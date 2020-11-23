Шикарные формы Загитовой, саксофон Туктамышевой и язык Косторной. Такая фигурка вам понравится!

В эти выходные в Москве прошел «Гран-При» по фигурному катанию, к которому было приковано внимание огромной аудитории не только России, но и всего мира. За кадром основной трансляции осталось много интересного, и мы вам это сейчас покажем!

Алексей Мишин (слева). Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Тренер Михаила Коляды и Елизаветы Туктамышевой соблюдает все рекомендации по ношению маски, но с таким рвением Алексей Мишин рискует пропустить выступления учеников.

Болельщица на трибуназ на «Гран-При» по фигурному катанию. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Организаторы позаботились, чтобы у зрителей была возможность сидеть только в шахматном порядке. Зал «Мегаспорта» разукрасили яркие оранжевые чехлы с запретными фразами, но настроение гостям уже привычными мерами безопасности не испортить.

Болельщики и плюшевый мишка для Александры Трусовой. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Самый безопасный болельщик турнира — медведь, которого специально для Александры Трусовой принесли ее фанаты. Защитный костюм и маска теперь нужны даже для плюшевых гостей.

Евгений Плющенко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Кажется, Евгений Плющенко мог бы научить Александру Трусову игре на скрипке. Советы по соблюдению баланса на льду пригодились бы больше.

Фирменные маски болельщиц. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Частых посетителей фигурного катания легко узнать по фирменным маскам. Есть мнение, что силуэт фигуристки взяли с фотографии Алины Загитовой. Похоже?

Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Александре Трусовой пора забыть об обидном четвертом месте и перевернуть эту страничку карьеры так же запросто, как она расправилась с кусочком темной ткани в показательном номере.

Болельщики Елизаветы Туктамышевой. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Этим балом в Москве правила Лиза! Девушка в очередной раз порадовала харизматичными выступлениями, а болельщики — беззаветной верой в любимицу.

Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

В благодарность Елизавета представила любимый всеми фанатами женского фигурного катания номер с музыкальными инструментами.

Санитарная обработка зоны «Кисс энд Край». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Во время соревнований зону «Кисс энд Край» тщательно обрабатывали после каждого спортсмена.

Яна Рудковская. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

За ситуацией на льду во время женских выступлений следила жена Евгения Плющенко. Яна Рудковская предпочитает смотреть произвольные программы вживую.

Алена Косторная. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Алена Косторная порадовала «Ангелов Плющенко» только серебром.

Алена Косторная, Елизавета Туктамышева и Анастасия Гулякова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Неважно, как именно ты попадаешь на подиум! Елизавета Туктамышева с особенным изяществом забралась на пьедестал, но сколько бы не хихикали соседки — первое место за Лизой!

Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Золотая девочка Алина Загитова купалась этим вечером во внимании и любви болельщиков.

Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Алина соскучилась по льду. А мы — по Алине на соревнованиях.

Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

В этих соревнованиях Алина не участвовала, но фанаты все равно принесли огромный баннер и забросали Загитову плюшевыми сердцами.

Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

После показательных с фигуристкой пытался познакомиться очень интересный юноша, похожий на того, кто тренировался с Алиной в группе у Этери Тутберидзе.

Сувенир с автографами Алины Загитовой и Камилы Валиевой. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

А где-то сегодня вечером станет на одну счастливую фигуристку больше! Ведь ее папа ловит конек, только что подписанный Алиной Загитовой и Камилой Валиевой.