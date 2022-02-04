Шикарный особняк в Подмосковье и бурная личная жизнь. Сколько зарабатывает и где живет Евгения Медведева

История о том, как сейчас живет фигуристка.

Евгения Медведева — одна из самых популярных фигуристок России и мира. В 2019 году спортсменка попала в топ-40 самых успешных звезд нашей страны до 40 лет по версии Forbes. Тогда ее доход составлял 0,7 миллиона долларов. Сейчас заработок значительно увеличился: рекламные контракты, ледовые шоу и соцсети. Расскажем, как зарабатывает и где живет серебряный призер Олимпийских игр.

В свои 22 года Медведева считается завидной невестой. СМИ постоянно приписывают ей романы. Например, недавно девушка принимала участие в телевизионном проекте «Ледниковый период», где каталась с тиктокером Даней Милохиным. В последнем выпуске после проката пара поцеловалась. Также многочисленные фанаты были рады увидеть Евгению в новом клипе Милохина и Николая Баскова, но молодые люди продолжают утверждать, что между ними только дружба. И пока поклонники гадают, что между ребятами, Женя вовсю осваивает свой новый особняк в Одинцово.

Сколько зарабатывает фигуристка

Фигуристы получают зарплату, которая варьируется от 30 тысяч рублей и выше. Ее размер зависит от статуса фигуриста. Министерство спорта выплачивает Медведевой около 120 тысяч рублей ежемесячно.

Участие в шоу — хороший заработок. Илья Авербух признался, что за один выход программы «Волшебник страны Оз» фигуристам платят около 200 тысяч рублей. Медведева как серебряный призер Олимпийских игр получает намного больше. «Спорт Бизнес Online» рассекретили коммерческую тайну — за один выход ей платят около 7 тысяч евро.

Самые прибыльные для фигуристов шоу проходят в Японии и Канаде, там платят больше всего. В Европе и Азии девушки получают одинаково: примерно 10 тысяч долларов. Все суммы указаны без учета налогов, а также отчислений тренерскому штабу. Если раньше Брайан Орсер, с которым работала девушка, процент с учеников не брал, то Этери Тутберидзе получает процент.

Значительную часть прибыли также приносят рекламные и спонсорские контракты. В России Евгения Медведева имеет сотрудничество с Nike, брендом Pantene Pro-V. Еще представляет K-Pop в России от телеканала МТV.

Женя — большая фанатка корейской поп-музыки, как заявил ее агент, она счастлива быть амбассадором проекта. Спортсменка получает большое удовольствие, делая посты, а также скидки для них. Евгению любят в Японии, поэтому у нее много рекламодателей в Стране восходящего солнца.

Так, она стала официальным представителем полезных напитков Rivaland и аниме-студии Aniplex. По данным специалистов, Медведева заработала минимум 15,75 миллиона рублей. Еще она зарабатывает на рекламе в своих социальных сетях. В Instagram на Медведеву подписано больше 1 миллиона фолловеров, а в TikTok — уже 2 миллиона.

Один рекламный пост стоит 400 тысяч рублей, за шесть месяцев она выкладывает около 10 постов. Женя берет за рекламу от японских брендов больше, чем сама Ольга Бузова, — свыше 500 тысяч рублей.

Евгения Медведева имеет собственный мерч. Теперь поклонники по всему миру могут приобрести футболки, толстовки и аксессуары от известной фигуристки. Сайт доступен на русском, английском и японском языках. Но доставка осуществляется по всему миру.

В магазине не так много единиц: футболки, худи, чехлы на телефон, сумка для сменки, ручки, ежедневник, бутылка для воды и обложки на паспорт. В основном на товарах изображена сама Евгения. Недавно девушка выпустила коллаборацию с популярным блогером Стасом Круглицким, наиболее известным как Сантана. Цены на товары средние: футболки — две тысячи рублей, толстовки — до пяти тысяч.

На что тратит деньги

Профессиональный спорт подразумевает не только доходы, но и большие траты. Оплачивать приходится многое: от тренировочной одежды до оплаты самих тренировок. Федерация оплачивает только билеты на главные старты и серию «Гран-при», остальные расходы ложатся на самих спортсменов. Так как Евгения продолжает тренироваться, расходы она оплачивает сама.

Когда Женя тренировалась в Канаде, оплачивала почасовую работу тренера. Несколько лет назад Орсер за работу брал 100 долларов в час, сейчас сумма не уточняется.

«Брайана я сама оплачивала, кто бы что ни говорил. Были статьи, что мне по 6 миллионов рублей в месяц выделяют на Брайана. Я бы очень хотела, мне бы очень сильно это упростило жизнь. Я просто сидела и думала: где же мои 6 миллионов в месяц, а? Можно, пожалуйста? Нет, мы все сами оплачивали.

У Брайана на каждого спортсмена одна стандартная цена: 100 долларов в час — и они неизменны, это все, что он берет за свою работу», — сказала Медведева на YouTube-канале Fametime TV.

Получается, что Медведева за 18 месяцев тренировок в Торонто и сопровождение на турнирах отдала 250 тысяч долларов (около 19 миллионов рублей).

В одном интервью спортсменка призналась: «Я не трачу свою прибыль на что-то такое, к примеру, одежду, что приду куплю, надену пару раз, и будет пылиться у меня в шкафу, но эта вещь стоит 100 тысяч рублей. Я вообще не про это. Я легко транжирю заработанные деньги. Могу сшить костюм для показательного номера, который еще не поставлен. И потом он просто висит в шкафу. Еще могу сходить в неоправданно дорогой ресторан. Потратить большую сумму на блюдо ради любопытства, просто узнать его вкус. Деньги для меня — это возможности».

Она любит баловать своих родных и близких: «У одного моего знакомого был день рождения, и я решила сделать очень серьезный подарок. Настолько дорогой, насколько я могла себе позволить на тот момент. Это был не мой молодой человек, просто друг. Я купила ему запонки люксового бренда».

Особняк Медведевой в Подмосковье. Первый канал

Особняк в Подмосковье

В 2020 году Евгения обзавелась собственной жилплощадью. Шикарный особняк из красного кирпича расположен в ближайшем Подмосковье, в районе Одинцово. Здесь она поселилась вместе с мамой и бабушкой, которая накануне Нового года умерла.

Фигуристка посвящает большое количество времени созданию уюта и красоты. Рядом с домом высажена яблоня, из плодов которой мама спортсменки печет шарлотку, вдоль дома — туевые деревья. Внутри особняк выполнен в классическом стиле в белых и бежевых тонах.

Особняк Медведевой в Подмосковье. Первый канал

Медведева уже успела принять участие в программе Первого канала «На дачу!», где дизайнеры помогли облагородить участок возле дома. Так у нее появилась беседка в скандинавском стиле с зоной для гриля и конструкция для дров, выполненная в форме олимпийских колец. Остальное уличное пространство было выполнено в японском стиле.

Медведева была довольна результатом: «Так здорово, здесь так много места! Сразу видно, что много народу поместится. Мы очень ждали открытия этого уголочка, который появился благодаря вам».