Коляда приостанавливает свою карьеру. Но есть ли шанс еще увидеть Михаила в деле?

Вечно перспективный фигурист, возможно, остался таким навсегда.

Вас вряд ли удивит эта новость, и тем не менее нужно сообщить — фигурист Михаил Коляда приостановил спортивную карьеру. Спортсмен заявил об этом лично в эфире шоу «Произвольная программа» на Первом канале. Позднее генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган подтвердил эту информацию. Но тут важны формулировки. Никто не говорит о завершении карьеры. Разговоры идут только о приостановке спортивной деятельности. То есть Михаил оставляет для себя опцию возвращения. Но насколько она реалистична и что из себя представляет карьера Коляды на текущий момент?

Приостановить карьеру на время

Первый канал продолжает эксперименты с форматами. Последний проект их спортивной дирекции — «Произвольная программа» с Максимом Траньковым. Двукратный олимпийский чемпион, тренер и телеведущий приглашает известных актуальных фигуристов и непринужденно с ними общается в рамках подкаста. Недавно был записан и эпизод с серебряным призером Олимпийских игр Михаилом Колядой. Рядовая беседа внезапно подарила сенсационную новость — Коляда объявил, что приостанавливает карьеру.

Сам эфир в общем доступе еще не появился, так что все, что нам известно, это цитирование Коляды самим Траньковым. «В рамках моего подкаста Миша объявил, что приостанавливает карьеру, — сказал Максим в беседе с matchtv.ru. — Мне кажется, он довольно четко все рассказал. Дождемся ли мы его возвращения — не могу сказать. Я не ясновидящий, у Алексея Мишина огромный опыт, да и Миша сам взрослый парень. Раз приняли такое решение, значит, оно было взвешенным».

Впрочем, нам не привыкать слышать о приостановке карьеры от третьих лиц, после чего следуют опровержения (привет Никите Кацалапову с Викторией Синициной). Но это, видимо, не тот случай, поскольку слова Транькова также подтвердил генеральный директор ФФККР Александр Коган. «Жалко, что талантливый спортсмен решил приостановить соревновательную карьеру», — сказал Коган в ответ на запрос журналистов «Р-Спорт». Коган говорит обычно мало, но по делу, так что хотя сам Михаил так пока на связь и не вышел, информацию можно считать достоверной. Правда, какую именно информацию? Исходя из формулировок Транькова и перечитывая цитату Когана, мы видим, что используется слово «приостановка», но не завершение спортивной карьеры. Это важное уточнение: хотя приостановка и может оказаться в итоге вечной, саму по себе опцию возвращения одиночник не отвергает.

Михаил Коляда. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Шансы на возвращение в спорт минимальны

Небольшую ясность в этот вопрос помогла внести тренер Татьяна Мишина. «Он пока сам в раздумьях, — сказала супруга Алексея Николаевича. — Пока что он принял такое решение. Окончательное или нет? Еще с моим мужем не разговаривал, видимо, решил пока подумать, посмотреть, как и что будет дальше развиваться».

Исходя из всех имеющихся данных, с уверенностью можно лишь сказать, что Коляды не будет на старте следующего сезона. Впрочем, шансов на волшебное возвращение после также немного. Во-первых, Михаилу в последнее время все сложнее было выдерживать конкуренцию — молодое поколение активно поджимало. Во-вторых, какая мотивация у Коляды может быть вернуться? Обладателю медалей ОИ и ЧМ перспектива бороться за отдельные этапы Кубка России вряд ли кажется интересной. Перспективы вернуться на международную арену в ближайшее время не предвидится, так что ничего в спорте Михаила больше не держит.

К тому же все те проблемы, из-за которых он часто уходил на вынужденный отдых, никуда не делись. Как травмы, так и хронический синусит все так же с Колядой — последнюю беду не смогли победить даже после хирургического вмешательства. Поэтому шанс вновь увидеть Михаила на соревнованиях если и есть, то очень невысокий. О чем свидетельствует и разговор Коляды с Татьяной Тарасовой. «Он написал нам: «Я принял решение». Не «принял решение подумать», а «принял решение». Я очень его люблю и принимаю такой шаг. Он пишет свою жизнь», — сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию. В этом случае все звучит гораздо однозначнее. Последний раз Михаила мы видели на чемпионате по прыжкам. Если бы Коляда хотел выступать, он бы давно вернулся, но, видимо, это ему больше не интересно.

Михаил Коляда. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Заложник чужих ожиданий

Гораздо интереснее не рассуждать о теоретическом возвращении Михаила, а подвести некую черту под его карьерой. Он провел ее как талант, который никак не выходил на свои настоящие мощности. Им восхищались эксперты и тонкие ценители, у него была своя группа болельщиков. Надо признать, довольно одиозных. Были у Коляды, безусловно, свои положительные качества и отдельные успехи. Но полноценно, как звезду, он на спортивной арене представить себя так и не сумел. И здесь важно подумать, а должен ли был в принципе? Вы наверняка помните избитую фразу Андрея Аршавина о наших ожиданиях и наших проблемах. Но давайте посмотрим на нее без иронии и скепсиса — смысла в ней намного больше, чем кажется на первый взгляд.

Михаила принято считать интровертом, который сторонится лишнего внимания, особенно журналистов. Но по какой причине так вышло? Если подумать, то пресса сама сначала навесила на Коляду ярлыки перспективного и талантливого, а затем принялась стыдить за то, что герой этим представлениям не соответствует. И дело не только в журналистах, о потенциале фигуриста и его проблемах не говорил только тот, у кого забыли спросить. На самого Михаила подобные разговоры не могли не влиять.

Всю его спортивную жизнь можно разделить на до Пхенчхана-2018 и после. Коляда на Олимпиаде был в составе участников командного турнира. Провалив короткую программу, он осложнил положение сборной. Не он один был причиной поражения США, но одной из ключевых — вполне. Другой вопрос, что получил он за эту неудачу наказание, несоразмерное содеянному. От Коляды требовали стать мессией, который вернет российское мужское одиночное к прежнему олимпу. Эта задача оказалась для него непосильной. Но виноват ли он в том, что стал заложником чужих ожиданий?