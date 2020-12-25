Результаты чемпионата России, судя по всему, запрограммированы.

Чемпионат России. Женщины

Короткая программа

1. Анна Щербакова — 80,31

2. Камила Валиева — 79,99

3. Дарья Усачева — 76,72

4. Александра Трусова — 75,76

5. Елизавета Туктамышева — 73,56

6. Елизавета Нугуманова — 73,26

Перед чемпионатом России было много разговоров — зачем проводить турнир, если нет нескольких лидеров, а сборная массово заболевает? Но тут логика федерации абсолютно объяснима — форму надо поддерживать, каток арендован, поздно пить боржоми. А вот зачем проводить турнир, если результаты известны заранее? От турнирной таблицы мужчин получаешь эстетическое удовольствие — разные тренерские школы и даже разные поколения, в нескольких баллах помещаются по три — четыре человека.

У женщин чемпионат России по сути закончился еще на втором прокате короткой программы. Когда на лед вышла Камила Валиева, в зале повисла напряженная тишина. С одной стороны, когда такие спортсменки выходят в первой разминке — это не совсем отвечает жанру зрелища. Должен же быть разогрев! Но с другой, соревнование сразу становится важным. И уже через 10 минут после начала мы узнали многое. Если не имя чемпионки России, то по крайней мере, фаворита судейской бригады.

Щербакова задыхалась, но доехала

Утром в Японии состоялась короткая программа женщин на их национальном чемпионате. Рика Кихира со сложным прыжком, чистым тройным акселем, набрала 79,34 балла. Камила Валиева с него упала. Упала очевидно, даже не так, как падала Трусова этой осенью — цепляясь руками за лед и пытаясь удержать равновесие. Но получила 79,99.

Конечно, у меня нет судейской категории, я присутствовал лично лишь на одном семинаре региональной федерации. Но осмелюсь сказать, что для выводов в данном случае категории не нужны. 80 Валиевой и 79 Кихиры — это аномалия и не лучшая реклама российского фигурного катания. К Камиле, безусловно, вопросов ноль. Она делала свою работу и делает ее на протяжении последних лет прекрасно. Да, упала. Но извините, Этери Георгиевна, ее есть за что похвалить. Просто не должны баллы за компоненты кочевать в зависимости от того, как исполнила фигуристка прыжки. Может, и должны, но по правилам прямой пропорциональности, а не обратной. Флип и каскад лутц+тулуп у Камилы были прекрасны.

Но оставалась надежда, что ставить высоко будут всем. Просто это планка такая. Сейчас Трусовой дадут 82, а Самодуровой 75. Но уже с Софьей финт не сработал. За достойный прокат она получила 67,7 балла.

Что ж, стиснули зубы и ждем Майю Хромых и Анну Щербакову. И вот тут — смотрите-ка — система работает! Как будто бонусы с Кубка России перекинулись на чемпионат. Хромых получает 73 балла, прибавляя в компонентах по сравнению с предыдущим стартом две недели назад 2,7 балла. Баллы Анны по делу — но и она была практически чиста! 80,31, на международных стартах она набирала немногим меньше. Можно было поискать пре-ротейшн на риттбергере в каскаде с лутцем, огрехи во вращениях — но тяжелое дыхание и полное изнеможение после проката говорило о чем-то большем. О том, что важнее: спорт или шире, работа — или жизнь и здоровье. За 2020 год наверняка десятки миллионов человек оказывались перед этим выбором. Анна и тренерский штаб сделали его сами. Это философия, отношение к жизни, от которого можно охать и ахать — но вряд ли кто-то на себя возьмет роль переделать Тутберидзе. Вряд ли кто-то даже захочет.

Дизлайк судейству от Плющенко

Дальше система снова выключилась. Разумеется, на Трусовой. 75,76 за чистый прокат, пусть и без тройного акселя — наверное, логичная оценка после того, что было по ходу сезона. Это еще компоненты довольно высокие! Но реакция тренера, Евгения Плющенко, в комнате kiss-and-cry была абсолютно ожидаема — палец вниз и мотание головой. Не сказать, чтобы Трусова и Михайлов выглядели сильно счастливыми. Зал свистел, как это было в октябре в Москве.

В итоге Трусову обогнала примерно с тем же контентом Дарья Усачёва. У «Хрустального» — три малых медали после первого дня. У Елизаветы Туктамышевой — 73,76 балла со степ-аутом после трикселя. Так и живем.

Недаром перед чемпионатом России соцсети наводнили «инсайды» о том, что Трусова якобы хотела бы вернуться в «Хрустальный». Об этом говорил и глава «Самбо-70» Ренат Лайшев. И после такого приходит в голову крамольная мысль: действительно, а есть ли смысл рационально мыслящему человеку отказываться от олимпийской сборной? Возможно, такой мысли добивались и те, кто заправляют оценками?

На таком фоне вопросы в чате трансляции Первого канала типа «В какой разминке Бузова?» выглядят вполне соответствующими мероприятию. В общем, завтра смотрим финал «Ледникового периода» — там и то больше интриги.