Камила Валиева и Дарья Усачева из группы Тутберидзе снова заняли первые две строки, но главная интрига — в том, кто получит путевку на главный турнир сезона в Стокгольм

Кубок России. Финал. Короткая программа. Женщины

1. Камила Валиева — 88,71

2. Дарья Усачева — 79,12

3. Елизавета Туктамышева — 77,74

4. Майя Хромых — 73,77

5. Анна Фролова — 71,46

6. Алена Косторная — 70,14

Мужчины

1. Евгений Семененко — 94,95

2. Андрей Мозалев — 93,83

3. Петр Гуменник — 88,09

4. Роман Савосин — 87,36

5. Артем Ковалев — 85,61

6. Алексей Ерохов — 85,29

В финале Кубка России, как и два года назад, снова решается судьба путевок на чемпионат мира. В 2019-м в женском одиночном катании в Великом Новгороде победила Евгения Медведева, а Елизавета Туктамышева после пневмонии не смогла идеально откататься. Сейчас — практически аналогичная ситуация, только главная соперница чемпионки мира — чемпионка Европы Алена Косторная. Обе девушки переболели коронавирусом после «Гран-при России», но ученица Евгения Плющенко восстанавливалась дольше. И вот в «Мегаспорте» произошла очередная встреча фигуристок.

Туктамышева — главный претендент на чемпионат мира

Из претенденток на чемпионат мира первой выступала Елизавета Туктамышева. Зал в первой разминке был явно на ее стороне — приветствовали фигуристку даже больше, чем Камилу Валиеву. Тройной аксель, идеально получавшийся на тренировках, в который раз оказался с ошибкой на выезде. Правда, сняли за это не так много. За каскад лутц + тулуп пришлось побороться — без «бабочек» и падений, но с недокрутом на тулупе, из-за чего техническая оценка понизилась почти на два балла. Зато опять неплохие компоненты — и почти 78 баллов в сумме. С идеальным прокатом можно было бы уходить за 80.

Камила Валиева свое выступление начала с тройного акселя. Получилось настолько легко, что еще долгое время спорили, не двойной ли это. Единственная помарка была на выезде с тройного лутца в каскаде — в какой-то момент даже показалось, что чемпионка мира среди юниоров не сможет доделать элемент. Но она собралась и прицепила тулуп. В сумме Камила набрала почти на 10 баллов больше Туктамышевой — в первую очередь благодаря огромным плюсам на всех элементах и высоким компонентам.

Дарья Усачева пока оправдывает статус теневого фаворита Олимпийских игр — она без элементов ультра-си в очередной раз обогнала чемпионку мира Туктамышеву. Но самое интересное, что у нее примерно такие же оценки за компоненты, как и у Лизы, — пока что все дело только в плюсах за элементы.

Косторная не справилась с программой и расплакалась

Интрига женской части соревнований — выступление Алены Косторной, которую никто не видел с этапа «Гран-при» в Москве. Чемпионка Европы успела сменить обе программы — в короткой у нее «Зима» Вивальди. Новое сине-голубое платье и классическая музыка вполне могут быть подходящими для Косторной, но пока что постановка выглядит абсолютно сырой. Владение коньком у Алены все еще на высочайшем уровне, но самой программы нет. Не получился и фирменный каскад тройной флип + тройной тулуп — плохой выезд с первого прыжка, а второй только двойной. Дорожка снова была откатана только на второй уровень, что нехарактерно для Косторной прошлого сезона. После выступления у Алены не получалось сдержать слезы — она и не стала давать комментарии СМИ, хотя обычно это делает с удовольствием.

Елизавета Нугуманова, которая стала третьей среди взрослых фигуристок на чемпионате России, в финале Кубка России откаталась неудачно — три недокрута и тот же второй уровень на дорожке шагов.

Провал Алиева

Короткие программы мужчин закончились неожиданным лидерством победителя первенства России среди юниоров Евгения Семененко. И теперь теоретически на чемпионат мира могут поехать сразу два ученика Алексея Николаевича Мишина — по итогам чемпионата страны туда уже отобрался Михаил Коляда.

Среди претендентов на вторую путевку были чемпион Европы Дмитрий Алиев и звезда Кубка Первого канала Марк Кондратюк. Но сейчас они пока на восьмом и девятом местах с несколькими ошибками в прокатах. Алиев вообще получил космические компоненты — почти на два балла больше, чем Михаил Коляда на турнире в Гааге, хотя выступление получилось ничуть не лучше.

Еще один ученик Евгения Рукавицына Макар Игнатов неудачно исполнил коронный четверной риттбергер и пока что остался на седьмом месте. А вот Марку Кондратюку не хватило чистоты исполнения элементов — фигурист даже пошутил, что это потому, что за него не болела Евгения Медведева. Двукратная чемпионка мира обещала завтра прийти и поддержать Марка.

Произвольные программы состоятся в воскресенье. Начало соревнований — в 14.00 по московскому времени.