Трусова под новой фамилией выступила впервые за два года. Ошиблась и отказалась считать это возвращением

Александра Игнатова выступила на контрольных прокатах сборной России.

Символично, что сезон-2024/25 в российском фигурном катании открыла Александра Трусова, которую теперь следует называть Игнатовой. На высшем уровне она выступает уже третий неполный олимпийский цикл, и по меркам женского одиночного катания это уже долголетие. Однако выступление получилось неоднозначным.

Срыв в концовке

Отдельная интрига была в том, как представят фигуристку. Она поменяла паспорт после свадьбы с Макаром Игнатовым, в протоколах федерации значилась на западный манер фамилия Трусова-Игнатова. И вообще, всегда объявляют на соревнованиях так, как записано в протоколе. Но этот раз стал исключением из правила, и прошлая фамилия фигуристки не прозвучала. Не исключаю, что на этом могла настоять и сама спортсменка. С вашего позволения, мы в «СЭ» будем использовать оба варианта — думается, вы поймете и тот, и другой.

Программа под очередную аранжировку великой Besame Mucho (исп. «Целуй меня много») оказалась достаточно проникновенной по движениям и эмоциям, но впечатление испортил последний каскад. Кстати, композиция формально является болеро — привет Камиле Валиевой. Впрочем, если мы имеем дело не с полноценным возвращением, о котором Александра говорить отказалась, то это не имеет значения. Судя по разговорам, плакатам и децибелам, именно на нее пришла солидная часть «Юбилейного». Возможно, именно благодаря ей даже и случился почти аншлаг.

В программе Трусова сделала чистый двойной аксель, тройной флип и попыталась тройной лутц и тройной тулуп, но последний прыжок оказался одинарным с приземлением на две ноги. Фирменный кантилевер был на месте — хочется, конечно, высчитать сантиметры и сказать, что он уже не такой, но с трибуны это все равно не определишь, да и зачем он должен быть таким же?

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Скучно жилось

Любопытно, как реагировали на появление Трусовой тренеры: перед разминкой она ходила вокруг Этери Тутберидзе и Даниила Глейхенгауза, но обе стороны хранили молчание. Светлана Соколовская на трибунах прокат оценила сдержанно и аплодировать не стала. А действующий тренер Евгений Плющенко, наоборот, вообще первый в зале начал хлопать фигуристке у бортика перед стартом и активизировал зал. После проката, проходя мимо микст-зоны, бросил: «Саша, молодец!» Ах — ничего не изменилось с предыдущего трансфера. Игнатова, возможно, первая, кто успела перейти из «Хрустального» в «Ангелы Плющенко», обратно, а потом еще раз обратно.

Сама Трусова в разговоре с журналистами тоже вспомнила о ностальгии, но на идею о возвращении отреагировала достаточно резко. Что дает понять однозначно: на соревнованиях ждать чемпионку России не стоит.

— Как прокат?

— Плохо, однозначно! Но лучше, чем на тренировках. Хотя до заезда в Новогорск не ошибалась очень давно в короткой. Очень круто, тепло приняли, все кричалки слышала. Вернулась на несколько лет назад.

— Как вам возвращение?

— Это не возвращение, это... проба сил.

— Планируете ли выступать на соревнованиях?

— Я уже только что сказала. Не знаю.

— Почему решили попробовать, в чем мотивация?

— Я не знаю... Тренировалась, и стало хорошо получаться. Сказала, если [четверной] лутц получится, то попробую. Наверное, жилось скучно. Во многом сейчас пробую себя, ни от чего не отказываюсь. Но мне интересно, если берусь за что-то, делать это хорошо.