Реклама, шоу и президентская стипендия: сколько зарабатывает Алина Загитова

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова последние несколько лет регулярно упоминается в СМИ. Но пишут уже давно не про ее спортивные успехи, а про звездную жизнь.

Ученица Этери Тутберидзе успела попасть на обложку Cosmopolitan, поступить в престижный вуз со скромными баллами по ЕГЭ, стать телеведущей, и сразу на Первом канале, принять участие в ледовых шоу за большие гонорары. Расскажем, сколько и как зарабатывает фигуристка.

У Алины Загитовой разные источники дохода. В конце 2021 года фигуристка зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя. ИП включает разнообразные виды деятельности, например: «Деятельность рекламных агентств», «Деятельность в области художественного творчества», «Деятельность в области фотографии», «Деятельность спортивных объектов» и другие. Фигурное катание — малооплачиваемый вид спорта в нашей стране. Но Загитова смогла стать лидером по уровню доходов в женском фигурном катании.

По данным Forbes, за 2020 год спортсменка заработала 1,1 миллиона долларов. Причем заработок за спортивные достижения составил всего лишь 25 тысяч долларов. А после паузы в спортивной карьере этот источник доходов уменьшился. Но Алина от этого только выиграла, ведь у нее появилось время на участие в телевизионных проектах и ледовых шоу, которые хорошо оплачиваются. Но основной доход приносят рекламные контракты.

Фигурное катание не дает возможности хорошо заработать. Победа на чемпионате мира оценивается в 64 тысячи долларов, а в финале «Гран-при» — 25 тысяч долларов. Также есть особенности календаря. Если в некоторых зимних видах коммерческие соревнования проходят один раз в 1-2 недели, начиная с осени и заканчивая весной, то здесь максимум 3-4 турнира в первой половине сезона. Это два этапа «Гран-при», финал, но только для шести лучших в каждой дисциплине. А на чемпионат Европы и на чемпионат мира попадают только два-три спортсмена (или пары) от страны. Серия Challengers выплачивает очень маленькие гонорары — 4 тысячи долларов за победу, да и деньги переводят только по итогам сезона. Получается, что возможная сумма дохода за соревнования составляет не более 146 тысяч долларов. Важно отметить, что все суммы указаны до вычета налогов и уплаты денег тренерам и федерации.

Загитова до сих пор имеет право на ставку члена сборной России, поскольку официально не завершила карьеру. Но сумма у спортсменов разная: от 20 до 120 тысяч рублей ежемесячно. После Олимпиады в Пхенчхане Алина получает зарплату и президентскую стипендию в 72 тысячи рублей в месяц.

Реклама

Доход от рекламы составляет больше половины от общего заработка Загитовой. И несмотря на то что информация о конкретных выплатах не разглашается, эксперты Forbes считают, сумма договора варьируется от 100 до 200 тысяч долларов.

Алина сотрудничает с такими брендами, как Puma, Shiseido, Airweave, Twinset. Принимает участие в рекламных кампаниях Aqua Minerale, Сбербанка и «Аэрофлота».

Валерия Ананич, PR и маркетинг-менеджер направления RTF & Basketball, PUMA Россия, призналась:

«Конечно, Puma не изготавливает коньки, но в нашей стране фигурное катание — это топ по уровню интереса. Мы имели различные варианты, но в случае с Загитовой ценности нашего бренда полностью совпали с имиджем амбассадора. Алина уверенная в себе, открытая, умная, веселая, из нее идет суперпозитивный вайб. Она действительно SuperPumaWoman. Мы были удивлены, что кроме возрастных людей фигурное катание смотрят как раз те, кто нам нужен, — девочки и мальчики с 10 до 16 лет. Младшие родственники той самой возрастной аудитории».

Загитова с 2018 года является послом японской косметической марки Shiseido. Чемпионка в красной (цвет бренда) балетной пачке сразу привлекла к себе внимание президента компании. Сотрудничество заключалось в присутствии на мероприятиях и подготовкой образов для своих программ. Сейчас же спортсменка принимает участие в промокампаниях совместно с актрисой Бибари Маэда из Японии, актером Хуан Сюанем из Китая и моделью Лорен Вассер из США.

Алина сотрудничает с рекламным агентством Cyber Media, которое тщательно выбирает, с кем подписывать контракты. Ей поступают различные предложения от букмекеров до ювелирных брендов, но для работы девушка ориентируется на свой график.

Решение фигуристки взять паузу в карьере насторожило компании. Как правило, в договорах со спортсменами прописывают пункт о расторжении в случае окончания профессиональной карьеры. Пока Алина не потеряла ни одного контракта.

Шоу

Алина Загитова. Федор Успенский, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Участвовать в различных шоу оказалось выгоднее, чем выступать на официальных соревнованиях. Большая армия фанатов старается не пропускать ни одного выступления своей подопечной и готова даже за это платить. Это понимают и организаторы, предлагая более выгодные условия фигуристке в сравнении с другими.

Сайт Единой информационной системы в сфере закупок разместил информацию о гонорарах, которые получили за участие в ледовом шоу «Влюбленные в фигурное катание». По его данным, Алина Загитова получила 357 504 рубля (по 119 168 рублей за каждую из трех смен). Шоу проходило один день.

Татьяна Навка для своего шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств» не скупилась на оплату популярной спортсменки. Стало известно, что один такой выход на лед обошелся в 10 тысяч долларов. Такую сумму обычно получают лишь именитые фигуристы в крупнейших постановках Европы и Азии. Общая сумма Алины за шоу «Спящая красавица» составила около 150 тысяч долларов (9,144 миллиона рублей). Эта сумма без 13% налога на доход физического лица. По правилам действующие спортсмены обязаны заплатить Федерации фигурного катания на коньках России и тренерскому штабу Тутберидзе. Сумма отчислений составляет 50% от заработанных средств. Таким образом Загитова получит лишь 4 миллиона рублей. В декабре 2021 года в рамках всемирной выставки «Экспо» в Дубае приглашение получила Навка со своим шоу. По данным официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок, Загитовой заплатили за два выступления 1 282 000 рублей. К слову, деньги выделялись из федерального бюджета Российской Федерации на выполнение государственного задания.

Помимо ледовых шоу в России Алину приглашают и в другие страны. Подобные мероприятия популярны в Швейцарии и Японии. В Швейцарии фигуристка получает аналог 2 миллионов рублей, так как подоходный налог превышает наш в два раза. В Стране восходящего солнца выплаты в разы больше, японцы очень любят подобные шоу и, в частности, Загитову.

Алексей Ягудин и Алина Загитова. Дарья Исаева, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Также Загитова принимает участие в телевизионном шоу «Ледниковый период», но в качестве не фигуристки, а телеведущей. Несмотря на частую критику своей работы, Алина не отказалась от работы и во втором сезоне. По ее словам, ей интересно работать в кадре, а также в качестве комментатора. К тому же в «Ледниковом», по слухам, платят очень хорошо.

Новая квартира в Ижевске

Собственной недвижимостью фигуристка пока не обзавелась. Большую часть времени Загитова проживает с родителями в Казани, где работает ее отец — хоккейный тренер. Там же она провела пандемию.

В 2018 году японский телеканал снял ужасные условия проживания фигуристки. Девушка делила однокомнатную квартиру с бабушкой, младшей сестрой и домашними животными (две шиншиллы и кот). Съемная квартира находилась недалеко от «Хрустального», где тренируется девушка.

Жилой комплекс.

После интервью ижевские власти (Алина родом из Ижевска) подарили фигуристке четырехкомнатную квартиру в новом ЖК. Стоимость жилплощади составляет 8 миллионов рублей. Алина подарила квартиру родителям, ее мама до сих пор владеет бизнесом на родине и много времени проводит там.