Этот парень должен был стать новым Плющенко. Но его сломала американская тюрьма

Неоднозначная биография российского фигуриста Андрея Лутая.

Талантливых молодых одиночников, которые по итогу так и не смогли показать свой потенциал на практике, в России было много. Но история Андрея Лутая явно выделяется среди прочих. Он не просто не смог реализовать выданные ему авансы. В конце концов, эксперты могут ошибаться в оценке перспектив, да и никто не обязан соответствовать чужим ожиданиям... Лутай не смог закрепиться в большом спорте по неординарной причине — его арестовали за езду в пьяном виде и попытку кражи автомобиля. Как едва ли не лучший ученик Алексея Мишина докатился до такой жизни и что случилось с Андреем потом?

Неудачно начал олимпийский сезон

Ноябрь 2009 года. 23-летний Андрей Лутай готовится к своему первому в сезоне крупному турниру — Skate America. Он должен был стать последним шансом для талантливого парня заявить о себе накануне отбора на Олимпиаду в Ванкувер. Весь предолимпийский год Лутай провел на элитном уровне. Евгений Плющенко не выступал, а в его отсутствие другой ученик Алексея Мишина выглядел лидером сборной. Пусть с седьмым местом на чемпионате Европы и с одним четверным — тем не менее лучше Андрея не выступал никто. Пусть на внутренних стартах его и обыгрывал Сергей Воронов, на международном уровне лучше выглядел именно Лутай. К тому же по совокупности всех турниров олимпийского цикла такую стабильность, как он, не показывал ни один из российских одиночников. Кризис в этом виде программы начался для нас уже тогда.

Место Андрея в Ванкувере в этом случае казалось делом давно решенным. Еще летом за полгода до старта Игр мало кто мог и предположить, что спустя пару месяцев фигурист будет на грани завершения карьеры. Первые симптомы проявились со стартом осени. Лутай плохо показал себя на контрольных прокатах. «Не порадовал Андрей Лутай — допустил очень много погрешностей. Увы, пока он находится не в лучшей форме», — сказал по их итогам старший тренер мужской сборной Валерий Артюхов. Ориентироваться журналисты тогда могли только на мнения специалистов, так как общественность до прокатов в те годы не допускали. Примерно тогда же вскрылась информация о неоднократных эпизодах нарушения режима спортсменом, пропуск тренировок. По этой причине, вероятно, Андрею пришлось сняться с домашнего «Гран-при». По словам Мишина, спортсмен был в таком состоянии, что «не было смысла позориться».

Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

Был в патовой ситуации и не смог смириться с поражением

До роковой поездки в США он выступил только на Кубке России в Перми. Крайне неудачно — проиграл не только вернувшемуся спустя два года Плющенко, но и Денису Леушину и Ивану Третьякову — ребятам, которых в 2023-м вряд ли вспомнят даже самые дотошные фанаты. Тем не менее Андрею дали шанс и не стали лишать поездки на второй личный «Гран-при» в США. Это было непростое решение, ведь в те годы Федерация фигурного катания экономила на всем, и на далекие американские этапы возила небольшую делегацию. Собственно, кроме Лутая в Лейк-Плэсид отправились два танцевальных дуэта и пара тренеров. Поэтому спортсмены были предоставлены сами себе и мало кто может вспомнить, что произошло в ту ночь с Андреем. Поначалу он относительно неплохо откатал короткую программу — тройной аксель с лутцем, каскад с двойным тулупом. Боевой набор тех лет.

А вот произвольную программу россиянин провалил — все началось с падения на четверном тулупе. Дальше ошибка на тройном акселе, сорванный риттбергер и флип. Во второй половине программы Лутай сдался, что сказалось на второй оценке и непрыжковых элементах — в результате вторые уровни везде, кроме комбинированного вращения. Итоговое 10-е место из 12 возможных и прощание с мечтой об Олимпиаде, вероятно, стали последней каплей для и без того подорванной психики. Тем не менее объяснить, что произошло со спортсменом дальше, все равно не представляется возможным. На следующее утро Андрея арестовала полиция США по обвинению в угоне автомобиля и управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Тюремного заключения он избежал — его отпустили спустя пару дней под залог и требование явиться в суд по первому призыву. При этом разрешив вернуться в Россию.

Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

История с угоном автомобиля стоила Олимпиады

По версии полиции, Лутай по окончании вечеринки увидел рядом с клубом открытый автомобиль с оставленными в замке ключами. Недолго думая, он прыгнул в машину и поехал, игнорируя все ограничения скорости в городе. Сам же Андрей ничего не помнит — вечер того дня прошел для него как в тумане. «По окончании соревнований спортсменов пригласили на вечеринку. Из уважения к организаторам я туда тоже пришел и пробыл около часа, — пытался затем прояснить пробелы в памяти Андрей в беседе с «Известиями». — Чтобы немного остудить горечь поражения, заказал в баре холодный чай со льдом, выпил его, немного посидел, послушал музыку и вышел на свежий воздух. Припоминаю, что решил пройтись пешком. Затем — провал в памяти. Внятно объяснить, как я оказался в чужой машине, куда поехал, я не мог ни в полиции, ни в суде».

Состав того чая остается неизвестным — тем не менее после задержания в крови Лутая было запредельное количество алкоголя. Большая удача, что подобный эпизод прошел для него без серьезных административных последствий, не считая нескольких ночей под стражей. Тем не менее по возвращении на родину Федерация фигурного катания России исключила его из состава сборной и на год отстранила от соревнований.

О Ванкувере можно было больше даже не мечтать. Возвращаться в спорт Андрей не стал. Он переехал в Болгарию, где решил попробовать себя на тренерском поприще. В частности, помогал выйти на новый уровень болгарскому одиночнику грузинского происхождения Георгию Кенчадзе и одиночнице Александре Фейгин, которая приехала в Южную Европу из Израиля. Правда, специалистом мирового масштаба он не стал, и теперь Лутая если и вспоминают, то исключительно из-за той истории с таинственным угоном автомобиля.