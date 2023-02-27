Зинина не выступит в финале Гран-при России по состоянию здоровья

Тренер Анастасии Зининой Алексей Василевский сообщил, что фигуристка пропустит финал Гран-при России по фигурному катанию из-за травмы ноги.

«Повторное МРТ показало, что проблема еще существует и достаточно серьезная, поэтому врачи не дали допуск до соревнований, в финале не сможет участвовать», — приводит слова Василевского ТАСС.

Финал Гран-при России пройдет в Санкт-Петербурге с 3 по 5 марта.