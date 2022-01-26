Русского тренера гонят из Казахстана. Чем соседям не угодил Воронов?

Перед Олимпиадой в казахстанской сборной и федерации по фигурному катанию раскол.

Еще несколько лет назад казахстанская сборная в фигурном катании была силой, с которой надо считаться. С тоской на душе сразу вспоминаешь бронзового призера Сочи-2014 Дениса Тена, убитого на улице грабителями через четыре года. Затем была Элизабет Турсынбаева с историческим четверным сальховом на чемпионате мира-2019. Серебро означало, что на следующий турнир Казахстан может привезти сразу трех одиночниц. Теперь же казахстанские тренеры перебрасываются открытыми письмами с призывом сменить власть, а Турсынбаева жестко критикует положение дел. Что произошло?

На Олимпиаде казахстанцев не будет

Ковидные годы Казахстан прожил ужасно. Турсынбаева после тяжелых нагрузок в группе Этери Тутберидзе дальше того серебра не ушла и завершила карьеру. Новых имен не появилось. Казахстанским фигурным катанием де-факто стала руководить мать Дениса Тена Оксана, и минувшей осенью она пригласила в сборную Сергея Воронова. Молодой специалист до этого работал только с парой Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

Воронов получил пост главного тренера сборной Казахстана, но особых успехов у Казахстана в олимпийском сезоне не было. Главную борьбу — за олимпийскую путевку на Nebelhorn Trophy — подопечный Воронова Диас Жиренбаев проиграл в пух и прах, а лучший казахстанец ученик Алексея Урманова Михаил Шайдоров туда не поехал.

На минувшей неделе в Таллине прошел чемпионат четырех континентов, на котором Шайдоров выступил отлично, став пятым и набрав 234,67 балла. Этого легко бы хватило, чтобы добыть олимпийскую путевку на Небельхорне.

Турсынбаева и казахстанские тренеры недовольны

Вот как произошедшее прокомментировала Турсынбаева:

— Ребята, Михаил Шайдоров и Диас Жиренбаев, вы большие молодцы. Михаил, ты доказал, что смог бы достойно представлять нашу страну на Олимпиаде, но, увы, по моим предыдущим сторис можно понять, что у нас не так все гладко сейчас обстоит в ФК (фигурном катании. — Прим. «СЭ»). Очень жаль, что тебя лишили возможности даже отбора на Олимпиаду. Но у тебя все впереди, я рада, что ты не раскисаешь и продолжаешь показывать хорошие результаты.

Она также поделилась постом с открытым письмом членов тренерского совета казахстанской федерации, которые пожаловались на давление со стороны Тен, двойные стандарты в отношении к подопечным, а также раскритиковали Воронова (орфография и пунктуация сохранены):

— Никто не оспаривает спортивных заслуг данного спортсмена, но, как тренер, он себя не проявил в РФ и не имеет тренерской категории. Он занимается исключительно учениками «Фонда Д. Тен», а это два спортсмена из шестнадцати. (!)

Шайдорова, по словам авторов письма, лишили финансирования и возможности поехать на NebelhornTrophy и побороться за олимпийскую путевку.

Теперь понятно, почему на чемпионате четырех континентов Воронов в разговоре со мной так нехотя обсуждал Турсынбаеву и ситуацию в казахстанской сборной.

Шайдоров пропустил олимпийский отбор не из-за проблем с финансированием

За комментариями «СЭ» обратился к непосредственному тренеру Шайдорова и сборной Казахстана Алексею Урманову, который в свое время тренировал и Воронова.

— Хорошо, что вы мне позвонили, чтобы не было испорченного телефона, — сразу сказал олимпийский чемпион 1994 года. — Те слова Турсынбаевой, которые вы процитировали, не совсем соответствуют действительности. Михаил, который 3,5 года у меня занимается, был травмирован, он с травмой выступал на чемпионате мира в Стокгольме. После того как мы там не совсем удачно выступили, не отобрались в произвольную программу, мы вернулись домой и занялись лечением. Он достаточно много пропустил. Когда встал вопрос, успеет ли он до Оберстдорфа набрать форму для отбора на Олимпиаду, ваш покорный слуга сказал: боюсь, не сможет, не успеет. Это нами было принято решение не участвовать в отборочном турнире.

— Турсынбаева открыто намекает, что вам ставили палки в колеса в федерации.

— Пускай она намекает на что угодно, это ее дело, а я вам рассказываю реальную ситуацию. Мы сказали федерации, что просто не успеем. Это было действительно так. Потом мы подготовились к единственному этапу юниорского «Гран-при», Михаил выступил хорошо, он мог бы попасть и в финал, если бы участвовал в двух этапах. Я просто адекватно оценивал ситуацию. Форсирование подготовки перед чемпионатом мира привело к не очень хорошим последствиям. Я стараюсь бережно относиться к своим спортсменам, чтобы они были в адеквате, получали меньше травм. Мы сейчас не знаем на сто процентов, но мне кажется, что Мишка в той форме, в которой был, не попал бы в шестерку, отбирающуюся на Олимпиаду. Его Игры, надеюсь, следующие, а пока с удовольствием будем болеть за наших.

— С федерацией у вас нормальный контакт? А то тут открытые письма уже выходят недовольные.

— Ну... Давайте не будем это комментировать. Есть, конечно, сложности, но на чемпионат четырех континентов нам все оплатили, мы выступили успешно и не за свой счет, а за счет федерации, которая обещала и все сделала. Мы идем шаг за шагом, каждый турнир стараемся сдвинуть ситуацию.

— А с Сергеем Вороновым, который главный тренер сборной?

— У нас тоже хорошие отношения, прекрасно общались, летели вместе обратно с турнира. Мне показалось, Сергей очень искренне поздравил меня и Мишку с пятым местом.

Остается добавить, что в комментарии matchtv.ru сам Воронов ответил на обвинения в том, что не проявил себя, так:

— Начнем с того, что я не так давно завершил спортивную карьеру. И когда мог себя проявить, наверное, я работал с Максимом Траньковым, помогал паре Тарасова/Морозов. Как я себя проявил? Наверное, за них результаты говорили. Больше я ничего не хочу говорить. Потому что все остальное не имеет смысла для обсуждения, — сказал тренер.

Получит ли он дальнейший опыт и возможность проявить себя в Казахстане — вот вопрос.