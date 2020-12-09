Результаты на Кубка страны отправлены в топку. Что не так с составом на чемпионат России?

Федерация наплевала на собственные же правила, не пустив в Челябинск фигуристов, выполнивших критерии отбора.

Федерация фигурного катания России после недолгого молчания определилась с составами на чемпионат страны. Так как из-за пандемии делать отбор на ЧР через результаты на «Гран-при» не имело смысла (серию раздробили на несколько национальных стартов), отборочным турниром к чемпионату по временному регламенту стал Кубок России. Только в итоге ФФККР столкнулась с проблемой — перед последним этапом снялась практически половина сборной и многие известные фигуристы формально не выполнили норматив для участия на ЧР. Как этот вопрос решила федерация? Очень просто — в который раз решила забыть про собственные правила.

Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Косторная и Туктамышева не выполнили условие попадания на ЧР

Согласно временному регламенту, к участию на чемпионате России допускали только фигуристов, которые участвовали в двух этапах Кубка России и забрали на них необходимое количество очков для попадания в состав. В женском одиночном катании квота — 18 человек. За победу на одном этапе начисляется 18 очков, за второе место 16, за третье 14 и так далее, вплоть до 1 балла за 10 место. Очки за два этапа складываются, а в случае равенство баллов позиция выше у фигуриста, который набрал большую сумму баллов на соревнованиях.

Согласно подсчетам «СЭ», «честный» состав у женщин на ЧР должен был выглядеть следующим образом: Александра Трусова, Анна Щербакова, Камила Валиева, Дарья Усачева, Майя Хромых, Анна Фролова, Софья Самодурова, Ксения Цибинова, Мария Талалайкина, Елизавета Нугуманова, Анастасия Тараканова, Валерия Шульская, Станислава Молчанова, Валерия Костина, Станислава Константинова, Арина Онищенко и Алина Забора.

При этом Алена Косторная, Елизавета Туктамышева, Анастасия Гулякова и Камила Султанмагомедова могли рассчитывать на отбор в топ-18 по баллам, но выступили лишь на одном этапе Кубка России вместо двух.

ФФККР заранее планировала поблажки для лидеров сборной

Правда на итоговый состав к чемпионату России эти «незначительные» нарушения регламента не повлияли. В него вошли все лидеры российской сборной, за исключением Евгении Медведевой, которая не планирует выступать на ЧР из-за травмы и Алины Загитовой, которой вообще похоже большой спорт не интересен.

Всего норматив не выполнили целых 20 человек из состава сборной. Это Медведева с Загитовой, Туктамышева и Гулякова, Ксения Синицына и Алена Косторная. У мужчин: Артур Даниелян, Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, Александр Самарин. В парном катании: Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский. В танцах: Александра Степанова/Иван Букин, Виктория Синицина/Никита Кацалапов и Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро.

И если Туктамышева и Косторная выступали хотя бы на одном этапе Кубка (причем успешно) и набрали высокое количество баллов, то Виктория Синицина / Никита Кацалапов не завершили ни на одного! Вернее, выиграли ритм-танец на втором этапе в Москве, но снялись с произвольного, а на пятый этап не вышли из-за простуды. Ладно их мы хотя бы видели на «Гран-при», где ребята уверенно победили. А что в ФФККР думают о приглашении на чемпионат Александры Степановой и Ивана Букина? Они в этом сезоне вообще не выступали ни на одном турнире и даже на контрольных прокатах в сентябре их не было.

Но теперь в федерации открещиваются от порядков, которые сами же и установили. Якобы, условие с этапами Кубка было придумано ради мотивации спортсменов готовиться к сезону и в руководстве ФФККР сразу понимали, что для лидеров необходимо будет делать поблажки. Просто это не афишировалось. «Надо понять, что мы хотим. Сильный или слабый чемпионат России? Если мы очень хотим соблюсти все правила, то вместо Медведевой поедет девочка, которая никаких шансов на попадание в сборную не имеет и катание которой мало кому интересно», — резко ответил в интервью «СЭ» вице-президент международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник.

Евгения Медведева не выступит в чемпионате России из-за проблем со здоровьем. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Расширить квоту федерация не может — придется двигать расписание

Самая сложная ситуация возникла с женским одиночным катанием, где у нас наибольшее количество талантов. Даже снятие Медведевой не избавило нас от скандала. Турнир на Урале пропустят Арина Онищенко и Алина Забора. Хотя формально они выполнили все критерии для попадания на ЧР: участвовали в двух этапах и набрали необходимое количество баллов.

Онищенко — первая запасная и она может рассчитывать на место в Челябинске в случае снятия кого-то из других спортсменов. Это вполне вероятно — перед пятым этапом Кубка России многие перенесли коронавирус и вряд ли все успеют восстановиться и подготовиться к ЧР. А вот Алина Забора уже не поедет на чемпионат ни при каких обстоятельствах — ее не включили даже в расширенный список.

У мужчин прокатили мимо ЧР Максима Петрова из Татарстана, хотя он был на двух этапах Кубка, в парах — дуэт Мария Ольхова/Сергей Безбородько. Конечно же, вариант с заменой условной парой Ольхова/Безбородько — Бойкову/Козловского или Заборой — Косторную выглядит хоть и правильным с точки зрения закона, но фантасмагоричным. А вот расширить квоту и поддержать старания фигуристов из регионов дополнительными местами на ЧР было бы здорово.

Но тот же Лакерник так не считает. «Они не влезут в расписание, — считает Александр Рафаилович. — Это не десять минут, нет, это и лишняя разминка, и тренировка, а все расписание в упор. Придется продлевать программу на день. Чемпионат России, особенно в условиях показа Первым каналом, должен быть интересен зрителям. И на нем должны быть те, кто катается хорошо».

Лакерник допустил участие на ЧЕ спортсменов вне чемпионата страны

В текущем варианте федерация открыто показывает свою позицию: нам интересны только лидеры сборной, которые ведут борьбу на международной арене. И показывает не самое трепетное отношение к труду тренеров и спортсменов, пусть не из таких успешных в финансовом и спортивном плане школ как «Самбо-70» в Москве или «Звездный лед» в Петербурге, но зато поддерживающих этот вид спорта на плаву за пределами двух столиц.

Фигурное катание в последнее время и так очень сильно подняло планку вхождения, а такими шагами убивается всякая мотивация работать с фигуристами в регионах. Зачем, если твою лучшую спортсменку ведущий представитель ISU называет «девочкой, катание которой никому не интересно?» Тем временем скандал с составом на ЧР — это всего лишь прелюдия к большим разборкам, которые нас ждут перед чемпионатом Европы и финалом Гран-при. ISU твердо намерен провести эти турниры, а значит России нужно будет собирать на них состав. Крайне маловероятно, что с учетом всех болезней в Челябинске выступят все сильнейшие (и выступят успешно). А значит опять пойдут вход дозаявки вне спортивного принципа.

Заявка на чемпионат России

Женщины: Камила Валиева, Анастасия Гулякова, Станислава Константинова, Валерия Костина, Алена Косторная, Станислава Молчанова, Елизавета Нугуманова, Софья Самодурова, Мария Талалайкина, Анастасия Тараканова, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Анна Фролова, Майя Хромых, Ксения Цибинова, Валерия Шульская, Анна Щербакова.

Запасные: Арина Онищенко, Камила Султанмагомедова.

Мужчины: Дмитрий Алиев, Максим Варакин, Петр Гуменник, Алексей Ерохов, Артем Зотов, Макар Игнатов, Владислав Катичев, Артем Ковалев, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Артем Лежеев, Андрей Мозалев, Егор Рухин, Роман Савосин, Александр Самарин, Евгений Семененко, Антон Шулепов, Илья Яблоков.

Запасные: Егор Мурашов, Максим Петров, Даниил Мурзин.

Пары: Юлия Артемьева / Михаил Назарычев, Карина Акопова / Никита Рахманин, Ксения Ахантьева / Валерий Колесов, Анастасия Балабанова / Алексей Святченко, Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, Ясмина Кадырова / Иван Бальченко, Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Диана Мухаметзянова / Илья Миронов, Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин, Аполлинария Панфилова / Дмитрий Рылов, Алина Пепелева / Роман Плешков, Евгения Тарасова / Владимир Морозов.

Танцы: Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро, Софья Карташова / Илья Карпов, Елизавета Кириллова / Марк Чегодаев, Светлана Лизунова / Александр Вахнов, Екатерина Миронова / Евгений Устенко, Аннабель Морозова / Андрей Багин, Влада Павленина / Александр Алексанян, Елизавета Пасечник / Егор Колосовский, Виктория Синицина / Никита Кацалапов, Анастасия Скопцова / Кирилл Алешин, Александра Степанова / Иван Букин, Юлия Тульцева / Анатолий Беловодченко, Елизавета Худайбердиева / Егор Базин, Влада Чашникова / Захар Черезов, Софья Шевченко / Игорь Еременко.