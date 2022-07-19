Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» высказалась о завершении карьеры Юдзуры Ханю.

«Ханю — величайший спортсмен современного поколения. Думаю, он еще будет выступать на льду в показательных выступлениях. Да, чуть грустно, что Ханю завершает карьеру. Но Чен мне нравится больше», — сказала Роднина «СЭ».

Ханю — двукратный Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, чемпион четырех континентов, четырехкратный победитель финала «Гран-при» и шестикратный чемпион Японии.

В минувшем сезоне японец занял четвертое место на Олимпиаде в Пекине.