку, вице-чемпион мира среди юниоров и в этом году выходит во взрослые. Учитывая, что Нэйтана Чена и Юдзуру Ханю в списке активных фигуристов этого сезона не наблюдается, россиян тоже нет, группа лидеров спрессовалась, и любой крепкий середняк может зацепить медаль топ-турнира при должном прогрессе. Однако ученику Алексея Урманова тренироваться не помогают:

— Проблем в фигурном катании Казахстана реально очень много, ребята большие молодцы, что высказались, — сказал Шайдоров. — Я их поддерживаю. Спортивные структуры, федерация перекладывают ответственность друг на друга, но никто ничего не делает. У меня с финансированием проблемы.

— Может ли это быть связано с тем, что вы тренируетесь в России? Проблемы у танцоров из-за того, что партнер — россиянин.

— Думаю, никак не связано. А я родился в Казахстане, и все равно никто ничего не делает. То есть я свой! А мне в первой половине лета полностью сорвали подготовку. Сейчас вроде как начали решать, но, по сути, ничего не меняется. Июнь я вообще почти не тренировался — негде. За это большие деньги надо платить, а мне нечем. Подрабатывать пока не приходится, мне родители помогают, а у ребят прямо настолько все тяжело. Надо предать происходящее огласке. Мне не хочется поднимать резонанс из-за себя, но все это реально надоело.

«СЭ» отправил запрос в Национальную федерацию конькобежцев Казахстана с просьбой прокомментировать обращение.