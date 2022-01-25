Российских фигуристок-юниорок уничтожают в соцсетях после первенства России. Что они сделали?

Невероятная история про хейт в фигурном катании, который пробил очередное дно.

Вчера с необычным постом в Instagram вышла 14-летняя российская фигуристка вице-чемпионка России среди юниоров Софья Самоделкина. Несколько дней с ее соцсетями творилось что-то необъяснимое — пропали абсолютно все записи за все время.

Самоделкина лишилась соцсетей из-за комментария

А в понедельник вечером она написала следующее:

— Дорогие мои подписчики, болельщики, я вас всех очень люблю, уважаю и благодарю вас за вашу искреннюю поддержку. На данный момент я временно приостановила доступ к своей страничке в Instagram в связи с тем, что после моих интервью на первенстве России среди юниоров мне поступило много негативных сообщений. Не понимаю, чем это вызвано, нужно время все обдумать. Спасибо за понимание.

Звучит грустно. Что же вызвало множество негативных сообщений? Объяснение приводит сама Софья — это общение с журналистами в микст-зоне после выступления на первенстве. Журналистов любят обвинять во всех грехах, но здесь ну очень сложно к чему-то подкопаться. Вот как звучала самая острая реплика фигуристки в Саранске:

— Смотрю со стороны на противостояние Плющенко и Тутберидзе, но я за команду Давыдова. За ЦСКА! Мы не конфликтуем ни с кем, бывает, слушаем со стороны эти скандалы и прикалываемся над ними. Мне не обидно, что я мимо этих разборок, пока другие спорят, прокладываем себе дорогу.

Софье, разумеется, не самой в голову взбрело рассказать свое отношение к двум группам — вопрос задал журналист. Да, с остринкой, но никак не провокационный и не некорректный. 14-летняя фигуристка прекрасно на него ответила. С одной стороны, как спортсменка-максималистка, с другой — запоминающимся образом.

Но в итоге... По Instagram среди определенных фанатов разнеслась слава о высокомерных словах Самоделкиной (ранее она еще и «молилась на отмену Олимпиады», чтобы попасть на нее по возрасту в следующем году — как посмела!), и фигуристку решили уничтожить. Не будем уточнять, делали это фанаты «Хрустального» или «Ангелов Плющенко» — не так и важно. Но даже стойкой Софе, девушке с характером, пришлось отступить и де-факто лишиться соцсетей. Это сильно.

Что ж, если это так всем нравится, будем получать от фигуристов исключительно слова о том, что они «работают дальше», «ни с кем не борются» и «стремятся к максимуму». Правда, зачем тогда вообще нужны фигуристы — эти фразы мы можем сами себе записать на диктофон и повторять аудио после каждого соревнования.

Получила и подопечная Плющенко

Но Самоделкина оказалась не единственной затравленной. Досталось и другой Софье — Муравьевой. Достаточно зайти на YouTube в комментарии к видео ее произвольной программы на том же первенстве.

(орфография и пунктуация сохранены)

Людмила Горовая: А почему у Софьи оценки за компоненты выше?

Екатерина Петрова: И Плющ ещё че-то на Щербакову свой поганый рот открывал... Надо же за такие прокаты бронзу дать, ужас...

NastasiyaPervaya: Не понятно одно, и это великолепное скольжение, л котором все поют? Вот это на прямых ногах, вот шкребанье по льду скольжение?

Tiger: Вот это посмешище! С проваленными двумя прыжками компоненты как будто мировой рекорд установила!

Спустя какое-то время на атаку начали отвечать примерно так:

Jenya: Взрослые люди, одумайтесь что вы пишете под видео талантливой фигуристки которая только начинает свой путь! Если она не из хрустального то по вашему мнению она не должна получать высокие баллы за компоненты? Перестаньте писать грязь, хоустоглоры , несовершеннолетним,а лучше уйдите из фк и прямиком к психологу.

Ну и на этом фоне комментарии иностранцев на английском с удивлением, что русские умудряются мочить непонятно за что свою же спортсменку.

Муравьева заняла спорное третье место?

В общем-то все болельщики имеют право на свое мнение, и фигуристку какого угодно возраста и национальности могут критиковать за скольжение, «шкребанье» и прочее. Это публичная профессия, а в русских реалиях к таким комментариям даже полезно привыкать с детства. Но с поразительной закономерностью интернет-общественность полоскает представителей одной-двух команд — вот и в данном случае речь идет о ЦСКА и «Ангелах Плющенко», но никак не о «Хрустальном». Да, на чемпионате Европы на давление извне сетовала Анна Щербакова, но сложно даже сравнивать армии болельщиков Елизаветы Туктамышевой и учениц Тутберидзе. Это легко можно будет увидеть по количеству дизлайков к данной статье и комментариях о «проплаченности» материала, конечно, врагами Этери Георгиевны. Куда жестче было противостояние фанов Щербаковой и Трусовой после челябинского чемпионата России декабря-2020.

Пару абзацев о сути и в данном случае. Судя по всему, многие болельщики недовольны тем, что Муравьева заняла третье место на первенстве России, обогнав двух представительниц команды Этери Тутберидзе — Алису Двоеглазову и Аделию Петросян. Софья, несмотря на ошибки и падение, получила самые высокие компоненты 70,41 — это на восемь баллов больше, чем Петросян.

Оценки подопечной Плющенко действительно очень высокие, хотя, если опросить пять наугад выбранных экспертов, уверен, что минимум четыре скажут, что катание Муравьевой — самое взрослое среди всех юниорок. С учетом ошибок — да, оценка несколько завышена. Не будем исключать, что это некий возврат Муравьевой за неприятную и беспрецедентную историю со снятием балла на чемпионате России после протеста из «Хрустального». Но нельзя сказать, что «русской мини-Костнер» накинули лишние пять баллов. Два-три в лучшем случае. Более того — уже объявлено, что состав юниорской сборной будет определяться после финала Кубка России, так что у соперниц Муравьевой будет шанс отыграться.

Над хейтом надо смеяться

Произошедшее — еще одно свидетельство накопившейся в обществе агрессии. Но, естественно, никакими увещеваниями и словами про «давайте жить дружно» ее не снизить. Спортсменам просто надо привыкнуть к этой среде. И пожелать не поддаваться давлению, даже от тренеров и родителей, в духе «абы чего не вышло». Не раз слышал от разных людей, что и Самоделкину, и Муравьеву настойчиво зовут в «Хрустальный». Разумеется, не Этери Георгиевна лично, а, как однажды сказала Алена Канышева, «передают, что не против увидеть».

Но фигуристы — самостоятельные личности и имеют право принимать собственные решения. В том числе, Софьи, вы можете говорить то, что думаете — особенно если подкрепляете это результатом. В вашем случае вопрос подкрепления даже не стоит. Можно, конечно, всего бояться, но тогда фигурное катание будет погружаться все глубже в медиаболото.