«Алена еще в игре!» Плющенко объяснил результат Косторной последствиями коронавируса

Чемпионка Европы неудачно выступила в короткой программе в финале Кубка России, но все еще сохраняет шансы на путевку в Стокгольм.

Кубок России. Финал. Короткая программа. Женщины

1. Камила Валиева — 88,71

2. Дарья Усачева — 79,12

3. Елизавета Туктамышева — 77,74

4. Майя Хромых — 73,77

5. Анна Фролова — 71,46

6. Алена Косторная — 70,14

Тренер фигуристки Алены Косторной Евгений Плющенко прокомментировал прокат подопечной на финале Кубка России. После короткой программы Алена идет на шестом месте (70,14 балла) и проигрывает 7,6 балла Елизавете Туктамышевой, с которой борется за попадание на чемпионат мира. Косторная не выступала с «Гран-при России» в середине ноября, где уступила Елизавете около трех баллов.

Отвечая на вопросы корреспондента «СЭ», Плющенко отметил последствия коронавируса у спортсменки и признал, что полученные оценки заслужены фигуристкой.

— Евгений Викторович, есть официальная оценка выступления Алены — 70,14. Какова ваша?

— Хочу сказать, что Алена после ковида до сих пор не может восстановиться, и она все равно пошла выступать. Я хотел ее снимать с соревнований, но она сказала, что будет выступать до конца. Она пошла соревноваться, бороться. На сегодняшний день то, что она показала, — вот, таковы последствия ковида. Но она молодец, что все равно вышла соревноваться. Она хочет биться, поехать на чемпионат мира. Завтра еще один день, будет делать все возможное. А те оценки, которые поставлены, — значит, она их заслужила. Это не лучший ее прокат. Каждый переносит ковид по-своему, у нее такие последствия.

— В начале года вы говорили, что вроде бы восстановление прошло успешно. Получается, все-таки нет?

— Да, все еще сказывается. У нее после ковида была жесткая ангина, снова лечилась. Получается, пока она не может восстановить былую форму. Ангина была три недели назад.

— Алена вышла с новой программой, показалось, что было сыро. Ее тоже недавно начали вкатывать?

— Да, программа новая, ее поставили сразу после ковида. Но, мне кажется, здесь не в этом дело. Новая программа — отличная, старая — тоже. Просто она не в состоянии из-за здоровья. Надеюсь, все это мы переживем, переборем. Поэтому завтра есть еще один день, нужно выступать, показывать, на что ты способен. Без соревнований — это путь в никуда.

— Но произвольная программа же длиннее короткой. Есть опасения?

— Это большая проблема. Поэтому будем обсуждать с Аленой, как она себя чувствует. Она хочет идти до конца, так говорит. С Сережей Розановым мы это обсуждали, я предлагал, что, может, тогда этот сезон нужно полностью пропускать, раз такая история, Она ответила: «Я доеду, я буду бороться». Мы пошли навстречу спортсмену, дали зеленый свет.

— Она остается в игре, на ваш взгляд?

— Остается, конечно! Семь баллов всегда отыгрываются. Сможет ли она откатать — вот вопрос. Да, были прокаты на тренировках, она катала и целиком программу. Если бы мы не видели, что она может это делать, сняли бы с соревнований. Но она может, в принципе, это сделать — откатать программу. Но соревнования соревнованиями, а тренировка — это тренировка. Все прекрасно понимаем. Вот такая вот у нас напасть с Аленой произошла, что она переболела очень сильно.

— Есть вероятность снятия?

— Будем обсуждать это с Аленой, общаться с врачами. Надеюсь, что она будет кататься.