Бетина Попова не собирается участвовать в турнире фигуристов по шоу-программам

Чемпионка Универсиады-2019 в танцах на льду, тренер и хореограф Бетина Попова заявила, что не будет принимать участие в турнире фигуристов по шоу-программам, который пройдет 18 марта в Москве.

«Подала ли я заявку на участие в турнире по шоу-программам? Нет. Я уже давно тренер и кататься не собираюсь», — приводит слова Поповой Sport24.

К участию в соревнованиях приглашаются любые действующие или бывшие фигуристы 2007 года рождения и старше, выступающие в любой из дисциплин.