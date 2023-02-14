Загитова спела на мощнейшем шоу, и ее будут ругать. Но зря
Королевство российских ледовых шоу принято делить между тремя царствующими домами — Авербуха, Навки и Плющенко — Рудковской. Однако на поверку оказывается, что шоу «Влюбленные в фигурное катание», организуемое Москомспортом, оказывается мощнее всех. По составу — во вторник на «ЦСКА Арене» были вместе Валиева, Загитова, Трусова, Щербакова (порядок — алфавитный). Где еще такое бывает? Разве что на гала-вечерах ISU пару лет назад.
Однако в этот раз было не только катание.
По прыжкам все неплохо
Да и сами программы по техническому и фантазийному наполнению оказались выше ожидаемого. В первом отделении упала с тройного только Майя Хромых, которая не выходила на лед с марта 2022 года. Самарин в образе денди под песню из «Стражей Галактики», сразила наповал Саша Бойкова, вышедшая в латекс-костюме и кошачьей маске. Все номера начинались с дефиле на модельном подиуме. Организаторы имеют право сказать, что это была славная охота.
Что касается техники — Загитова сделала тройной флип, не самый высокий, но весьма качественный. Трусова — два тройных лутца, и, откровенно говоря, четверного там не просматривается — даже тройной Александра еле докручивала. Но сама подача номеров была очень классная. Обе выступили под русские песни. Загитова — под «Молчи и обнимай меня крепче» Шуры Кузнецовой, и по компонентам она заслужила десятки. Показала человеческие страдания, показалось, что даже заплакала, но нет — прекрасная актерская игра.
У Трусовой была своя более чем символичная заготовка. Песня — «Лететь» Антона Беляева. Но посреди номера, прямо во время кантилевера Трусова изначально вышла в сине-желтых цветах, а затем сняла синее платье и осталась в золотом. Саша не могла не обсуждать это в контексте того, что ей могут присудить золото чемпионата России — после вердикта РУСАДА в отношении Камилы Валиевой. Самое забавное, что на шоу объявили чемпионками России обеих — и Трусову, и Валиеву. Хотя вроде как-либо одно, либо другое.
Кто на этом шоу выделяться не стал, так это ученицы Этери Тутберидзе. Акатьева, Валиева, Тарасова/Морозов, Петросян, Щербакова показали проверенные номера, которые уже видели зрители — некоторые даже в этом сезоне в качестве коротких программ. Хотя Камила вполне могла показать «Уэнсдей». Но наверняка покажет на шоу самой Тутберидзе.
Кацалапов призвал освободить спорт от «этого»
Что стоит отметить — большинство фигуристов прошли через микст-зону, несмотря на сложную обстановку. Пожалуй, наиболее проникновенно выступил Никита Кацалапов — и это тоже символично, ведь вопрос с участием Синициной/Кацалапова в международных соревнованиях стоит острее, чем у остальных.
— Мы сильно устали от нейтрального статуса, все спортсмены, от того, что мы представляем нашу страну без флага. Мы спортсмены с большой силой духа, воли, мы можем рассказывать, что все у нас внутри, так и есть всегда, мы всегда выступаем за нашу страну, но уже надо нас пустить. Освободить спорт от этого, в конце концов. Нам есть что показать, я считаю, что всей планете не хватает российского спорта, — эмоционально, как умеет, сказал Никита.
Но главный гвоздь программы был даже не на льду, а на сцене.
Загитова спела с помощью техники и не убедила Губерниева
Алина Загитова спела дуэтом с Zivert. Да, как заметили почти все зрители, с помощью фонограммы, или так называемого автотьюна. Но ее используют на больших аренах в России, скажем так, многие. Загитову наверняка будут многие критиковать за это выступление. Вы можете оценить его сами.
Мнения о ее перформансе были разные. Давний поклонник Алины Дмитрий Губерниев на мою попытку спровоцировать ответил театрально и обстоятельно:
— Надо учиться петь под фонограмму, я как человек, делавший это, знаю, что это сложно.
А вот чемпион мира, известный меломан Александр Галлямов даже готов записать с олимпийской чемпионкой совместный трек.
— Мы стояли за дверьми, особо не слышали. Но в записи обязательно послушаем. Надеюсь, у нее получился отличный дебют, скоро запишет сингл. Готов ли записать песню с ней? Да почему нет? Она на припевах, а я буду зачитывать хип-хоп, — сказал Галлямов.
В общем, лиха беда — начало. Бузова в свое время начинала с нуля и выросла в топ-певицу, если брать популярность. Почему бы ее подруге не повторить путь Бузовой или Семенович?