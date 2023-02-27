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Сегодня, 21:49

Бетина Попова не собирается участвовать в турнире фигуристов по шоу-программам

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Чемпионка Универсиады-2019 в танцах на льду, тренер и хореограф Бетина Попова заявила, что не будет принимать участие в турнире фигуристов по шоу-программам, который пройдет 18 марта в Москве.

«Подала ли я заявку на участие в турнире по шоу-программам? Нет. Я уже давно тренер и кататься не собираюсь», — приводит слова Поповой Sport24.

К участию в соревнованиях приглашаются любые действующие или бывшие фигуристы 2007 года рождения и старше, выступающие в любой из дисциплин.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2023-02-27-betina-popova-ne-sobirayetsya-uchastvovat-v-turnire-figuristov-po-shou-programmam
Фигурное катание
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