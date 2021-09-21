Настоящая цена четверного прыжка? Турсынбаева вошла в историю, но пожертвовала своей карьерой

Форсированная подготовка ультра-си бывает опасна — доказывает пример казахстанской ученицы Этери Тутберидзе

Вице-чемпионка мира и первая в истории фигуристка, исполнившая четверной на взрослых женских соревнованиях, Элизабет Турсынбаева заявила о завершении карьеры. По традиции для этого вида спорта официальное признание последовало сильно позже того момента, когда по факту возвращения в спорт от нее никто и не ждал. Последний раз Турсынбаева выходила на лед в 2019-м, после чего безуспешно пыталась бороться со своим организмом за возможность выступать на самом высоком уровне. К олимпийскому сезону успеха в этом процессе не наблюдалось, а значит, и продолжать борьбу смысла не было никакого. Так чем мы запомним Элизабет и в чем были конкретные причины, помешавшие ей продолжать карьеру?

Главная причина проблем фигуристки со здоровьем — выход на лед после запрета врачей

Завершение карьеры Турсынбаевой — это история не только о травмоопасности четверных. Но и история о нежелании слушать рекомендации врачей. Август 2019-го. Элизабет потянула связки и сначала вынуждена была снизить нагрузки, а затем и вовсе прекратить занятия. Сразу же пошли спекуляции по поводу ее будущего. Тем более в Instagram у Тутберидзе появился пост, где тренер пожелала удачи всем своим фигуристкам, выступающим на взрослом уровне. Всем, кроме Турсынбаевой. Чтобы прекратить рассуждения о возможной смене команды, отец фигуристки Байтак Турсынбаев рассказал, что у нее серьезные проблемы со здоровьем. Точнее, они серьезнее, чем врачи думали изначально. Элизабет в межсезонье учила новый для себя прыжок — тройной аксель. Судя по видео с тренировок, работа над элементом была успешной. Только вот нагрузки никто не дозировал, и в результате мышцы девушки не выдержали.

Изначально говорилось, что Турсынбаева пропустит всю первую половину сезона. Потом пошли слухи о возможном появлении на «Гран-при». Но и то вероятность называли минимальную. Какое же было удивление найти ее имя в списках мало значимого челленджера Shanghai Trophy уже в начале октября, всего через неделю после интервью отца о травме. Затем стало известно, что врачи просили не форсировать подготовку и дать организму отдохнуть. Но Элизабет решила рискнуть, и риск привел к еще одному рецидиву. В Китае спортсменка едва доехала до конца произвольной и дальше о выступлениях по ходу сезона не могло уже быть и речи. Есть мнение, что одной из причин заявиться на турнир в Шанхай были хорошие призовые при практически полном отсутствии каких-либо конкурентов. Так или иначе подобный ход стоил Турсынбаевой очень дорого и поставил чуть ли не крест на ее карьере.

Была вынуждена уехать в Канаду к Орсеру только из-за российских законов

Поэтому говорить о том, что в скомканном закате ее пути в спорте виноваты только Этери Тутберидзе и Сергей Дудаков, чьи методики подготовки элементов ультра-си очень рискованны, будет не совсем справедливо. Вернуть четверной в 19 лет и с нуля выучить тройной аксель — это задача архисложная и с огромными рисками. Но и родители, а также представители Федерации фигурного катания Казахстана, которые, по различным сведениям, были инициаторами заявки на злополучный челленджер в Шанхае, сыграли не меньшую роль в ее трагедии. Турсынбаева долго добивалась того, чтобы ее воспринимали всерьез, чтобы момент славы для нее завершился всего лишь одним турниром. Пускай и историческим. Ведь за год до важнейшего в жизни Элизабет ЧМ-2019 на постолимпийском мировом первенстве она становится 11-й. Неплохой результат, но не по мнению Татьяны Тарасовой. Делать в женском одиночном казахстанской фигуристке больше якобы нечего, а с подобной миниатюрной комплекцией было бы здорово перейти в парное катание.

Турсынбаева ответила достойно, заявив, что сама будет решать свою судьбу без оглядки на чужое мнение. Но на перемены после ЧМ-2018 она все-таки решилась. Вернулась из пятилетней командировки в Канаде у Брайана Орсера к Этери Тутберидзе. Собственно, она и так планировала это сделать. У Элизабет всегда были отличные отношения с Тутберидзе, как и у ее родителей. Единственная причина, по которой в 2013-м ей пришлось переехать в Торонто, — запрет российских властей на сотрудничество отечественных тренеров с иностранными спортсменами. Исключений запрет не предусматривал, и в потенциальные конкуренты наших на домашней Олимпиаде попала даже маленькая девочка из Кызылорды. Турсынбаева уехала, но на мажорной ноте и даже за океаном поддерживала связи с «Самбо-70». И несколько раз приезжала в Москву на каток «Хрустальный». Переходу в 2016-м или 2017-м, когда запреты уже сняли, помешала подготовка к Играм в Пхенчхане. Менять тренера перед Олимпиадой, по мнению Элизабет, было неправильно, поэтому решение отложили на постолимпийское межсезонье.

Пока все ждали первого в истории квада от Щербаковой или Трусовой, выскочила Элизабет

Так Турсынбаева стала первой возвращенкой к Тутберидзе — в будущем этот тренд станет массовым. На нее же мало обращали внимания. Во-первых, в 2018-м она была не так уж известна, во-вторых, сведущие люди знали, что конфликтов между ними не было, а следовательно, и в обратном трансфере нет ничего удивительного. Восхитило другое — в какие сроки команда Этери восстановила Элизабет четверной. Строго говоря, сальхов Турсынбаевой — это не совсем достижение Сергея Дудакова. Впервые исполнила квад казахстанка еще в Торонто в 2017-м. Есть архивные видео из Cricket Club, где Элизабет исполняет прыжок как сольно, так и каскадом в прогоне программ. До конца не известно, по какой причине до проб на соревнованиях дело так и не дошло, но элементом она уже владела. После возвращения к Тутберидзе нужно было всего лишь на уже наработанной базе достичь стабильности и подготовить удобную для четверного произвольную.

С первого раза квад не пошел. Попытки были на чемпионате четырех континентов, универсиаде — Турсыбаева рисковала, падала и проигрывала. Но с каждым следующим прокатом к ней приходило чувство уверенности, которое и помогло ей в марте 2019-го в Сайтаме. Переполненная Super Arena и так была наэлектризована после выступлений Евгении Медведевой и обожествляемой в Японии Алины Загитовой. От фигуристки из Казахстана, пусть и представляющей самую успешную школу мира, вряд ли ждали фурора, но четверной в заявке дарил надежду на интригу. И вот они — несколько секунд, которые навсегда вписали Турсынбаеву в историю. Пока фанаты считали, кто первым сделает четверной на взрослом уровне — Александра Трусова или Анна Щербакова, и прикидывали, как им сформировать календарь, чтобы вписать себя в Книгу рекордов Гиннесса, внезапно врывается Элизабет. Причем так эпично — не на пустой арене предсезонной водокачки, а в невероятной атмосфере последнего доковидного ЧМ.

Хотела выступить в Пекине, теперь будет развивать спорт в Казахстане

Надежда, что мы все-таки еще увидим Турсынбаеву в деле, все еще была. В прошлом сезоне она прошла реабилитацию в Европе и долго восстанавливалась. К весне стала выходить на лед и в апреле 2021-го впервые за два года появилась на публике. Дело было в Казани на первом прогоне шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду». Она исполнила лирическую программу без прыжков, но главным был сам факт возвращения. Перед стартом этого сезона Элизабет заявилась на «Гран-при России» в Сочи и всерьез рассчитывала побороться за участие на Олимпиаде в Пекине. О борьбе за высокие места, вероятно, речь уже не шла. И здоровье уже не то, да и за время отсутствия Турсыбаевой в мировом топе конкуренция в женском одиночном достигла нереального уровня. Однако сама возможность представить свою страну на главном старте четырехлетия в любом случае выглядела достойной целью для того, чтобы возобновить полноценные тренировки.

Увы, даже облегченные программы давались Турсынбаевой тяжело, и на днях пришлось признаться сначала самой себе, а затем и всем — со спортом теперь точно пора завязывать. Стрессовый перелом и проблемы с опорно-двигательным аппаратом не смогли до конца решить как немецкие специалисты, так и лучшие врачи из Научно-исследовательского института спорта и спортивной медицины РГУФКСМиТ. «Многие из вас знают, что моя спина беспокоит меня на протяжении долгого времени. К сожалению, побороть эту травму до конца мне так и не удалось, в связи с чем полноценные тренировки стали невозможны», — призналась спортсменка. Она остается сейчас в Казахстане и теперь будет развивать фигурное катание в своей стране уже в другом качестве. Вероятно, она могла бы упереться и, превозмогая боль, все-таки выступить на Олимпиаде. Но один раз она уже пренебрегла советами врачей. Второй раз последствия наверняка были бы гораздо серьезнее.