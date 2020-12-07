Диктатура Тутберидзе и шоу вместо отбора. Итоги Кубка России

Завершился турнир-пролог к отбору в сборную, который по факту оказался хорошо разыгранной мистификацией.

Первая часть сезона в российском фигурном катании практически подошла к концу. Через три недели главное пиршество, или, как сейчас модно говорить среди фигуристов, банкет — чемпионат России. Там будут разыгрываться путевки в тесную сборную. Волноваться за лидеров не стоит — все они попадут в Челябинск перед Новым годом, если найдутся желание и здоровье. Поэтому «СЭ» предлагает необычный список победителей этого Кубка — в котором нет ни одного спортсмена.

Москва и Петербург. Столичные города — чемпионы, регионы в ауте

В России не так часто между собой пересекаются топ-фигуристы с международным опытом и наши из турниров типа «Мордовские узоры». Обычно — раз в году, на чемпионатах России. И вот они впервые за долгое время встречались на протяжении трех месяцев. Результат неутешительный — пропасть между главными школами и регионами огромна до головокружения. При этом на лидеров еще и работают все условия — система бонусов, которые получают в первую очередь они, и судейство, ведь для внешнего потребления надо поднять лидеров, а ребята из Кировской и Нижегородской области подождут.

Тутберидзе. Ее влияние непоколебимо

Главный бенефициар этой судейской системы — конечно, Этери Тутберидзе. Ее не было на нескольких этапах (подлинных причин мы не знаем, но очень похоже, что в «Хрустальном» была вспышка «сильной простуды»), но группе и без того хватало поддержки. В женском турнире в топ-6 итоговой таблицы четыре фигуристки «Хрустального», одна бывшая, и не будем забывать про выигравшую зачет у девушек Софью Акатьеву. Надо отдать должное команде Тутберидзе — ее ученики, за исключением Медведевой, выступили на всех этапах, не искали возможностей их пропустить и доехали до «замкадных» Сызрани, Сочи и Казани.

Но главное — система показала полную веру в Тутберидзе. Если бы у Кубка была эмблема, на ней стоило бы нарисовать приподнятые брови — тысяч людей, которые смотрели судейские оценки после прокатов Щербаковой, Валиевой, Усачевой и Хромых. Каждая из них для посткарантинного времени выступала очень сильно, но раз за разом баллы умудрялись перекрыть впечатление от собственно проката. Это значит, что произошедшие в межсезонье переходы не поколебали аппаратный вес Этери Георгиевны, по крайней мере на уровне федерации. Этот итог важнее любого протокола и ясно показывает расклад перед Олимпиадой. На нее могут поехать несколько человек от Тутберидзе, Трусова с Косторной да Туктамышева. Пока выглядит так, что последним трем уготована борьба в лучшем случае за одну заявку.

Ну а Тутберидзе не отказывается от стиля независимого от того, собираются ли норвежцы повышать возраст и «коронуются» ли ее ученицы. После проката Валиевой, набравшего 255 баллов (!), лучший тренер мира сказала олимпийской надежде: «Не оставляешь возможности себя похвалить». Лица фигуристок на грани слез после прокатов с четверными на грани рекордов становятся общим правилом. Анна Щербакова возобновляет тренировки сразу после пневмонии — видимо, #такинтереснее. От спортивного врача услышал аргументацию, что спортсмены уязвимее для вирусов, но переносят легче. Нагрузки привычны, так что корона не так страшна. Ну, пусть будет так. Главное, чтобы этот случай потом не стал аргументом уйти из спорта в 17 лет.

Федерация. Успешно водила всех за нос

Кубок России в итоге оказался большой мистификацией. И очень удачной. Очевидно, все лидеры сборной в итоге будут допущены на чемпионат России — в случае собственной готовности. И вся эпопея с так называемым отбором и жестким регламентом была не ошибкой, а скорее многоходовочкой. Источники «СЭ» объясняют: фигуристов надо было удержать в форме, а на Кубке надо было заработать. В федерацию пришли новые спонсоры, а телетрансляции после разборок Плющенко и Тутберидзе включили бы все домохозяйки. В итоге прибегли к эффективному способу — припугнуть регламентом. Хотя уже изначально не собирались требовать его беспрекословного соблюдения.

В итоге на протяжении четырех этапов эту иллюзию, как в фильме «Шоу Трумэна», удавалось поддерживать. А как только стало понятно, что Кубок был, по сути, обычной тренировкой, заключительный этап сильно оскудел в участниках. На этом федерация, да и Первый канал потеряли финансово.

По нашей информация, недополученная выгода может оцениваться несколькими миллионами рублей. Но тем не менее комбинация разыграна блестяще. При этом план на чемпионат страны остается прежним — не отходить от изначального состава участников по 18 одиночников, 12 пар и 15 танцевальных дуэтов. А это значит, что тех же сборниц Евгению Медведеву и Анастасию Гулякову не добавят к отобравшимся по правилам, а поставят вместо соперниц. Что окончательно делает прошедшие этапы формальностью.

Коронавирус. Все-таки прошелся по сборной

Коронавирус, конечно, тоже один из победителей Кубка России. На флажке, в последний момент, он вырвал победу по очкам и пришел к Дмитрию Алиеву, Елизавете Туктамышевой, Алене Косторной и заставил волноваться о будущем сезона. При этом летом единовременных вспышек, по нашей информации, удавалось избежать. Зрелищность чемпионата России напрямую зависит от того, насколько удастся сохранить здоровье фаворитам перед Челябинском.

Мужское одиночное катание. Оно начало захватывать

В отличие от женского одиночного, где почти всегда все было понятно и которое спасли только второй этап и «Гран-при», остальные виды как будто расцвели. Стало интересно смотреть пары, где есть четыре реальных претендента на медали и даже золото. В танцах тоже конкуренция уплотняется, а лидеры почти не выступали — и подпускают тех, кого раньше замечали разве что по лайкам в Instagram. Ну а мужчины и вовсе зажгли. Их даже снова начинают кликать! Возвращение Коляды, техника Мозалева, Семененко с «Бандитским Петербургом» — каждому свое. Не хватило разве что трэштока в стиле «в очередь!» от парника Козловского.

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Первый канал

Цифр по выручке от трансляций у меня нет, зато есть показатели рейтингов, которые этой осенью в фигурном катании пробили все потолки. Трансляции смотрели под два миллиона человек, что больше футбола и биатлона. Да, на потере трансляций пятого этапа и снятиях фигуристов Первый что-то терял, но был в этом смысле гибок — всегда можно было залатать сетку чем-то другим. Нет обязательства показывать Кубок бесплатно в прайм-тайм, как в свое время с подачи президента было с российским футболом. А то, что аудитория «подсаживается», видно невооруженным глазом. Как будет на чемпионате России — даже представить сложно.

Дело за малым — чтобы на него все доехали.

Фигуристки, выполнившие формальный критерий отбора на чемпионат России

Александра Трусова — 36

Анна Щербакова — 36 очков

Камила Валиева — 34

Дарья Усачева — 30

Майя Хромых — 28

Анна Фролова — 28

Софья Самодурова — 24

Ксения Цибинова — 24

Мария Талалайкина — 18

Елизавета Нугуманова — 18

Анастасия Тараканова — 18

Валерия Шульская — 14

Станислава Молчанова — 14

Валерия Костина — 13

Станислава Константинова — 12

Арина Онищенко — 10

Забора — 2

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Алена Косторная (16), Елизавета Туктамышева (14), Анастасия Гулякова (10) и Камила Султанмагомедова (10) набрали достаточно баллов для попадания в топ-18, но выступили лишь на одном этапе Кубка России вместо двух.

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Евгения Медведева, Алина Загитова и Ксения Синицына, входящие в списочный состав сборной России, в Кубке России не участвовали.