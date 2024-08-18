Волочкова перепутала жениха Трусовой с бывшим. Свадьба фигуристки разлетелась на мемы

Мы пережили этот день.

В субботу, 17 августа, состоялась свадьба года в фигурном катании — серебряная призерка Олимпиады-2022 Александра Трусова вышла замуж за вице-чемпиона России Макара Игнатова.

Множество гостей, разные образы, тосты, атака на «Википедию» и несуразное поздравление Анастасии Волочковой: как прошел день торжеств — в обзоре «СЭ».

Приехала даже соперница по Пекину

В субботу мы уже писали, что Александра, судя по ее заявлениям в соцсетях, сменит фамилию на Игнатова. Что, с одной стороны, спорно с точки зрения маркетинга, с другой, возможно, обозначает переход в новую неспортивную жизнь — несмотря на анонсированное выступление на контрольных прокатах

После церемонии в ЗАГСе молодожены поехали... в поле. Тематика свадьбы была сказочной, церемония проходила в подмосковной усадьбе, а феей-крестной мероприятия стала Яна Рудковская. И надо сказать, большая часть отзывов о нарядах и общем стиле праздника — положительная. В некоторых тематических шоу о свадьбах кринжа можно увидеть гораздо больше.

Трусова сменила несколько образов только за один день. Платье, в котором Александра появилась на церемонии на природе, весило 15 килограммов, но Русская Ракета выдержала. Фату несли Александр и Арсений Плющенко.

Затем фигуристка сменила одеяние на более простое.

Среди гостей оказались многие фигуристы — Софья Самоделкина, Анна Фролова, Мария Левушкина, Анна Щербакова, Даниил Горелкин, Андрей Рудь.

Самоделкина, ныне представляющая Казахстан, поймала букет от невесты.

А Щербакова и Трусова сняли трендовое видео, на котором Анна показывает кольцо подруги и говорит, что замуж вышла не она.

Близкие подруги исполнили танец с невестой — интересно, кто ставил хореографию. Вряд ли Даниил Глейхенгауз.

Собственно, и сами одиночники Трусова и Игнатов на несколько минут перешли в танцы.

Ностальгометры сломались, когда в Сеть выложили фотографии с другим членом штаба Этери Тутберидзе — Сергеем Дудаковым, который вел Сашу с малых лет.

Конфуз примы

Среди медийных личностей на свадьбе побывали блогеры Влад Красавин, Дима Гордей, Софа Купер, Саша Айс, Маша и Роберт Гербер. Мы тоже не до конца понимаем, кто все эти люди, но это наши проблемы — подписчиков у них наверняка очень много.

То, что свадьба Трусовой и Игнатова вышла за пределы спортивной аудитории, стало вскоре понятно по «Википедии». Страницу Трусовой пришлось блокировать от правок из-за цифрового вандализма. Трусову переименовали в Игнатову, потом в Тутберидзе, а затем и вовсе в Юлия Цезаря.

Но главную нелепость выдала известная российская балерина Анастасия Волочкова. Поздравляя Александру Трусову и Макара Игнатова, она очень нежно написала: «Сашенька, Марк, поздравляю! Счастья вам! Приглашаю на мое шоу 17 сентября».

Двух мнений быть не может — танцовщица просто не успела перестроиться под быстро меняющийся информационный фон и поздравила Марка Кондратюка, с которым Трусову связывал роман до отношений с Макаром.

Что ж, теперь у фигуристов новая жизнь. Вероятно, постов об их паре появится еще немало — в этом виде спорта такого медийного союза, да еще с Рудковской за спиной, давно не было.