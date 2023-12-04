Валиева становится светской львицей. Сможет ли она остаться спортсменкой?

Камила дрейфует в сторону Алины Загитовой и Евгении Медведевой.

Самые звездные российские фигуристки-одиночницы успешно ищут себя в сфере шоу-бизнеса. Александра Трусова выпустила хит про «Два крыла», Алина Загитова — ведущая на Первом канале и завсегдатай церемоний вручения премий женских журналов, Евгения Медведева ведет свое шоу, работает в футбольном «Динамо» и даже презентует фильм про саму себя. Кажется, на этой поляне появился новый перспективный игрок — Камила Валиева. Значит ли это, что спорт скоро для нее кончится?

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Уже почти два года над Валиевой дамокловым мечом висит дело об антидопинговом нарушении на чемпионате России в декабре 2021 года. Согласно последней официальной информации, вердикт должны вынести не позднее 12 февраля 2024 года. Гадать, в чем он будет заключаться, бесполезно — прогнозы людей даже в мире фигурного катания разнятся от выговора до двухлетней дисквалификации.

Есть теория, что Валиева и команда уже догадываются о решении — эта гипотеза могла бы объяснить довольно откровенные слова Этери Тутберидзе в интервью про чай и мороженое для подопечной от массажистки и волонтера на чемпионате России. Под нее же можно подвести аргументацию, почему Валиева стала так активна на неспортивном фронте. Напомним, любая дисквалификация будет означать отсчет срока с момента вынесения решения, а не с декабря 2021-го.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Впрочем, все это догадки — последний этап «Гран-при» показал, что Камила способна выигрывать и на льду, а не только по просмотрам во «ВКонтакте» — пусть и без элементов ультра-си. А то, что Валиева становится героем TikTok-молодежи на сцене — логичное продолжение карьеры 17-летней фигуристки. Как показывает статистика, дальше в спорте можно только довольствоваться болячками, душевными метаниями и призовыми местами на российских соревнованиях. Анна Фролова и Ксения Синицына подправили кредитную историю, но при всем к ним уважении Валиеву после поездки в Пекин победой на этапе «Гран-при России» не удивишь.

Только за последние две недели стало известно, что призерка чемпионата России:

— Снялась в сериале «Котострофа»

— Прорекламировала бренд одежды и женский стендап

— Провела премию «Новая песня года»

— Была анонсирована как участница фильма о России «Спасибо, родная!» (маму с днем рождения фигуристка поздравила одноименным хештегом)

Список внушительный.

Лучше, чем Загитова?

Когда стало известно, что Камила будет соведущей премии «Новая песня года», комментатор Дмитрий Губерниев в своем стиле едко отметил: «Есть пример блистательной телеведущей Алины Загитовой. А где одна, там и другая», — говорил он Sport24.

И судя по видео 2-3 декабря из знакомого Камиле «Мегаспорта», говорит она точно не хуже Загитовой. Да, волновалась, подсматривала в бумаги (что делают, на удивление, многие профессиональные ведущие) — но говорила четко, понятно и даже старалась давать эмоцию. По иронии судьбы, среди соведущих была Олимпиада Тетерич и другие звезды соцсетей, имена которых вам вряд ли многое скажут. И кринжа от них можно было услышать явно больше, чем от Валиевой. Подбор исполнителей был самым богатым — от Ларисы Долиной до Анны Asti и Люси Чеботиной.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Если Валиева стесняется на сцене (что нормально) — то она точно не стесняется называть себя олимпийской чемпионкой прямо во время рассмотрения антидопингового дела. В рекламном ролике Gloria Jeans она начала монолог с «Я Камила Валиева, олимпийская чемпионка». Мощно и уверенно. Может быть, тоже потому что догадывается об исходе дела?

Что касается фильма, то речь идет о документальной картине «Спасибо, родная!», которая будет представлена на форуме «Россия» 8 декабря. Она «рассказывает об истории современной России и ее гражданах. Герои фильма на несколько дней возвращаются на свою малую родину, вспоминая о детстве и юности». Помимо Валиевой в съемках принимали участие певец SHAMAN, пианист Денис Мацуев и актер Егор Бероев.

А вот Валиева в эпизодической роли в комедийном сериале «Котострофа».

Причем бренды Валиева выбирает аккуратно, скорее системные. Та же «Котострофа» выходит на платформе Wink. Фильмом о России занимается Russia Today. Выставка «Россия», про которую Валиева рассказывает в Instagram (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ. — Прим. «СЭ»), организована указом президента РФ.

И с таким подходом у нее явно большое будущее в роли светской львицы. Программы в этом году тоже стали откровеннее и даже эротичнее: красное платье под откровенную песню I See Red — это явно что-то новенькое.

Ну и зачем нужен Камиле спорт после всего этого? Когда можно получать в шоу 440 тысяч рублей за выступление.