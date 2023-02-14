Загитова спела на мощнейшем шоу, и ее будут ругать. Но зря

«Влюбленные в фигурное катание» оказалось круче многих соревнований.

Королевство российских ледовых шоу принято делить между тремя царствующими домами — Авербуха, Навки и Плющенко — Рудковской. Однако на поверку оказывается, что шоу «Влюбленные в фигурное катание», организуемое Москомспортом, оказывается мощнее всех. По составу — во вторник на «ЦСКА Арене» были вместе Валиева, Загитова, Трусова, Щербакова (порядок — алфавитный). Где еще такое бывает? Разве что на гала-вечерах ISU пару лет назад.

Однако в этот раз было не только катание.

Анна Щербакова. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

По прыжкам все неплохо

Да и сами программы по техническому и фантазийному наполнению оказались выше ожидаемого. В первом отделении упала с тройного только Майя Хромых, которая не выходила на лед с марта 2022 года. Самарин в образе денди под песню из «Стражей Галактики», сразила наповал Саша Бойкова, вышедшая в латекс-костюме и кошачьей маске. Все номера начинались с дефиле на модельном подиуме. Организаторы имеют право сказать, что это была славная охота.

Что касается техники — Загитова сделала тройной флип, не самый высокий, но весьма качественный. Трусова — два тройных лутца, и, откровенно говоря, четверного там не просматривается — даже тройной Александра еле докручивала. Но сама подача номеров была очень классная. Обе выступили под русские песни. Загитова — под «Молчи и обнимай меня крепче» Шуры Кузнецовой, и по компонентам она заслужила десятки. Показала человеческие страдания, показалось, что даже заплакала, но нет — прекрасная актерская игра.

Алина Загитова. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

У Трусовой была своя более чем символичная заготовка. Песня — «Лететь» Антона Беляева. Но посреди номера, прямо во время кантилевера Трусова изначально вышла в сине-желтых цветах, а затем сняла синее платье и осталась в золотом. Саша не могла не обсуждать это в контексте того, что ей могут присудить золото чемпионата России — после вердикта РУСАДА в отношении Камилы Валиевой. Самое забавное, что на шоу объявили чемпионками России обеих — и Трусову, и Валиеву. Хотя вроде как-либо одно, либо другое.

Кто на этом шоу выделяться не стал, так это ученицы Этери Тутберидзе. Акатьева, Валиева, Тарасова/Морозов, Петросян, Щербакова показали проверенные номера, которые уже видели зрители — некоторые даже в этом сезоне в качестве коротких программ. Хотя Камила вполне могла показать «Уэнсдей». Но наверняка покажет на шоу самой Тутберидзе.

Александра Трусова. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Кацалапов призвал освободить спорт от «этого»

Что стоит отметить — большинство фигуристов прошли через микст-зону, несмотря на сложную обстановку. Пожалуй, наиболее проникновенно выступил Никита Кацалапов — и это тоже символично, ведь вопрос с участием Синициной/Кацалапова в международных соревнованиях стоит острее, чем у остальных.

— Мы сильно устали от нейтрального статуса, все спортсмены, от того, что мы представляем нашу страну без флага. Мы спортсмены с большой силой духа, воли, мы можем рассказывать, что все у нас внутри, так и есть всегда, мы всегда выступаем за нашу страну, но уже надо нас пустить. Освободить спорт от этого, в конце концов. Нам есть что показать, я считаю, что всей планете не хватает российского спорта, — эмоционально, как умеет, сказал Никита.

Но главный гвоздь программы был даже не на льду, а на сцене.

Загитова спела с помощью техники и не убедила Губерниева

Алина Загитова спела дуэтом с Zivert. Да, как заметили почти все зрители, с помощью фонограммы, или так называемого автотьюна. Но ее используют на больших аренах в России, скажем так, многие. Загитову наверняка будут многие критиковать за это выступление. Вы можете оценить его сами.

Мнения о ее перформансе были разные. Давний поклонник Алины Дмитрий Губерниев на мою попытку спровоцировать ответил театрально и обстоятельно:

— Надо учиться петь под фонограмму, я как человек, делавший это, знаю, что это сложно.

А вот чемпион мира, известный меломан Александр Галлямов даже готов записать с олимпийской чемпионкой совместный трек.

— Мы стояли за дверьми, особо не слышали. Но в записи обязательно послушаем. Надеюсь, у нее получился отличный дебют, скоро запишет сингл. Готов ли записать песню с ней? Да почему нет? Она на припевах, а я буду зачитывать хип-хоп, — сказал Галлямов.

В общем, лиха беда — начало. Бузова в свое время начинала с нуля и выросла в топ-певицу, если брать популярность. Почему бы ее подруге не повторить путь Бузовой или Семенович?