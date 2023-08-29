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Сегодня, 14:44

Жулин эмоционально отреагировал на новости о пропаже фигуристки Горбачевой: «Ужас какой»

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Александр Жулин.
Фото Ольга Бенар

Заслуженный тренер России Александр Жулин в комментарии для «СЭ отреагировал на пропажу фигуристки Алины Горбачевой в Москве.

«Ужас какой. Я надеюсь, что она просто к какой-нибудь бабушке поехала. Конечно, тренер для нее самый близкий человек. Бывает, что кто-то ссорится с матерью и уходит из дома. Видимо, решила тренера проучить. Я думаю, что тренер очень сильно сейчас переживает», — сказал Жулин корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Telegram-канал «112» сообщил, что вещи фигуристки были обнаружены на пляже на Покровской набережной, но самой фигуристки рядом не было. Мама Горбачевой Екатерина рассказала, что к поискам подключили кинолога с собакой.

16-летняя спортсменка пропала 28 августа в 19 часов вечера. Девушка вышла с катка «Чкалов Арена» и ушла в сторону Владимирской церкви. Последний раз камеры зафиксировали ее по адресу Волоколамское шоссе, владение 67.

В феврале 2023 года Горбачева стала победительницей юниорского первенства России по фигурному катанию в Перми.

Сергей Жуков

Алина Горбачева. В Москве пропала фигуристка сборной России. Ее вещи нашли на набережной реки
Фигурное катание
Александр Жулин
Алина Горбачева
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