Жулин эмоционально отреагировал на новости о пропаже фигуристки Горбачевой: «Ужас какой»

Заслуженный тренер России Александр Жулин в комментарии для «СЭ отреагировал на пропажу фигуристки Алины Горбачевой в Москве.

«Ужас какой. Я надеюсь, что она просто к какой-нибудь бабушке поехала. Конечно, тренер для нее самый близкий человек. Бывает, что кто-то ссорится с матерью и уходит из дома. Видимо, решила тренера проучить. Я думаю, что тренер очень сильно сейчас переживает», — сказал Жулин корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Telegram-канал «112» сообщил, что вещи фигуристки были обнаружены на пляже на Покровской набережной, но самой фигуристки рядом не было. Мама Горбачевой Екатерина рассказала, что к поискам подключили кинолога с собакой.

16-летняя спортсменка пропала 28 августа в 19 часов вечера. Девушка вышла с катка «Чкалов Арена» и ушла в сторону Владимирской церкви. Последний раз камеры зафиксировали ее по адресу Волоколамское шоссе, владение 67.

В феврале 2023 года Горбачева стала победительницей юниорского первенства России по фигурному катанию в Перми.

Сергей Жуков