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Сегодня, 11:52

Роднина: «Ханю — легендарный фигурист, но мне больше нравится Чен»

Роднина высказалась о завершении карьеры Ханю
Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» высказалась о завершении карьеры Юдзуры Ханю.

«Ханю — величайший спортсмен современного поколения. Думаю, он еще будет выступать на льду в показательных выступлениях. Да, чуть грустно, что Ханю завершает карьеру. Но Чен мне нравится больше», — сказала Роднина «СЭ».

Ханю — двукратный Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, чемпион четырех континентов, четырехкратный победитель финала «Гран-при» и шестикратный чемпион Японии.

В минувшем сезоне японец занял четвертое место на Олимпиаде в Пекине.

Фигурное катание
Ирина Роднина
Юдзуру Ханю
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