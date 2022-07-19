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Сегодня, 12:16

Жулин отреагировал на новость о завершении карьеры Ханю

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Заслуженный тренер России Александр Жулин отреагировал на новость о завершении карьеры двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю.

«Жалко, легенда. Это был великий фигурист. Думаю, уход связан с проблемами с мотивацией, он выиграл две Олимпиады. Ему уже стремиться больше не к чему — все повыигрывал, да и возраст уже, конечно.

В Японии обожают фигурное катание. Шоу, которые создаст Ханю, будут безумно популярны. Кто бы туда ни ездил, залы всегда битком. Ханю может еще смело лет 6-7 кататься и будет собирать залы, совершенно не волнуюсь за его финансовую составляющую», — приводит слова Жулина ТАСС.

Ханю — двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, чемпион четырех континентов, четырехкратный победитель финала «Гран-при» и шестикратный чемпион Японии.

Источник: https://tass.ru/sport/15252289
Фигурное катание
Александр Жулин
Юдзуру Ханю
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