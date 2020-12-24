Чемпионат России потерял четырех чемпионов Европы, но не стал от этого менее привлекательным

До Нового года осталось всего несколько дней. Это значит, что на этой неделе традиционно пройдет чемпионат России. Пока что самая большая интрига в том, кто в итоге доедет до конца произвольной программы и завершит выступления. С чемпионата уже снялись почти все победители европейского первенства этого года — Алена Косторная, Дмитрий Алиев и Виктория Синицина/Никита Кацалапов. Елизавета Туктамышева и Михаил Коляда испытывают сложности после болезни: у Лизы недавно был коронавирус, судя по всему, у Миши тоже — такой вывод можно сделать из слов их тренера Алексея Мишина.

Анна Щербакова недавно переболела пневмонией и в интервью Первому каналу сказала, что пока не делает целиковые прокаты программ. Хотя уже на тренировке в Челябинске короткая была исполнена чисто, а вне программы — и каскад четверной флип + тройной тулуп. Но, как показал нам 2020 год, сняться можно и после короткой программы (как Евгения Медведева из-за сломанного конька на прошлом чемпионате России), и по ходу исполнения произвольной (как получилось у тех же Синициной/Кацалапова на втором этапе кубка России). Сейчас остается только рассуждать о том, какими в итоге окажутся прокаты фигуристов, и надеяться, что они не будут пренебрегать своим здоровьем.

Валиева — безоговорочный фаворит

Чемпионка мира среди юниоров и до всех недавних событий была фаворитом. Тройной аксель в короткой программе, два четверных тулупа в произвольной, высочайшие компоненты и прекрасные вращения — Камиле помешает выиграть только полный развал. Даже небольшие ошибки не должны повлиять на исход соревнований: лидерам иногда могут их прощать (тут вспоминается отплюсованный каскад флип + тулуп Алены Косторной на этапе Кубка России в Казани).

С остальным сложнее. За пьедестал точно поборется Дарья Усачева — кажется, юная спортсменка «Хрустального» наконец обрела достаточную уверенность, и теперь получаются неплохие компоненты. Даше не хватает только ультра-си. При чистых прокатах Анны Щербаковой и Александры Трусовой в тройку не попасть.

Щербакова — это на самом деле загадка турнира. Фигуристка рассказала, что только недавно восстановилась от пневмонии и даже не катает целиком программы на тренировках, а тут сделала даже каскад с четверным флипом. Один прыжковый элемент не равен произвольной программе, но Аня явно не против взять третий подряд титул чемпионки России. А вот о Трусовой после «Гран-при России» ничего слышно не было — кроме слухов о ее травме, которые помешали хорошо выступить на том старте. Так что остается только гадать, в какой форме сейчас двукратная чемпионка мира среди юниоров. Но, чисто исполнив свой контент, Саша наверняка будет на пьедестале. А может даже и выиграть.

Елизавета Туктамышева чуть больше недели назад приступила к тренировкам после болезни и в Челябинск решила приехать. В этом году Лиза постепенно набирала форму — на «Гран-при» она уже была очень хорошей, что позволяло надеяться даже на включение четверного тулупа в произвольную программу. Теперь ждать можно только чистого проката и хотя бы одного тройного акселя, если Туктамышева вообще успела его восстановить. Или надеяться на чудо.

Майя Хромых, скорее всего, претендовать на медали не будет, но может удивить, как Анна Щербакова два года назад — на тренировках фигуристка из группы Этери Тутберидзе исполняет четверной сальхов, а недавно показала и каскад из четверного и тройного тулупов.

Фактор неизвестности Коляды

Фаворитом в турнире одиночников был Михаил Коляда — именно он лидер сезона среди российских фигуристов. Три официальных старта и столько же побед — неплохо для спортсмена, пропустившего целый сезон. Но с последнего этапа Кубка России Коляда снялся из-за болезни. Оказалось, что у него тоже был коронавирус — по крайней мере, так можно интерпретировать слова Алексея Николаевича Мишина, который сказал, что Михаил выступит на чемпионате, несмотря на сложности.

Реальным соперником Коляды в идеальной форме видится только Андрей Мозалев. У него в произвольной три четверных, в короткой — два. Вот только стабильностью Андрей не особо отличается: часто проваливает короткую программу и выбирается со дна в произвольной. С флипом та же история — он часто не получается именно в короткой.

После снятия чемпиона Европы Дмитрия Алиева интриги в мужском одиночном стало едва ли не больше. В тройку могут войти еще и Петр Гуменник, Макар Игнатов, Евгений Семененко и Александр Самарин. У последнего была травма спины, из-за чего он прыгал только тройные на этапе в Москве, а после и вовсе в стартах не участвовал. Есть еще и Артем Ковалев из «Ангелов Плющенко», который выиграл два этапа кубка России.

Турнир танцевальных пар многое потерял после снятия чемпионов Европы Виктории Синициной/Никиты Кацалапова. С большой вероятностью свой первый титул чемпионов России возьмут Александра Степанова/Иван Букин. Этот дуэт постоянно кому-то проигрывал на национальных первенствах — сначала Екатерине Бобровой/Дмитрию Соловьеву, потом — Синициной и Кацалапову. Для Саши и Вани это первый старт в сезоне — фигуристы все никак не могли оправиться после коронавируса. Но если наконец-то удалось хотя бы на 70%, то Степанова и Букин точно должны выигрывать.

А вот на второе и третье места претендует сразу несколько дуэтов — Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин, Аннабель Морозов/Андрей Багин и Елизавета Худайбердиева/Егор Базин.

Одним из самых интересных видов будет соревнование спортивных пар. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Евгения Тарасова/Владимир Морозов очевидно будут в тройке. Открытым остается вопрос о порядке — вариантов как минимум шесть (вспоминая пары по комбинаторике). Если все откатают чисто, здесь уже вопрос в судейских надбавках и компонентах. Небольшое преимущество по базе будет только у Мишиной/Галлямова, которые прыгают каскад тройной сальхов + ойлер + тройной сальхов.

Сами соревнования начнутся в четверг с короткой программы мужчин. В прямом эфире трансляции можно посмотреть на сайте Первого канала, а начиная с последних разминок будут и ТВ-показы. На YouТube будут также организованы трансляции с комментатором Тедом Бартоном на английском языке.

Расписание чемпионата России (время московское)

24 декабря, четверг

12.00-14.30. Мужчины. Короткая программа

14.50-16.55. Танцы. Ритм-танец

18.00-19.45. Пары. Короткая программа

25 декабря, пятница

11.30-13.55. Танцы. Произвольный танец

14.15-17.00. Мужчины. Произвольная программа

17.20-19.45. Женщины. Короткая программа

26 декабря, суббота

14.30-16.40. Пары. Произвольная программа

17.00-19.45. Женщины. Произвольная программа

27 декабря, воскресенье

12.00-14.30. Показательные выступления

Участники соревнований

Женщины. Камила Валиева, Анна Щербакова, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова, Анастасия Гулякова, Станислава Константинова, Валерия Костина, Станислава Молчанова, Елизавета Нугуманова, Мария Талалайкина, Анастасия Тараканова, Дарья Усачева, Анна Фролова, Майя Хромых, Ксения Цибинова, Арина Онищенко.



Мужчины. Михаил Коляда, Евгений Семененко, Петр Гуменник, Андрей Мозалев, Артем Ковалев, Макар Игнатов, Александр Самарин, Антон Шулепов, Артем Лежеев, Илья Яблоков, Максим Петров, Артем Зотов, Егор Мурашов, Владислав Катичев, Максим Варакин, Егор Рухин, Марк Кондратюк.



Пары. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Юлия Артемьева/Михаил Назарычев, Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов, Алина Пепелева/Роман Плешков, Карина Акопова/Никита Рахманин, Анастасия Балабанова/Алексей Святченко, Ясмина Кадырова/Иван Бальченко, Диана Мухаметзянова/Илья Миронов.



Танцы. Александра Степанова/Иван Букин, Софья Шевченко/Игорь Еременко, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин, Аннабель Морозова/Андрей Багин, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Софья Карташова/Илья Карпов, Елизавета Кириллова/Марк Чегодаев, Светлана Лизунова/Александр Вахнов, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Влада Павленина/Александр Алексанян, Елизавета Пасечник/Егор Колосовский, Юлия Тульцева/Анатолий Беловодченко, Влада Чашникова/Захар Черезов.