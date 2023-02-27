Самохин заявил, что Худайбердиева и Базин не планировали принимать участие в финале Гран-При

Тренер чемпионов России в танцах на льду Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина Денис Самохин сообщил, что фигуристы не примут участия в финале Гран-при страны по фигурному катанию.

«У нас все в порядке. Участвовать в финале Гран-при не планировали и не будем», — приводит слова Самохина ТАСС.

Финал Гран-при России пройдет в Санкт-Петербурге с 3 по 5 марта.