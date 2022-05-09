Кондратюк и Трусова намекнули на отношения. Их часто видели вместе и до отпуска в Дубае

Пара фигуристов, которая лучше всех разогревает межсезонье.

Центр российского фигурного катания в последние дни — Дубай. В этом эмирате на набережных исполняют параллельные акселя и «колеса» в разном составе фигуристы группы Этери Тутберидзе Камила Валиева, Александра Трусова, Морис Квителашвили и примкнувший к ним Марк Кондратюк из группы Светланы Соколовской.

Ребята перестали скрывать то, о чем говорили в тусовке

Туристы неплохо раскрутили свой отдых, заставив следить за ним фанатов фигурного катания. Нет бы болельщикам анализировать лутцы, выкрюки и программы на юношеских соревнованиях, которые продолжаются в Петербурге и Москве. А ведь и мы не раз писали о том, что сезон в фигурном катании хорошо бы продлить или как минимум стараться раскрутить те соревнования, которые идут после чемпионата мира, в апреле-мае.

И особенно преуспели в стимулировании интереса Александра и Марк. Вместо обсуждения спортивных моментов (а их, собственно, в межсезонье нет) большинство людей интересовало, в какой же позе теперь сфотографировались эти два фигуриста. Какие же у них отношения? Играют с публикой или встречаются? Трусотюк канон или нет?

Далее сноска для поборников пуританской журналистики: о том, что мы пишем далее, в курсе и Марк, и Саша. Ребята и сами не скрывают своего нахождения в одной точке в одно время, фотографии их совместных походов в театр, «Авиапарк» и другие интереснейшие места Москвы в соцсетях всплывают постоянно.

А вчера и сегодня ребята сами подлили топлива в игру с угадыванием «Что же у них там происходит?» Выложив вот такие посты, в одном из которых особо наблюдательные заметили смайлик сердечка.

Морис Квителашвили подыграл ребятам и сопроводил фотографии (что бы они значили, действительно?) комментарием «Да лаааадно?».

Совместное времяпрепровождение

Раз ребята перестали скрывать совместное пребывание в одной точке в одно время и решили разогреть межсезонье, давайте присоединимся к флешмобу и мы. Дело в том, что один из корреспондентов «СЭ» был свидетелем того, как Кондратюк и Трусова вместе посещали ресторан в центре Москвы. И суть даже не в самом факте посещения заведения — поесть и восстановить силы для тренировок нужно всем, — а в названии. Оно было идеальным для фигуристов — Mushrooms («Грибы»). «Грибами», если кто не знает, в фигурном катании называют надбавки в оценках за репутацию.

10 апреля, Москва. Александра Трусова и Марк Кондратюк в ресторане Mushrooms. Фото «СЭ»

Возможно, это был совместный ритуал по улучшению компонентной оценки и GOE, которых ребятам по сравнению с Анной Щербаковой и Михаилом Колядой не хватает. Возможно, что-то другое. В любом случае пара мило беседовала и вела себя более чем дружелюбно. Дело было в начале апреля, после шоу в Туле и Минске. Отметим, что фигуристы вели себя открыто: не скрывались от глаз окружающих и с готовностью фотографировались с желающими. Среди которых был наш корреспондент.

С Марком впоследствии у нас был разговор — конечно, он удивился такой тесноте этого мира, но к факту возможной публикации отнесся с юмором. Под запись он предпочел формулировку «без комментариев». На тот момент мы в «СЭ» решили, что раз ребята не афишируют свое совместное времяпрепровождение, то нам не стоит это делать за них. Но теперь, когда пара решила намекнуть на отношения сама и когда их в Telegram подтвердила подруга Валиевой Ева Уварова, то можно добавить и такой забавный факт.

Что тут главное? Чтобы оценки у обоих фигуристов в следующем сезоне выросли и с «грибами» все было хорошо. Ну, и в личной жизни тоже.