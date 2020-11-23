Шикарные формы Загитовой, саксофон Туктамышевой и язык Косторной. Такая фигурка вам понравится!
Тренер Михаила Коляды и Елизаветы Туктамышевой соблюдает все рекомендации по ношению маски, но с таким рвением Алексей Мишин рискует пропустить выступления учеников.
Организаторы позаботились, чтобы у зрителей была возможность сидеть только в шахматном порядке. Зал «Мегаспорта» разукрасили яркие оранжевые чехлы с запретными фразами, но настроение гостям уже привычными мерами безопасности не испортить.
Самый безопасный болельщик турнира — медведь, которого специально для Александры Трусовой принесли ее фанаты. Защитный костюм и маска теперь нужны даже для плюшевых гостей.
Кажется, Евгений Плющенко мог бы научить Александру Трусову игре на скрипке. Советы по соблюдению баланса на льду пригодились бы больше.
Частых посетителей фигурного катания легко узнать по фирменным маскам. Есть мнение, что силуэт фигуристки взяли с фотографии Алины Загитовой. Похоже?
Александре Трусовой пора забыть об обидном четвертом месте и перевернуть эту страничку карьеры так же запросто, как она расправилась с кусочком темной ткани в показательном номере.
Этим балом в Москве правила Лиза! Девушка в очередной раз порадовала харизматичными выступлениями, а болельщики — беззаветной верой в любимицу.
В благодарность Елизавета представила любимый всеми фанатами женского фигурного катания номер с музыкальными инструментами.
Во время соревнований зону «Кисс энд Край» тщательно обрабатывали после каждого спортсмена.
За ситуацией на льду во время женских выступлений следила жена Евгения Плющенко. Яна Рудковская предпочитает смотреть произвольные программы вживую.
Алена Косторная порадовала «Ангелов Плющенко» только серебром.
Неважно, как именно ты попадаешь на подиум! Елизавета Туктамышева с особенным изяществом забралась на пьедестал, но сколько бы не хихикали соседки — первое место за Лизой!
Золотая девочка Алина Загитова купалась этим вечером во внимании и любви болельщиков.
Алина соскучилась по льду. А мы — по Алине на соревнованиях.
В этих соревнованиях Алина не участвовала, но фанаты все равно принесли огромный баннер и забросали Загитову плюшевыми сердцами.
После показательных с фигуристкой пытался познакомиться очень интересный юноша, похожий на того, кто тренировался с Алиной в группе у Этери Тутберидзе.
А где-то сегодня вечером станет на одну счастливую фигуристку больше! Ведь ее папа ловит конек, только что подписанный Алиной Загитовой и Камилой Валиевой.
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