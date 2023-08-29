Бестемьянова — о пропавшей фигуристке Горбачевой: «Читаю новости — мороз по коже»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на новость о пропаже фигуристки Алины Горбачевой.

«Читаю новости — мороз по коже. Ужасно тревожно. Очень надеюсь, что девочка найдется, но все равно тревожно. Надо как-то всем миром помолиться за нее. Дай Бог, найдется», — сказала Бестемьянова «СЭ».

Ранее телеграм-канал «112» сообщил, что вещи российской фигуристки Алины Горбачевой обнаружили на пляже на Покровской набережной.

16-летняя спортсменка пропала 28 августа в 19 часов вечера. Девушка вышла с катка «Чкалов Арена» и ушла в сторону Владимирской церкви. Последний раз камеры зафиксировали ее по адресу Волоколамское шоссе, владение 67.