Трусова выпустила песню в день рождения. Теперь поют не только Загитова и Медведева

Оригинальный сюрприз от серебряной призерки Олимпиады на 19-летие.

Давно ничего не было слышно от Александры Трусовой. На соревнованиях полгода не видели, в шоу Плющенко летала и играла Русалку, но после — трясина межсезонья съедает всех. Хотя Русская Ракета была относительно активна — презентовала книгу и устроила жгучую фотосессию.

В пятницу Трусовой исполнилось 19 лет. Обычно на такие даты долго думаешь, что бы такое написать про звездного именинника — все и так про них знают, любят, холят, лелеют. Саша помогла — устроила образцовый инфоповод, выпустив первую песню собственного авторства. Что важно — сама стала ньюсмейкером, то есть не позволила утечь информации в СМИ, а это в нынешних реалиях фигурного катания дорогого стоит.

Композиция называется «Два крыла». Уже можно предположить, что фан-сообщество сделает ее хитом. Выпустила Трусова сингл в полночь, уже в 3 часа ночи Google выдавал на запрос «Трусова два крыла» 187 тысяч результатов, а графики поиска в Google Trends выглядели так.

Песню Трусова выложила на пяти платформах: «ВКонтакте», «Яндекс», Spotify, Apple и «Звук». А еще выложила на YouTube клип.

Видео довольно бюджетное и снималось, судя по всему, в ранние утренние часы на Новом Арбате, когда там нет оживленного движения. Трусова гуляет в роскошных сапогах на каблуках, раскачивается на качелях — ничего сверхъестественного.

Текст песни следующий:

— Как по тонкому льду,

Я иду осторожно,

Кто сказал, что нельзя?

Я сказала, что можно.

Разрешаю любить, разрешаю мечтать,

Разве можно у жизни половину забрать?

Можно сердце открыть,

Быть счастливой несложно.

Кто сказал, что нельзя?

Я сказала, что можно.

Просто ты обними и скажи, что ты рядом,

Друг для друга с тобой мы разрушим преграды,

У меня

За спиной два крыла,

Только с ним я жива,

Я как птица свободна.

Как по тонкому льду,

Я иду осторожно,

Чтобы не потерять вкус объятий до дрожи,

Сотни тысяч людей наблюдают за нами,

А любовь нас накрыла, как волною цунами.

Александра Трусова и Марк Кондратюк. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В общем, песня про любовь и преодоление — и тема Марка Кондратюка незримо присутствует, и дерзость, бунтарство, борьба тоже имеются. Не будем строить из себя музыкальных критиков, но для дебюта весьма достойно. Правда, стиль песни и клипа скорее напоминает поп-музыку нулевых. А многие, судя по комментариям, не узнают голос самой Саши. Но фанаты уже требуют целый альбом.

Ранее в музыке пробовали себя две другие выдающиеся фигуристки — Алина Загитова и Евгения Медведева. Первая пела в дуэте с Zivert на шоу «Влюбленные в фигурное катание», но ни у кого, кажется, не вызывало сомнений, что ей сильно помогали технологии. Вторая участвовала в шоу «Маска» на НТВ в образе Шаурмы и даже продержалась несколько туров. Камила Валиева участвовала в съемках клипа Вани Дмитриенко в роли его возлюбленной, но сама не солировала.

При всем положительном эффекте от музыкального дебюта он неизбежно ставит вопрос — а так ли нужно Александре спортивное фигурное катание? Певицы, упомянутые выше, больше не выступают. На Трусову в шоу и так пойдут, они не предполагают круглогодичных тренировок, а заработать можно больше. По нашей информации, вариант с выступлениями неофициальной чемпионки России-2021/22 в новом сезоне менее вероятен, чем переход в шоу и де-факто приостановка/завершение карьеры.

Аргументы за — Олимпиада для россиян на данный момент закрыта, тем более выступающих за ЦСКА. Следующий — здоровье. Ну и мы прекрасно знаем этот взгляд стороны Трусовой: ее не ценят, судят жестко. Убиваться в хлам и продолжать доказывать, что ты не верблюд, когда караван фигуристок постоянно обновляется? Короче, сильной мотивации продолжать не наблюдается. Аргумент против — главная звезда группы Светланы Соколовской ездит на сборы, на которых в межсезонье имеют обыкновение ставить программы. Так или иначе — ждать развязки осталось недолго.

Но музыкальная карьера — еще один штришок на картине мира, где Трусова — не действующая фигуристка, а инфлюенсер и поп-дива. Интересно, добьется ли успеха рязанская максималистка в новом амплуа.